“몰랐다” 후진하다 짜증도… 5부제 첫날 공영주차장 ‘혼선’
공공기관선 2부제로 규제 강화
공영주차장 승용차 5부제 시행 첫날인 8일 오전 11시. 서울 영등포구 화재보험협회 앞 공영주차장 관리인 양모씨는 주차된 차량 운전자의 연락처를 살펴보고 있었다. 이날 주차가 제한되는 ‘8’이 끝자리인 차량이 주차돼 있었기 때문이다. 양씨는 “차주에게 문자로 ‘5부제 해당 차량이니 차량을 빼달라’는 안내 문자를 보냈다”고 말했다.
주변 공영주차장도 상황은 비슷했다. 수요일인 이날은 끝번호가 3인 차량도 주차장 이용이 제한되는데 이에 해당하는 차량이 주차돼 있었다. 주차장 관리인 한모씨는 “새벽부터 세워져 있었는데 운전자의 연락처가 없어 난감한 상황”이라며 “사람들이 5부제 시행을 잘 모르는 것 같다”고 전했다. 출근시간대에는 5부제 대상 차량 4대가 주차를 시도하다 되돌아가는 일도 있었다고 했다.
차단기가 설치된 공영주차장의 경우 각 요일에 해당하는 차량번호가 인식되면 차단기가 올라가지 않도록 하고 있다. 영등포구의 또 다른 공영주차장 관리인 김모씨는 “5부제인 줄 모르고 왔다가 차단기에 막히면 뒤따르던 차들이 줄줄이 멈춰 서면서 운전자가 짜증을 내는 경우도 있었다”며 “혼잡을 막기 위해 주차장 앞에서 직접 통제하고 있다”고 말했다. 차단기가 없는 곳은 이른 새벽에 주차하거나 관리인이 보지 못할 경우 주차를 막을 방법이 없다.
공공기관에서는 지난달 25일 차량 5부제를 시행한 지 2주 만에 2부제(홀짝제)로 강화했다. 전국 1만1000여개 중앙행정기관과 지방자치단체, 시·도교육청, 국공립학교 등의 경우 홀수일에는 차량번호 끝자리가 홀수인 차량, 짝수일에는 짝수인 차량만 운행할 수 있다. 영등포구 관계자는 “5부제 시행 때부터 내부적으로 안내를 계속해 공무차량 이용 등에서 오는 혼란은 없다”고 말했다.
다만 장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 유아 동승 차량, 전기·수소차, 긴급·의료 차량 등은 2부제 대상에서 제외된다. 공공기관 방문 민원인 차량은 2부제가 아닌 5부제를 적용한다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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