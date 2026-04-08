김부겸에 쏠리는 ‘달구벌 기운’

당 안팎에서 전폭지원 쏟아져

국힘 출신 인사까지 캠프 합류

정청래 대구 찾아 분위기 띄워

연합뉴스

더불어민주당 김부겸(사진) 대구시장 후보에 대한 전폭 지원이 당 안팎에서 쏟아지고 있다. 조국혁신당은 물론 국민의힘 출신 인사들까지 김 후보 힘 싣기에 나서며 초반 레이스를 달구는 분위기다. 반면 국민의힘은 컷오프(공천배제) 후폭풍 탓에 경선 일정조차 제대로 잡지 못하고 있다.



민주당 지도부는 8일 일제히 대구를 찾아 김 후보 띄우기 작업에 돌입했다. 정청래 대표는 김 후보와 함께 새벽 북구 매천 청과물도매시장에서 배추 하역 작업을 체험한 뒤 인근 인터불고엑스코 호텔에서 현장 최고위원회의도 열었다. 정 대표는 김 후보를 “진짜 대구 사람”, “잃어버린 대구의 시간을 되돌릴 분”이라며 추켜세웠다. 그러면서 “(이 대통령이) 지난 대구 타운홀미팅에서 TK(대구·경북) 신공항 건설 등 숙원 사업 추진 의사를 밝혔다”며 “그 의지는 앞으로 예산을 통해 확인할 수 있을 것”이라고 말했다.



김 후보는 “귀한 정부의 약속을 대구 재도약의 밑거름 삼아 힘차게 뛰고 싶다”며 “국회와 정부를 설득해 예산과 정책 지원을 받아내고, 산업을 혁신해야 스스로 성장하는 도시로 바꿀 수 있다”고 호응했다. 김 후보가 “마지막 땀방울까지 대구를 살리는 데 바치고 싶다”고 외치자 당 지도부와 김 후보 지지자, 대구 지역 기초단체장 등은 “그라입시다!”를 외치며 승리를 다짐했다.



캠프 면면도 다채롭다. 친명(친이재명)계 현역 의원과 국민의힘 출신 인사까지 합류했다. 공동선거대책위원장은 2024년 친명계 지도부로 공천을 받은 권칠승 민주당 의원이 맡았다. 총괄선거대책본부장엔 국민의힘 출신의 채홍호 전 대구부시장이 합류했다. 조국 혁신당 대표는 이날 “김 후보를 혁신당 후보라 생각하고 지원하겠다”고 말했고, 국민의힘을 탈당한 홍준표 전 대구시장도 김 후보 지지를 선언한 바 있다.



국민의힘은 컷오프 내홍을 수습하지 못했다. 주호영 국회부의장은 이날 “(컷오프 결정 가처분 신청의) 항고심 판단을 지켜본 뒤 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다”고 밝혔다. 당 일각에선 항소심 결과가 후보 등록 마감일(다음 달 15일) 이후 나올 수 있는 만큼 주 부의장이 무소속 출마 카드를 접은 것 아니냐는 해석이 나왔다. 한 법조계 인사는 “1심은 권리 구제의 시급성 때문에 결과가 빨리 나오더라도, 항고심은 그럴 이유가 딱히 없다. 무소속 출마를 안 한다는 얘기”라고 말했다. 다만 주 부의장은 “(법원이 판단을) 하려면 이틀 만에도 한다”고 말했다.



대구=한웅희 기자, 박준상 이형민 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 658 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 더불어민주당 김부겸(사진) 대구시장 후보에 대한 전폭 지원이 당 안팎에서 쏟아지고 있다. 조국혁신당은 물론 국민의힘 출신 인사들까지 김 후보 힘 싣기에 나서며 초반 레이스를 달구는 분위기다. 반면 국민의힘은 컷오프(공천배제) 후폭풍 탓에 경선 일정조차 제대로 잡지 못하고 있다.민주당 지도부는 8일 일제히 대구를 찾아 김 후보 띄우기 작업에 돌입했다. 정청래 대표는 김 후보와 함께 새벽 북구 매천 청과물도매시장에서 배추 하역 작업을 체험한 뒤 인근 인터불고엑스코 호텔에서 현장 최고위원회의도 열었다. 정 대표는 김 후보를 “진짜 대구 사람”, “잃어버린 대구의 시간을 되돌릴 분”이라며 추켜세웠다. 그러면서 “(이 대통령이) 지난 대구 타운홀미팅에서 TK(대구·경북) 신공항 건설 등 숙원 사업 추진 의사를 밝혔다”며 “그 의지는 앞으로 예산을 통해 확인할 수 있을 것”이라고 말했다.김 후보는 “귀한 정부의 약속을 대구 재도약의 밑거름 삼아 힘차게 뛰고 싶다”며 “국회와 정부를 설득해 예산과 정책 지원을 받아내고, 산업을 혁신해야 스스로 성장하는 도시로 바꿀 수 있다”고 호응했다. 김 후보가 “마지막 땀방울까지 대구를 살리는 데 바치고 싶다”고 외치자 당 지도부와 김 후보 지지자, 대구 지역 기초단체장 등은 “그라입시다!”를 외치며 승리를 다짐했다.캠프 면면도 다채롭다. 친명(친이재명)계 현역 의원과 국민의힘 출신 인사까지 합류했다. 공동선거대책위원장은 2024년 친명계 지도부로 공천을 받은 권칠승 민주당 의원이 맡았다. 총괄선거대책본부장엔 국민의힘 출신의 채홍호 전 대구부시장이 합류했다. 조국 혁신당 대표는 이날 “김 후보를 혁신당 후보라 생각하고 지원하겠다”고 말했고, 국민의힘을 탈당한 홍준표 전 대구시장도 김 후보 지지를 선언한 바 있다.국민의힘은 컷오프 내홍을 수습하지 못했다. 주호영 국회부의장은 이날 “(컷오프 결정 가처분 신청의) 항고심 판단을 지켜본 뒤 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다”고 밝혔다. 당 일각에선 항소심 결과가 후보 등록 마감일(다음 달 15일) 이후 나올 수 있는 만큼 주 부의장이 무소속 출마 카드를 접은 것 아니냐는 해석이 나왔다. 한 법조계 인사는 “1심은 권리 구제의 시급성 때문에 결과가 빨리 나오더라도, 항고심은 그럴 이유가 딱히 없다. 무소속 출마를 안 한다는 얘기”라고 말했다. 다만 주 부의장은 “(법원이 판단을) 하려면 이틀 만에도 한다”고 말했다.대구=한웅희 기자, 박준상 이형민 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지