전일빌딩에 새겨진 5월 광주의 기억
[책과 길] 기억 빌딩 245
안오일 글·신진호 그림
노는날, 44쪽, 1만7000원
광주 금남로의 전일빌딩은 1980년 5월 광주의 생생한 목소리를 간직한 거대한 증언자다. 헬기 사격의 흔적이 고스란히 남은 역사적 공간은 민주주의를 향한 숭고한 투쟁과 평범한 이들의 용기를 담고 있다.
작품은 붉은 자전거를 탄 우편배달부의 시선을 따라 흐른다. 평소와 다름없이 일상을 전하던 배달부는 날카로운 총성과 함께 일상이 무너진 빌딩으로 들어선다. 쏟아지는 총탄 속에서도 끝내 서로의 손을 놓지 않았던 시민들의 모습은 빌딩 벽면에 새겨진 245개의 흉터와 겹쳐지며 묵직한 울림을 준다. 빌딩은 비극의 현장을 넘어 굴복하지 않았던 사람들의 이름을 기억하는 기록소로 재탄생한다.
전일빌딩은 2020년 리모델링 후 새로 받은 도로명 주소를 따라 ‘전일빌딩245’라는 이름을 얻었다. 공교롭게도 탄흔의 숫자와 동일했다. 제주 4·3을 다룬 전작 ‘기억 공장’에 이어 두 작가가 다시 의기투합한 ‘기억 시리즈’의 두 번째 결과물이다.
맹경환 선임기자
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