80원 차이가 만든 1㎞ 대기줄… 최고가격제에 주유소 양극화

직영점·자영점 ‘극과 극’ 풍경

최고가격제 시행 후 가격 차 확대

손실 보전받는 직영점 훨씬 저렴

소비자 몰려 북새통… 소음 민원도

자영점은 판매 급감 “경쟁 불가능”

8일 서울 시내 한 정유사 직영 주유소에 주유를 기다리는 차량들이 늘어서 있다. 최현규 기자

지난 7일 오후 3시 서울 시내 한 정유사 직영 주유소에는 기름을 넣으려는 차들이 인근 골목으로 약 1㎞ 길게 줄을 서며 장사진을 이루고 있었다. 이 주유소의 ℓ당 휘발유 가격은 1916원으로 같은 날 서울 주유소 평균 가격(2001원)보다 85원 저렴했다. 기름을 넣으러 해당 주유소를 찾은 이대겸(36)씨는 “인터넷으로 검색하다 여기가 서울에서 제일 싼 편인 것 같아 찾아왔다”고 말했다. 경기도 평택에 거주하는 황상동(29)씨도 “가격만 보고 찾아왔는데 이렇게 오래 걸릴 일이었으면 그냥 다른 주유소에서 기름을 넣을 걸 그랬다”고 하소연했다.



이 주유소 관계자 A씨는 “(석유) 최고가격제 시행 이후 집에 들어가지 못하고 있다”며 “일부 직원들은 업무 과중을 호소하며 일을 그만두는 실정”이라고 토로했다. 그에 따르면 이 주유소는 미국·이란 전쟁 이후 하루 판매량이 5배 이상 뛰는 날도 있었다. A씨는 “하루 평균 판매량이 40드럼(8000ℓ) 정도였다면 최고가격제 시행 이후 226드럼(4만5200ℓ)까지 판 적도 있다”고 말했다.



7일 기준 한국석유공사가 운영하는 유가정보 사이트 오피넷에 따르면 전국 직영 주유소의 ℓ당 휘발유 판매가는 1890원으로 자영 주유소 평균(1972원)보다 82원 저렴했다. 정부가 석유 최고가격제를 시행한 지난달 13일만 해도 전국 직영 주유소와 자영 주유소 간 휘발유 ℓ당 평균가격 차이는 63원이었으나 이후 점점 벌어지고 있는 것이다.



직영 주유소는 에쓰오일, GS칼텍스, HD현대오일뱅크, SK이노베이션 등 정유 대기업이 직접 운영한다. 최고가격제에 따른 손실분은 본사가 보전해준다. 반면 자영업자에 가까운 자영 주유소는 인건비나 주유소 운영비 부담을 스스로 감당해야 한다. 최고가격제 시행에도 가격을 파격적으로 인하하기 어려운 까닭이다. 기름값 차이가 벌어지면서 가격에 민감한 소비자들의 발걸음은 직영 주유소로 몰리고 있다.



판매량이 늘긴 했으나 주유소 인근 교통체증이 심해지면서 관련 민원도 늘고 있다. 인근 골목길에서 나가는 차량과 주유소에 들어오려는 차량이 엉키면서 운전자들 간 신경전도 펼쳐졌다. 주유소 인근 슈퍼마켓 주인 B씨는 “차들이 많아지면서 하루종일 ‘빵빵’거리는 소리를 들어야 한다”고 불만을 나타냈다. 정유사 관계자 역시 “인근 주민이나 상인들이 본사에도 민원을 끊임없이 넣고 있다”고 전했다.



끝없이 몰려오는 차량에 A씨는 소통 방법을 모색하기 시작했다. 주유소 입구에 A2용지 크기로 한 글자씩 뽑아 ‘경유 품절’ ‘일반 품절’ ‘고급 품절’이란 임시 간판을 만들었다. ‘품절’ 위에 ‘판매’ 봉투를 붙여놓고 기름이 다 떨어지면 ‘판매’ 봉투를 들어올리며 운전자들에게 주유소 상황을 전하고 있는 것이다.



8일 서울 시내 한 자영주유소에서 직원이 주유 차량을 기다리고 있다. 최현규 기자

반면 이 주유소에서 1.5㎞ 거리의 한 자영 주유소는 기자가 관찰한 약 30분 동안 손세차를 하는 운전자 1명을 제외하고는 줄곧 황량한 모습이었다. 이곳은 ℓ당 휘발유 가격이 1998원으로 인근 직영보다 80원 이상 비쌌다. 이 자영 주유소의 8년 차 직원은 “가격 경쟁 자체가 안 되는 상황”이라며 “지난달부터 매출이 급격히 떨어졌다”고 토로했다.



