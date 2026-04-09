포스코 매출 줄었는데… ‘하청 직고용’에 인건비 수백억 부담
現 임직원의 40%… 불황 속 경영압박
업계 “경쟁사는 몸집 줄이는데…”
내부 “회사 힘든데”… 노노갈등 조짐
포스코의 협력사 직원 7000여명 직접 고용 결정은 ‘양날의 칼’이라는 지적이 나온다. 노사 상생과 산업현장의 안전체계 혁신이라는 명분에도 불구하고, 글로벌 철강 불황에 탄소세 등 보호무역 장벽까지 가팔라지는 상황에서 대규모 인건비 상승 압박은 경영에 적지 않은 하중이 될 수 있기 때문이다. 포스코 내부 직원들 사이에서도 냉랭한 기류가 흐르는 분위기다.
포스코는 8일부터 포항 및 광양제철소 제철 공정에서 핵심 조업 지원을 수행하는 협력사 현장 인력을 본사 직영으로 전환하는 로드맵을 가동했다. 이번 직고용 조치로 가장 우려가 제기되는 부분은 비용이다. 포스코가 본사로 직접 편입하기로 한 약 7000명은 포스코 철강 부문 전체 임직원(약 1만8000명)의 40%에 달하는 규모다. 포스코는 직고용 대상자들에 대해 ‘직무가치에 따른 합리적인 임금 체계’, ‘기존 직영직원과 동일 수준의 복리후생 혜택’ 등을 적용할 계획이다. 협력사 사이에서는 임금·복지 수준이 정직원 대비 80%가량 보장될 것이란 얘기가 나온다. 수백억원에 이르는 고정비 증가 요인이 생기는 것이다.
현재 철강업계는 글로벌 공급 과잉과 수요 부진, 원가 상승 등으로 인해 최악의 시기를 지나고 있다. 포스코는 지난해 고부가가치 제품 확대와 구조 혁신으로 영업이익(1조7800억원)은 간신히 방어했지만, 매출은 35조110억원으로 전년 대비 6.8% 감소하는 등 성장세가 꺾인 상태다.
업계 한 관계자는 “원·하청 리스크 해소라는 측면에선 이해가 되지만, 인건비 상승분을 경영상 감내할 수 있는 수준인지 의문”이라며 “글로벌 경쟁사들이 구조조정을 통해 몸집을 줄이는 것과는 상반된 행보”라고 우려했다.
이번 대규모 직고용 조치가 ‘노노 갈등’으로 비화할 조짐도 보인다. 포스코 노동조합은 이날 성명서를 내고 “사측이 직원 공감대 형성이라는 최소한의 절차를 무시해 조합원들이 깊은 상처를 입었다”고 비판했다. 노조는 “기존 조합원의 복지재원이 희생되지 않도록 통합과 관련한 모든 비용은 회사가 전적으로 부담해야 한다”고 주장했다. 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에도 “회사도 힘든데 인건비 감당 가능하려나” “열심히 일하던 기존 정직원들은 뭐가 되냐” 등 포스코 직원들의 글이 줄지어 올라왔다.
포스코는 직원들에게 메일을 보내 직고용을 특별 채용형태로 진행한다고 밝혔다. 직군은 현재 수행하고 있는 직무에 기반해 ‘조업시너지 직군(S)’으로 분류할 예정이다. 임금과 관련해서는 구체적 언급 없이 “직군간 ‘차이는 있으나 차별은 없다’는 원칙하에 직무 특성 가치를 반영한 기준을 적용하겠다”고 설명했다.
포스코 관계자는 제기되는 우려와 관련해 “구조적 원가 혁신, 생산·기술 혁신, 고부가가치 철강제품 중심의 포트폴리오 확대 등 전사적인 노력을 통해 철강 위기를 극복하고 경쟁력을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다. 또 “기존 직원들의 혜택이 축소되거나 불이익이 발생하지 않도록 운영할 계획”이라고 설명했다.
허경구 이주은 기자 nine@kmib.co.kr
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