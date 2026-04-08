농축우라늄·호르무즈 통제권 등 난제… 쉽지 않은 ‘2주 협상’
전문가들 핵심 쟁점에 난망
10개항 중 우라늄 농축 문제 민감
이란, 페르시아어판 권리인정 넣어
호르무즈 통행료 징수는 수용 관측
미국과 이란이 2주간 휴전에 합의해 협상의 문을 열었지만 종전으로 가기 위한 핵심 쟁점들은 풀리지 않은 채 남아 있다. 우라늄 농축, 호르무즈 해협 통제 문제 등 근본적 갈등이 해소되지 않은 상황에서 협상이 시작되는 만큼 단기간 내 의미 있는 합의 도출이 쉽지 않을 수 있다는 전망이 나온다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) “이란으로부터 받은 10개 항목이 협상의 기반이 될 것”이라며 “2주간 최종적으로 합의를 완성하겠다”고 밝혔다.
이란이 미국에 전달한 종전안 10개항에는 호르무즈 해협 통제권 인정, 우라늄 농축 권리의 국제적 인정, 중동 내 미군 병력 철수, 대이란 제재 해제, 전쟁 피해 배상, 친이란 무장세력에 대한 이스라엘 정부의 공격 중단 등이 포함됐다.
가장 첨예한 쟁점 중 하나는 우라늄 농축이다. 미국은 그간 이란의 농축 활동 전면 중단과 기존 농축 우라늄 해외 반출을 요구해 왔다. 반면 이란은 비군사적 목적의 농축 권리는 포기할 수 없다는 입장이다. 지난해 4월 진행된 핵 협상에서도 이견을 해소하지 못했다.
양측도 이 문제의 민감성을 의식하고 있다. 트럼프는 이날 AFP통신과의 인터뷰에서 “(농축 우라늄은) 완벽하게 처리될 것이며 그렇지 않으면 내가 합의하지 않았을 것”이라고 강조했다. 이란도 국영 언론을 통해 공개한 10개항 페르시아어판에는 ‘농축 권리 인정’ 조항을 넣었지만 외신 기자들에게 배포한 영문판에는 포함시키지 않았다.
호르무즈 해협 통제권 역시 뇌관이다. 이란은 해협 통행에 대한 일정한 감독권을 요구하고 있다. 다만 해협 개방을 강하게 압박해 온 트럼프가 휴전 직후에는 한발 물러서는 듯한 태도를 보이고 있어 접점을 찾을 수도 있다는 분석이 나온다. 트럼프는 이날 트루스소셜에 “미국은 호르무즈 해협의 통행 정체 해소를 도울 것”이라며 “많은 긍정적인 조치로 큰 수익이 만들어질 것이며 이란은 재건 절차를 시작할 수 있다”고 썼다. 이란의 통행료 징수를 수용할 수 있다는 취지로 해석된다. AP통신에 따르면 이란은 휴전 기간 오만과 해협을 공동 관리하며 통행료를 징수할 계획이다.
역내 친이란 무장세력 문제도 또 다른 불안 요인이다. 레바논의 헤즈볼라, 예멘의 후티반군 등은 이번 휴전 합의의 직접적 통제 범위 밖에 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 성명을 통해 휴전에 레바논은 포함되지 않는다고 밝혔다.
전문가들은 이번 협상이 고도의 외교적 해법 없이는 타결되기 어렵다고 보고 있다. 2015년 핵 합의(JCPOA)가 평시에도 수년에 걸친 협상 끝에 도출됐다는 점을 감안하면 단 2주 만에 지속 가능한 합의를 끌어내는 것은 현실적으로 쉽지 않다는 평가다. 역대 여러 정부에서 중동 협상을 담당해 온 애런 데이비드 밀러는 워싱턴포스트(WP)에 “협상을 할수록 상황은 예전 상태로 돌아가게 될 것”이라며 “이는 곧 세계 최강 군사력을 가진 미국을 상대로 이란의 억압적인 정권이 살아남았다는 뜻이 된다”고 짚었다.
오는 10일 미국과 이란은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 대면 협상에 나선다. 협상에는 미측에서 스티브 위트코프 중동특사와 트럼프의 사위 재러드 쿠슈너, J D 밴스 부통령이 참석한다. 밴스 부통령은 이번 전쟁에 부정적 입장이었던 것으로 알려져 있다. 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 참석할 예정이라고 이란 ISNA통신이 보도했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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