한화솔루션 주주 달래려 ‘큰집’이 나섰다… 유증 120% 초과청약
㈜한화 이사회, 8439억 출자 의결
“주주가치 향상 지원 의지 표명”
한화그룹의 지주회사 역할을 하는 ㈜한화가 약 2조4000억원 규모로 진행되는 한화솔루션 유상증자에 ‘한도를 꽉 채워’ 참여한다.
한화솔루션의 최대주주인 ㈜한화는 8일 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열고 한화솔루션에 8439억원을 출자하기로 의결했다. ㈜한화는 보유 지분에 따라 배정받는 신주(2111만8546주)를 전량 인수한 뒤 최대 20% 초과 청약에도 나선다. ㈜한화가 배정 물량의 120%를 소화할 경우 인수 주식 수는 총 2534만2255주가 된다. ㈜한화는 비핵심 자산 유동화 등으로 재원을 조달해 재무안정성과 사업역량이 훼손되지 않게 한다는 방침이다.
한화 관계자는 “한화솔루션의 주주가치 향상 계획을 전폭적으로 지원하겠다는 의지를 표명하는 조치로 소액주주들의 유상증자 참여 부담을 줄여주는 효과가 있다”고 말했다.
앞서 한화솔루션은 지난달 26일 재무 개선을 이유로 보통주 7200만주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다. 조달 자금은 총 2조3976억원 규모로 이중 약 60%가 채무 상환에 쓰인다. 이같은 결정에 주주가치 훼손 비판이 일자 최대주주인 ㈜한화가 초과 청약을 결정하며 주주 달래기에 나선 것이다. 앞서 지난해 3월 한화에어로스페이스가 3조6000억원 규모 유상증자를 공시한 직후 주가가 약 13% 급락했지만 증자가 마무리된 같은 해 7월 말 주가가 100만원을 돌파한 사례를 들어 대규모 유상증자가 중장기적으로 주가에 도움이 될 것이라는 업계 시각도 있다.
한화솔루션을 향한 소액주주들의 단체 행동은 가시화되고 있다. 소액주주 플랫폼 액트는 이날 주주대표로 천경득 변호사를 선출하고 공동 대응에 나섰다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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