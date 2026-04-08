창구 닫고 버티던 이란, 수락 왜… “파키스탄 중재 노력·中 막판 개입”
中, 환영 속 “자체적인 노력했다”
협상 시한 직전까지 강경 대응을 고수하던 미국과 이란을 협상 테이블로 끌어내며 2주간 휴전 합의를 이끌어낸 데는 파키스탄과 중국의 역할이 컸다는 보도가 나왔다.
뉴욕타임스(NYT)는 7일(현지시간) 이란 관리 3명을 인용해 “이란이 휴전 제안을 수락한 배경에는 파키스탄의 외교적 노력과 중국의 막판 개입이 있었다”고 전했다. 과거 미국과 이란의 협상은 오만이나 카타르 등이 주선했으나 해당 국가들이 이란의 보복 공격을 받으면서 직접 중재에 나서기 힘들자 미군기지가 없는 파키스탄이 중재 역할을 맡게 됐다는 분석이 나온다. 파키스탄은 이란과 이슬람 형제국이면서 미국과도 오랜 기간 유대 관계를 맺고 있다.
앞서 협상 시한을 약 5시간 앞둔 이날 오후 3시17분 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 엑스(옛 트위터)에 “외교가 진행될 수 있도록 기한을 2주 연장해줄 것을 도널드 트럼프 대통령에게 간곡히 요청한다”면서 “이란 형제들에게도 같은 기간 호르무즈 해협을 선의의 표시로 개방해줄 것을 요청한다”고 적었다. 미국과 이란은 오후 6시32분과 7시11분 각각 이를 수용하겠다고 밝히면서 극적으로 휴전이 성사됐다.
중국이 막판 이란 설득에 힘을 보탰다는 분석도 나온다. 트럼프 대통령은 8일 AFP통신 인터뷰에서 중국이 이란에 협상 참여를 촉구했는지에 대한 질문에 “그렇다고 들었다”고 답했다. AP통신도 관계자를 인용해 “이란의 최대 무역 파트너인 중국이 협상이 진행되는 동안 이란 측에 휴전 방안을 모색할 것을 촉구했다”고 전했다. 마오닝 중국 외교부 대변인도 8일 정례 브리핑에서 “이란 전쟁 휴전을 환영하며 중국 또한 이(휴전)를 위해 자체적인 노력을 기울여 왔다”고 강조했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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