지렁이 1000마리는 나의 반려동물
[책과 길] 지렁이 키우지렁
김지원 글·그림
주니어RHK, 72쪽, 2만3000원
지렁이를 관찰 대상이 아닌 반려동물로 바라보며 3년째 지렁이 1000마리와 함께 사는 저자가 실제 사육 노하우를 담았다.
책은 딱딱한 생태 도감의 형식을 과감히 탈피했다. 어린 시절 반려동물을 키우고 싶어 했던 갈망이 우연히 분변토(지렁이 똥) 워크숍을 통해 지렁이로 향하게 된 과정, “지렁이 키워요”라고 말했을 때 돌아온 주변의 묘한 반응 등을 그래픽노블 형식으로 유쾌하게 풀어낸다.
역시 백미는 집에서 바로 써먹을 수 있는 실전 매뉴얼이다. 피부로 숨을 쉬는 지렁이의 습성을 배려해 지렁이 통을 만드는 법부터 스티로폼 상자를 재활용하는 팁, 탈출하거나 죽은 지렁이를 발견했을 때의 대처법까지 지렁이 집사의 시행착오가 녹아 있는 현실적인 조언이 가득하다. 저자는 지렁이를 키우는 행위가 단순한 이색 취미를 넘어 음식물 쓰레기를 줄이고 흙을 살리는 ‘생명의 순환’에 동참하는 일임도 강조한다.
맹경환 선임기자
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