이란 ‘군과 조율’ 단서… 휴전 2주간 2000척 다 나오기 힘들 수도

호르무즈 선박들 어떻게 나오나



조율된 국가 선박부터 순차적 탈출

한국 선박 26척·선원 173명 갇혀



미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하면서 호르무즈해협에 묶인 선박들의 통항 재개 가능성이 열렸다. 하지만 실제 운항이 곧바로 재개되기는 어려울 전망이다. 해협 안팎에 2000척이 넘는 선박이 몰려 있는 데다 이란 측이 군과의 조율 등 별도 조건을 내걸고 있어서다. 한국 선박 26척도 당장 움직이지는 못할 것으로 보인다.



8일 정부에 따르면 미국과 이란의 휴전 합의로 호르무즈해협 통항 재개를 위한 기본 여건은 마련됐다. 이란 정부도 휴전 기간 중 호르무즈해협 통행이 가능하다는 입장을 밝혔다. 다만 정부는 실제 항행 안전이 확인된 뒤에야 우리 선박의 운항 재개 여부를 결정할 방침이다.



청와대 관계자는 이날 “휴전 합의로 통항 재개 여건이 마련된 만큼 우리 선박의 통항이 조속히 이뤄질 수 있도록 선사와 협의하고 관련국과의 소통을 가속화하겠다”고 말했다. 그러면서 “이란 측이 군과의 협조, 기술적 제약 등을 고려해 통항을 재개하겠다고 밝힌 만큼 구체적 방식과 조건을 면밀히 파악하고 있다”고 설명했다.



정부는 외교부, 해양수산부, 산업통상부 등 관계 부처 협의를 통해 고립된 선박들의 안전한 통항 여부를 검토 중이다. 외교부는 일본, 프랑스, 이란 등과 외교채널을 가동해 운항 재개 조건을 조율하고 있다. ‘호르무즈해협 통행료’ 지급에 대해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “현재로선 검토하고 있지 않다”고 말했다.



문제는 병목과 시간이다. 국제해사기구(IMO)에 따르면 현재 호르무즈해협과 페르시아만 일대에 고립된 전 세계 선박은 약 2000척, 선원은 2만명 이상이다. 이 중 한국 선박은 26척이며 총 1400만배럴을 실은 국내 정유사 유조선 7척이 포함돼 있다. 이들이 통과해야 할 해협 폭은 평균 50㎞ 정도다. 전쟁 전에도 하루 통항 선박은 135척 안팎이었다. 단순 계산으로 2주를 꽉 채워도 약 1890척 정도만 해협을 빠져나올 수 있다. 휴전 기간 안에 모든 선박이 이동하기는 물리적으로 쉽지 않다.



‘2주’라는 시한 자체의 불확실성도 크다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 휴전 기한을 끝까지 유지할지 장담하기 어렵다는 관측이 나온다. 짧은 기간 안에 수천 척이 한꺼번에 움직여야 하는 만큼 각국 정부와 선사들 사이에서는 지금이 실제 출항 시점인지, 좀 더 상황을 지켜봐야 하는지를 두고 눈치싸움이 이어질 수밖에 없다는 분석이다. 블룸버그 통신에 따르면 휴전 발표 직후 이란 국적선 등 2척이 호르무즈 해협을 건넜다. 전쟁 이전 항로가 아닌 라락섬과 케슘섬 사이를 선택했다.



정부는 이날도 호르무즈해협 운항 자제 권고를 유지하기로 했다. 현재까지 호르무즈해협을 빠져나가겠다고 밝힌 국내 선사는 없는 것으로 알려졌다.



세종=신준섭 김윤 기자, 최예슬 최승욱 기자



GoodNews paper ⓒ 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하면서 호르무즈해협에 묶인 선박들의 통항 재개 가능성이 열렸다. 하지만 실제 운항이 곧바로 재개되기는 어려울 전망이다. 해협 안팎에 2000척이 넘는 선박이 몰려 있는 데다 이란 측이 군과의 조율 등 별도 조건을 내걸고 있어서다. 한국 선박 26척도 당장 움직이지는 못할 것으로 보인다.8일 정부에 따르면 미국과 이란의 휴전 합의로 호르무즈해협 통항 재개를 위한 기본 여건은 마련됐다. 이란 정부도 휴전 기간 중 호르무즈해협 통행이 가능하다는 입장을 밝혔다. 다만 정부는 실제 항행 안전이 확인된 뒤에야 우리 선박의 운항 재개 여부를 결정할 방침이다.청와대 관계자는 이날 “휴전 합의로 통항 재개 여건이 마련된 만큼 우리 선박의 통항이 조속히 이뤄질 수 있도록 선사와 협의하고 관련국과의 소통을 가속화하겠다”고 말했다. 그러면서 “이란 측이 군과의 협조, 기술적 제약 등을 고려해 통항을 재개하겠다고 밝힌 만큼 구체적 방식과 조건을 면밀히 파악하고 있다”고 설명했다.정부는 외교부, 해양수산부, 산업통상부 등 관계 부처 협의를 통해 고립된 선박들의 안전한 통항 여부를 검토 중이다. 외교부는 일본, 프랑스, 이란 등과 외교채널을 가동해 운항 재개 조건을 조율하고 있다. ‘호르무즈해협 통행료’ 지급에 대해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “현재로선 검토하고 있지 않다”고 말했다.문제는 병목과 시간이다. 국제해사기구(IMO)에 따르면 현재 호르무즈해협과 페르시아만 일대에 고립된 전 세계 선박은 약 2000척, 선원은 2만명 이상이다. 이 중 한국 선박은 26척이며 총 1400만배럴을 실은 국내 정유사 유조선 7척이 포함돼 있다. 이들이 통과해야 할 해협 폭은 평균 50㎞ 정도다. 전쟁 전에도 하루 통항 선박은 135척 안팎이었다. 단순 계산으로 2주를 꽉 채워도 약 1890척 정도만 해협을 빠져나올 수 있다. 휴전 기간 안에 모든 선박이 이동하기는 물리적으로 쉽지 않다.‘2주’라는 시한 자체의 불확실성도 크다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 휴전 기한을 끝까지 유지할지 장담하기 어렵다는 관측이 나온다. 짧은 기간 안에 수천 척이 한꺼번에 움직여야 하는 만큼 각국 정부와 선사들 사이에서는 지금이 실제 출항 시점인지, 좀 더 상황을 지켜봐야 하는지를 두고 눈치싸움이 이어질 수밖에 없다는 분석이다. 블룸버그 통신에 따르면 휴전 발표 직후 이란 국적선 등 2척이 호르무즈 해협을 건넜다. 전쟁 이전 항로가 아닌 라락섬과 케슘섬 사이를 선택했다.정부는 이날도 호르무즈해협 운항 자제 권고를 유지하기로 했다. 현재까지 호르무즈해협을 빠져나가겠다고 밝힌 국내 선사는 없는 것으로 알려졌다.세종=신준섭 김윤 기자, 최예슬 최승욱 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지