북이스라엘 멸한 침략자?… 아시리아에 대한 오해와 진실

[책과 길]

아시리아 제국의 역사

야마다 시게오 지음, 박재영 옮김

더숲, 403쪽, 2만5000원



이란, 이라크, 시리아의 접경지대. 수천 년 전 이곳에는 페르시아와 로마보다 앞서 인류 최초로 ‘제국’이라는 거대한 질서를 구축한 주인공이 있었다. 바로 아시리아다. 고대 오리엔트사의 권위자인 저자는 베일에 싸여 있던 최초 제국의 실체를 복원했다.



그동안 아시리아는 성서 속 북이스라엘을 멸망시킨 ‘잔혹한 침략자’나 헤로도토스의 ‘역사’ 속에서 단편적으로만 기억돼 왔다. 하지만 저자는 점토판 기록부터 서신, 행정 문서, 비문 등을 촘촘히 엮어 아시리아가 단순한 폭력 제국이 아닌 치밀한 통치 전략을 가진 ‘문명의 설계자’였음을 증명한다.



아시리아는 중앙집권적 관료제와 상비군 체제, 그리고 광활한 영토를 잇는 교통·통신망을 구축하며 오늘날 국가 시스템의 기틀을 마련했다. 특히 피지배 민족의 결속을 약화시키는 동시에 기술자를 제국 중심부로 모으는 ‘다방향 강제 이주 정책’은 제국 유지를 위한 정교한 행정 시스템의 산물이었다. 무엇보다 흥미로운 지점은 아시리아의 ‘기록 정신’이다. 왕의 업적을 찬양하는 비문은 물론 왕의 불명예스러운 실책까지 기록한 ‘림무 연대기’도 남겼다.맹경환 선임기자



khmaeng@kmib.co.kr



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란, 이라크, 시리아의 접경지대. 수천 년 전 이곳에는 페르시아와 로마보다 앞서 인류 최초로 ‘제국’이라는 거대한 질서를 구축한 주인공이 있었다. 바로 아시리아다. 고대 오리엔트사의 권위자인 저자는 베일에 싸여 있던 최초 제국의 실체를 복원했다.그동안 아시리아는 성서 속 북이스라엘을 멸망시킨 ‘잔혹한 침략자’나 헤로도토스의 ‘역사’ 속에서 단편적으로만 기억돼 왔다. 하지만 저자는 점토판 기록부터 서신, 행정 문서, 비문 등을 촘촘히 엮어 아시리아가 단순한 폭력 제국이 아닌 치밀한 통치 전략을 가진 ‘문명의 설계자’였음을 증명한다.아시리아는 중앙집권적 관료제와 상비군 체제, 그리고 광활한 영토를 잇는 교통·통신망을 구축하며 오늘날 국가 시스템의 기틀을 마련했다. 특히 피지배 민족의 결속을 약화시키는 동시에 기술자를 제국 중심부로 모으는 ‘다방향 강제 이주 정책’은 제국 유지를 위한 정교한 행정 시스템의 산물이었다. 무엇보다 흥미로운 지점은 아시리아의 ‘기록 정신’이다. 왕의 업적을 찬양하는 비문은 물론 왕의 불명예스러운 실책까지 기록한 ‘림무 연대기’도 남겼다.맹경환 선임기자khmaeng@kmib.co.kr맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지