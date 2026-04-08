수십㎞ 밖 ‘심장 소리’ 들었다… 실종 미군 구한 CIA 유령 장비
이란 상공에서 격추된 미군 조종사를 극적으로 구조할 수 있었던 배경엔 수십㎞ 떨어진 거리에서도 심장박동을 포착한 미 중앙정보국(CIA)의 신기술이 있었다는 보도가 나왔다.
뉴욕포스트는 7일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 조종사 구조 작전에 ‘고스트 머머’(Ghost Murmur·유령의 심장박동)라는 첨단 장비가 처음 투입됐다고 보도했다.
장비는 장거리 양자 자기 측정 기술로 인간의 심장 신호를 포착한 뒤, 인공지능분석으로 주변 잡음을 제거해 수십㎞ 거리에서도 생체 신호를 식별하는 방식이다.
작전은 지난 5일 이란 영공을 비행하던 미 공군 F-15E 전투기가 적 방공망에 걸려 격추되면서 시작됐다. 탑승자 2명 중 조종사는 당일 구조됐지만 1명은 적진 한복판에 고립됐다. 조종사는 전투 생존자 위치추적장치를 작동시켰으나 이란군이 거액의 현상금을 걸고 수색망을 가동하자 통신을 중단한 채 깊은 산속에 몸을 숨겨야 했다. 험준한 지형 탓에 신호는 수색팀에 제대로 전달되지 않아 난항을 겪었다.
CIA는 시험 단계에 있던 고스트 머머 투입 결단을 내렸다. 신호가 미약해 원거리 탐지 가능성이 불확실했지만 산악지대 특성상 전자기 간섭이 적고 야간엔 인체와 주변 환경 간의 열 대비가 뚜렷해 보조적인 식별이 가능한 최적의 환경 조건을 고려해 판단했다. 조종사가 은신처에서 나와 구조 신호를 송출했고 고스트 머머가 이를 탐지했다.
고스트 머머는 미 방산업체 록히드마틴의 극비 개발 조직 ‘스컹크 웍스’가 개발한 것으로 블랙호크 헬리콥터에서 시험 운용에 성공해 F-35 전투기에 적용될 예정이다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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