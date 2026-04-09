SK하이닉스, AI PC 시대 열 ‘고성능 SSD’ 출시
321단 QLC 기반… 델에 첫 공급
“고성능 낸드 솔루션 시장 선도”
SK하이닉스가 인공지능(AI) 시대를 선도하기 위한 차세대 저장장치 제품인 ‘PQC21’(사진)을 공개했다. SK하이닉스는 해당 제품을 미국 정보기술(IT) 기업 델에 처음으로 공급하며 글로벌 반도체 시장에서의 리더십을 공고히 한다는 구상이다.
SK하이닉스는 8일 자사 최초로 개발한 321단 쿼드레벨셀(QLC) 기반 대용량 솔리드스테이트드라이브(SSD) 제품 PQC21을 완성하고 고객사에 본격적인 공급을 시작했다고 밝혔다. PQC21은 고용량·고성능·저전력 특성을 모두 갖춰 AI PC 등 차세대 컴퓨팅 환경에 맞는 고효율 저장 솔루션을 구현한다는 게 회사 측 설명이다.
PQC21의 핵심 경쟁력은 고층 적층인 321단과 QLC 기술의 조합이다. QLC는 셀(cell) 하나에 4비트(bit)를 저장할 수 있어 단위 면적당 저장 용량을 대폭 늘릴 수 있다. SK하이닉스는 이를 바탕으로 단위면적당 저장 용량을 극대화해 1TB(테라바이트)와 2TB 용량의 제품 2종을 선보였다. 현재 업계에서 주로 사용되는 트리플레벨셀(TLC) 기술은 셀 하나에 3비트를 저장한다.
성능 고도화를 위해 SLC 캐싱 기술도 적용했다. 이 기술은 자주 사용하는 데이터를 빠르게 읽고 쓰는 기능으로 대용량 데이터 처리 환경에서도 안정적이고 높은 처리속도를 구현한다.
현재 시장에서는 TLC 기반 제품이 주를 이룬다. 하지만 최근 AI 확산으로 데이터 처리량이 급증하면서 QLC 도입이 빠르게 확대되고 있다. 글로벌 시장조사업체인 IDC는 전 세계 소비자용 SSD(cSSD) 시장에서 QLC 낸드가 차지하는 비중이 지난해 22%에서 내년에는 61%로 증가할 것으로 내다봤다.
SK하이닉스는 델 공급을 시작으로 글로벌 주요 고객사들과의 파트너십을 지속해서 확대해 나갈 계획이다. SK하이닉스 관계자는 “이번 321단 QLC 기반 cSSD 공급은 AI PC 시장에서 회사의 리더십을 입증하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “압도적인 기술력을 바탕으로 고성능 낸드 솔루션 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사