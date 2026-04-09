국제 유가 급한불 껐지만… 전쟁 전 회복까진 수개월 소요
호르무즈 재개방 기대 90달러대로
하루새 15% 뚝… 사상 최대 내림세
2주 시한·공급망 복구 불확실성 여전
공영주차장 5부제 등 비상대응 유지
미국과 이란의 2주 휴전 합의에 8일 국제유가는 배럴당 100달러 아래로 급락했다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격(5월 인도분)은 장중 한때 91.05달러까지 급락했고, 국제유가 기준인 브렌트유도 최저 91.90달러까지 하락했다. 중동 정세 불확실성이 극에 달했던 전 거래일 대비 15%가량 떨어지며 90달러 선을 회복했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “(미국과 이란의) 호르무즈 해협 개방 합의에 하루 기준 사상 최대 내림세가 나타났다”고 보도했다.
하지만 원유 등 에너지 수급 안정화까진 갈 길이 멀다는 평가가 나온다. 호르무즈 해협이 당장 열린다고 해도 중동 지역의 원유가 국내에 도착하는 데는 20일 이상 필요하다. 정유 공장 가동률이 전쟁 이전 수준으로 회복하려면 수개월이 더 걸릴 것으로 전망된다. 2주 시한의 휴전이라는 점에서 중동 정세가 급변할 가능성도 여전하다.
송하윤 대외경제정책연구원 부연구위원은 “당분간 국제유가는 전쟁 이전보다 높은 수준을 유지할 것”이라며 “2주라는 휴전 기간에 무슨 일이 벌어질지 예단하기 어려운 상황”이라고 말했다.
걸프 산유국의 에너지 시설 피격도 원유 수급 정상화의 걸림돌로 꼽힌다. 미국 에너지정보청(EIA)은 7일(현지시간) 단기 에너지 전망 보고서에서 이라크 사우디아라비아 쿠웨이트 등 중동 6개 산유국의 하루 원유 생산량이 지난달 750만 배럴 줄었고, 이달에는 910만 배럴로 감소 폭이 늘어날 것으로 추산했다. EIA는 “호르무즈 해협이 완전히 개방되더라도 물류 회복과 중동 주요국의 생산량 회복에는 수개월이 걸릴 것”이라고 진단했다.
정부와 정유업계는 대체 물량 확보 등 비상수급 대책을 유지한다는 방침이다. 홍해 연안의 사우디 얀부항을 통한 우회 수송 및 전략 비축유 방출, 미국 호주 등 대체 도입선 확보 등 ‘플랜B’를 이어간다.
문지성 재정경제부 국제경제관리관은 이날 석유 수입 기업들과 금융지원 점검 회의를 하고 “오늘 발표된 휴전과 호르무즈 해협의 일시적 봉쇄 해제로 원유 수급 여건이 다소 완화될 가능성도 있다”면서도 “향후 전개 상황의 불확실성이 존재하는 만큼 우리 경제에 미칠 영향을 지속적으로 점검해 나갈 것”이라고 말했다.
공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 5부제도 당분간 유지된다. 정부는 지난 2일 발령된 원유 부문 자원안보 위기 경보 ‘경계’ 단계가 완화되는 시점까지 승용차 부제 등을 지속한다고 밝혔다. 기후에너지환경부는 “중동 전쟁이 종료된 게 아니므로 에너지비상대응반도 지속 운영한다”며 “종전이 되기 전까지 에너지 절약 이행, 국제 공조 등을 이어나갈 계획”이라고 설명했다.
미국과 이란의 휴전 합의는 9일 발표될 ‘3차 석유 최고가격제’에도 영향을 미칠 전망이다. 2차 최고가격(휘발유 1934원·경유 1923원)을 유지하거나 소폭 조절하는 수준에 그칠 것이란 관측이 나온다. 산업부는 “종합적으로 고려 중”이라고 했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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