김다연 기자 yan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 김다연 기자 yan@kmib.co.kr 6 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 지난 7일 오후 3시 서울 시내 한 정유사 직영 주유소에는 기름을 넣으려는 차들이 인근 골목으로 약 1㎞ 길게 줄을 서며 장사진을 이루고 있었다. 이 주유소의 ℓ당 휘발유 가격은 1916원으로 같은 날 서울 주유소 평균 가격(2001원)보다 85원 저렴했다. 기름을 넣으러 해당 주유소를 찾은 이대겸(36)씨는 “인터넷으로 검색하다 여기가 서울에서 제일 싼 편인 것 같아 찾아왔다”고 말했다. 경기도 평택에 거주하는 황상동(29)씨도 “가격만 보고 찾아왔는데 이렇게 오래 걸릴 일이었으면 그냥 다른 주유소에서 기름을 넣을 걸 그랬다”고 하소연했다.이 주유소 관계자 A씨는 “(석유) 최고가격제 시행 이후 집에 들어가지 못하고 있다”며 “일부 직원들은 업무 과중을 호소하며 일을 그만두는 실정”이라고 토로했다. 그에 따르면 이 주유소는 미국·이란 전쟁 이후 하루 판매량이 5배 이상 뛰는 날도 있었다. A씨는 “하루 평균 판매량이 40드럼(8000ℓ) 정도였다면 최고가격제 시행 이후 226드럼(4만5200ℓ)까지 판 적도 있다”고 말했다.7일 기준 한국석유공사가 운영하는 유가정보 사이트 오피넷에 따르면 전국 직영 주유소의 ℓ당 휘발유 판매가는 1890원으로 자영 주유소 평균(1972원)보다 82원 저렴했다. 정부가 석유 최고가격제를 시행한 지난달 13일만 해도 전국 직영 주유소와 자영 주유소 간 휘발유 ℓ당 평균가격 차이는 63원이었으나 이후 점점 벌어지고 있는 것이다.직영 주유소는 에쓰오일, GS칼텍스, HD현대오일뱅크, SK이노베이션 등 정유 대기업이 직접 운영한다. 최고가격제에 따른 손실분은 본사가 보전해준다. 반면 자영업자에 가까운 자영 주유소는 인건비나 주유소 운영비 부담을 스스로 감당해야 한다. 최고가격제 시행에도 가격을 파격적으로 인하하기 어려운 까닭이다. 기름값 차이가 벌어지면서 가격에 민감한 소비자들의 발걸음은 직영 주유소로 몰리고 있다.판매량이 늘긴 했으나 주유소 인근 교통체증이 심해지면서 관련 민원도 늘고 있다. 인근 골목길에서 나가는 차량과 주유소에 들어오려는 차량이 엉키면서 운전자들 간 신경전도 펼쳐졌다. 주유소 인근 슈퍼마켓 주인 B씨는 “차들이 많아지면서 하루종일 ‘빵빵’거리는 소리를 들어야 한다”고 불만을 나타냈다. 정유사 관계자 역시 “인근 주민이나 상인들이 본사에도 민원을 끊임없이 넣고 있다”고 전했다.끝없이 몰려오는 차량에 A씨는 소통 방법을 모색하기 시작했다. 주유소 입구에 A2용지 크기로 한 글자씩 뽑아 ‘경유 품절’ ‘일반 품절’ ‘고급 품절’이란 임시 간판을 만들었다. ‘품절’ 위에 ‘판매’ 봉투를 붙여놓고 기름이 다 떨어지면 ‘판매’ 봉투를 들어올리며 운전자들에게 주유소 상황을 전하고 있는 것이다.반면 이 주유소에서 1.5㎞ 거리의 한 자영 주유소는 기자가 관찰한 약 30분 동안 손세차를 하는 운전자 1명을 제외하고는 줄곧 황량한 모습이었다. 이곳은 ℓ당 휘발유 가격이 1998원으로 인근 직영보다 80원 이상 비쌌다. 이 자영 주유소의 8년 차 직원은 “가격 경쟁 자체가 안 되는 상황”이라며 “지난달부터 매출이 급격히 떨어졌다”고 토로했다.김다연 기자 yan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지