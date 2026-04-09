“불황에 사행성 조장?”… 쿠팡, 순금 증정 이벤트 ‘논란’

멤버십 회원 대상 이벤트 기획

노출 두시간여 만에 공지 내려

“이런 시기에 공격적 마케팅” 비판

뉴시스

쿠팡이 와우 멤버십 회원을 대상으로 순금을 증정하는 이벤트를 기획했다. 정보유출 논란으로 다소 흔들린 독점적 지위를 회복하기 위해 소비자의 사행성을 부추긴다는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다. 실제로 아주 짧은 기간 노출됐던 이 이벤트는 금세 큰 관심을 끌었으나, 쿠팡은 부랴부랴 관련 공지를 내렸다.



금값이 급등하는 동안 유통계에서는 금 판매 채널을 다양화하고 관련 프로모션을 적극적으로 진행했던 것이 사실이다. 다만 중동 전쟁이 격화되고 정부가 최근 물가 안정을 최우선으로 여기는 상황에서 이에 역행해 논란을 자초했다는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.



쿠팡은 8일 홈페이지에 와우 멤버십 가입자 중 추첨을 통해 5명에게 각각 순금 10돈씩을 증정하겠다는 내용의 이벤트를 공지했다. 공지대로라면 상품 구입시 이벤트에 참여한 이들 중 총 60명(매주 5명씩 12주간)을 뽑아 순금 600돈을 주는 이벤트다.



당첨자 1명이 받는 순금을 가격으로 환산하면 약 793만원(3월 24일 한국금거래소 기준 시세)이다. 특히 이벤트 종료 후에는 5명을 추가로 추첨해서 순금 각 100돈씩을 주기로 했는데, 1인당 제공되는 순금 가격이 8000만원에 가깝다. 종합하면 쿠팡은 약 10억원의 현금성 자산을 제공하겠다고 공지한 셈이다.



이렇듯 당첨금 규모가 크다보니 이날 오전 7시부터 9시30분까지 불과 두 시간여동안의 짧은 기간의 노출임에도 불구하고 3만여명이 이를 확인하고, 1만4000여명이 응모한 것으로 전해졌다.



하지만 뜨거운 반응에도 불구하고 쿠팡은 이날 이벤트 공지를 내렸다. 쿠팡은 이벤트 내용과 기간이 모두 확정되지 않은 상태에서 공지를 잘못 게재한 것으로 알려졌다. 그렇다면 내용이 확정되지 않은 이벤트에 수많은 신청자가 몰렸던 셈이다. 응모자를 어떻게 처리할 것인지와 추후 이벤트를 진행할지 여부도 관건이다. 쿠팡은 이 문제를 논의 중인 것으로 전해졌다.



중동 전쟁 여파로 물가가 날뛰는 판에 사행성 이벤트를 진행하려 한 것에 대해 비판을 피하기 어려워 보인다. 특히 쿠팡은 지난 2월 정부의 물가 안정 기조에 호응해 이른바 ‘99원 생리대’를 출시한 바 있다. 자체브랜드 자회사 씨피엘비(CPLB)의 루나미 생리대 제품을 개당 99원까지 인하한 것이다. 이미 정부 물가 안정 기조를 충분히 인식했다는 것인데, 사행성 이벤트를 진행한 건 앞뒤가 맞지 않다는 지적이다.



쿠팡의 고객 대응이 문제를 일으킨 건 이번이 처음이 아니다. 정보유출 논란에 대한 고객 사과의 의미로 지난 1월 피해 고객들에게 보상 쿠폰을 지급했을 때도, 와우 멤버십 이탈을 막기 위한 판촉에 가깝다는 비판을 받은 적이 있다.



