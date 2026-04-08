李, 고유가 시름 화물차주에 “대출 지원 검토”

李, 고유가 시름 화물차주에 “대출 지원 검토”
화물운송·물류업계 현장 찾아
고속도로 통행료 면제 등 지원
“대출 지원을 검토해 보세요.”
8일 화물운송·물류업계 현장을 찾은 이재명 대통령은 한 화물차주가 “특수차량은 가액이 3억원을 넘어 은행 대출도 쉽지 않다. 대출 지원을 검토해 달라”고 요청하자 즉시 관계 부처에 이같이 지시했다.
이 대통령은 경기도 의왕 내륙컨테이너 기지 제2터미널을 찾았다. 물류 산업의 말단에 있는 운수 종사자가 체감하고 있는 유가 상승 충격을 듣고 지원책을 찾기 위해서다. 이 대통령은 “중동 전쟁 때문에 유가 상승 폭이 크고, 특히 화물 수송업계에 어려움이 많은 것 같다”고 말했다. 이어 “유가 최고가격제 고시 등 여러 조치를 취하고 있는데, 현장에서 체감하는 어려움이 충분히 해소되지 않았을 수 있다”며 “의견 있으면 들어보고 추가로 할 조치가 있는지 검토해 보겠다”고 말했다.
이 대통령은 유가연동 보조금이 지자체 예산으로 충당되는 점을 걱정한 화물차주에게 “이번 추가경정예산에 많이 해줬다. 지방정부에 직접 넘어간 것만 4조6000억원”이라며 “지방재원 부족 걱정은 안 해도 된다”고 설명했다.
일부 운송·물류업 현장에선 수지가 맞지 않아 차량 운행을 중단하는 사례까지 나오는 것으로 알려졌다. 이에 홍지선 국토교통부 제2차관은 “유가보조금은 리터당 1961원을 초과할 경우 더 이상 지원 금액이 증가하지 않는 상한이 있다”며 “고유가 상황이 장기화할 경우 리터당 1760원을 초과할 때도 지원이 계속되도록 제도 개선을 추진 중”이라고 말했다. 오는 16일부터 심야시간대 재정 고속도로 통행료를 전액 면제하고, 월 200민~300만원에 달하는 화물차 할부도 이달부터 석 달간 상환 유예를 한다고 밝혔다.
수도권 내 높은 임대료 등으로 물류 창고가 외곽으로 밀려나고 있다는 화물운송사의 호소에 이 대통령은 “국토교통부가 지방정부와 협의해 수도권 유휴부지를 활용하는 방안을 검토하라”고 지시했다고 전은수 청와대 대변인이 전했다. 이 대통령은 또 최근 5년간 물류기지 안전사고가 없었다는 관계자 설명에 “안전 관리를 매우 철저히 하셨다”고 격려했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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