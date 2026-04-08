‘나프타 위기’ 석화업계 “최악 피했다”… 정부, 석유 최고가격제 고심
국제유가 100달러 아래로 급락
미국과 이란이 호르무즈 해협 개방을 조건으로 2주간 휴전에 합의하자 국내 정유·석유화학 업계는 일단 안도의 한숨을 내쉬고 있다. 당장 해협에 묶여 있던 원유·나프타가 도입되면 국내 공급망에 일부 숨통이 트일 수 있다는 전망이다. 다만 협상의 향방이 여전히 불투명한 만큼 국제 유가 안정까지는 상당 시일이 걸릴 것이라는 관측이 나온다.
8일 정부 등에 따르면 현재 호르무즈 해협에 묶여 있는 원유 물량은 1400만 배럴로, 국내 전체 소비 기준 일주일 정도 사용할 수 있는 물량이다.
업계에선 특히 석유화학 제품의 핵심 원료인 나프타 수급 개선에 대한 기대감이 크다. 전쟁 직후 50~60%로 가동률이 떨어진 석화 업체들은 대체 물량 확보에 총력을 기울이며 ‘한계선’을 5월로 미룬 상태였다. 또 다른 관계자는 “나프타 부족에 시달리는 석화 업체들은 ‘더 이상 전쟁이 길어지면 정말 못 버틴다’는 위기감이 상당했다”며 “최악의 상황은 피할 거라고 기대하고 있다”고 말했다.
그러나 협상 결렬 가능성도 배제할 수 없고, 이란이 여전히 호르무즈 통제권을 주장하고 있어 선박 통행료가 부과될 수 있다는 전망도 나온다. 종전에 합의하더라도 공습을 받은 에너지 시설 복구가 필요하고, 호르무즈 개방 효과가 시장에 반영되는 데에도 최소 2~3개월이 소요된다.
정부는 10일 3차 석유 최고가격제 시행을 앞두고 고심을 거듭하는 분위기다. 지난달 26일 발표한 2차 최고가격은 ℓ당 보통 휘발유 1934원, 경유 1923원, 실내 등유 1530원이었다.
정유 업계 관계자는 “정부가 최고가격제로 국제 유가 상승분을 누르고 있지만 단순 계산해도 최고가격제와 차이가 너무 크다”며 “종전 기대감으로 유가가 하락세로 돌아섰으나 전쟁 이전에 67달러였던 서부텍사스산원유(WTI) 가격을 생각하면 당분간은 석유값 상승이 불가피해 보인다”고 말했다.
박상은 이주은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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