특히 쿠팡은 지난달 들어서야 서서히 이용자 수를 회복했다. 정보유출의 수렁에서 헤어나올 수 있다는 자신감 속에 상생 행보를 늘리는 등 소비자 접점을 넓혀가는 중이었다. 이런 시기에 지나치게 공격적인 마케팅을 앞세운 것은 경솔했다는 지적을 피하기 어려워 보인다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 쿠팡이 와우 멤버십 회원을 대상으로 순금을 증정하는 이벤트를 기획했다. 정보유출 논란으로 다소 흔들린 독점적 지위를 회복하기 위해 소비자의 사행성을 부추긴다는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다. 실제로 아주 짧은 기간 노출됐던 이 이벤트는 금세 큰 관심을 끌었으나, 쿠팡은 부랴부랴 관련 공지를 내렸다.금값이 급등하는 동안 유통계에서는 금 판매 채널을 다양화하고 관련 프로모션을 적극적으로 진행했던 것이 사실이다. 다만 중동 전쟁이 격화되고 정부가 최근 물가 안정을 최우선으로 여기는 상황에서 이에 역행해 논란을 자초했다는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.쿠팡은 8일 홈페이지에 와우 멤버십 가입자 중 추첨을 통해 5명에게 각각 순금 10돈씩을 증정하겠다는 내용의 이벤트를 공지했다. 공지대로라면 상품 구입시 이벤트에 참여한 이들 중 총 60명(매주 5명씩 12주간)을 뽑아 순금 600돈을 주는 이벤트다.당첨자 1명이 받는 순금을 가격으로 환산하면 약 793만원(3월 24일 한국금거래소 기준 시세)이다. 특히 이벤트 종료 후에는 5명을 추가로 추첨해서 순금 각 100돈씩을 주기로 했는데, 1인당 제공되는 순금 가격이 8000만원에 가깝다. 종합하면 쿠팡은 약 10억원의 현금성 자산을 제공하겠다고 공지한 셈이다.이렇듯 당첨금 규모가 크다보니 이날 오전 7시부터 9시30분까지 불과 두 시간여동안의 짧은 기간의 노출임에도 불구하고 3만여명이 이를 확인하고, 1만4000여명이 응모한 것으로 전해졌다.하지만 뜨거운 반응에도 불구하고 쿠팡은 이날 이벤트 공지를 내렸다. 쿠팡은 이벤트 내용과 기간이 모두 확정되지 않은 상태에서 공지를 잘못 게재한 것으로 알려졌다. 그렇다면 내용이 확정되지 않은 이벤트에 수많은 신청자가 몰렸던 셈이다. 응모자를 어떻게 처리할 것인지와 추후 이벤트를 진행할지 여부도 관건이다. 쿠팡은 이 문제를 논의 중인 것으로 전해졌다.중동 전쟁 여파로 물가가 날뛰는 판에 사행성 이벤트를 진행하려 한 것에 대해 비판을 피하기 어려워 보인다. 특히 쿠팡은 지난 2월 정부의 물가 안정 기조에 호응해 이른바 ‘99원 생리대’를 출시한 바 있다. 자체브랜드 자회사 씨피엘비(CPLB)의 루나미 생리대 제품을 개당 99원까지 인하한 것이다. 이미 정부 물가 안정 기조를 충분히 인식했다는 것인데, 사행성 이벤트를 진행한 건 앞뒤가 맞지 않다는 지적이다.쿠팡의 고객 대응이 문제를 일으킨 건 이번이 처음이 아니다. 정보유출 논란에 대한 고객 사과의 의미로 지난 1월 피해 고객들에게 보상 쿠폰을 지급했을 때도, 와우 멤버십 이탈을 막기 위한 판촉에 가깝다는 비판을 받은 적이 있다.특히 쿠팡은 지난달 들어서야 서서히 이용자 수를 회복했다. 정보유출의 수렁에서 헤어나올 수 있다는 자신감 속에 상생 행보를 늘리는 등 소비자 접점을 넓혀가는 중이었다. 이런 시기에 지나치게 공격적인 마케팅을 앞세운 것은 경솔했다는 지적을 피하기 어려워 보인다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지