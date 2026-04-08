‘스토킹 보복살인’ 김훈 구속기소
40점 만점에 33점, 사이코패스
고소 취하 거부되자 범행한 듯
스토킹 끝에 전 연인을 살해한 김훈(44)이 보복살인 등 혐의로 재판에 넘겨졌다.
의정부지검 남양주지청 형사1부(부장검사 박수)는 8일 특정범죄가중처벌 상 보복살인, 특수재물손괴 등 혐의로 김훈을 구속기소했다. 김훈은 지난달 14일 오전 8시58분쯤 남양주시 오남읍 한 도로에서 과거 교제했던 20대 여성 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다. 당시 전자발찌를 착용 중이던 김훈은 A씨의 직장 인근에서 기다리다 A씨 차량을 가로막고 드릴로 창문을 파손한 뒤 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
범행 직후 김훈은 전자발찌를 훼손하고 다른 차량에서 떼어낸 임시번호판을 자신의 차량에 부착, 도주했으나 약 1시간 만에 검거됐다. 그의 휴대전화 포렌식 분석에서는 전자발찌 추적을 피하는 방법을 검색한 기록이 확인됐다. 범행 당시 그는 성범죄로 두 차례 실형을 선고받고 출소한 뒤 전자발찌를 착용 중이었다.
김훈은 사이코패스 성향 검사에서 40점 만점 중 33점을 받았다. 사이코패스 판정 기준(25점)을 충족한 것이다. 김훈은 지난해 5월 A씨에게 폭력을 행사한 혐의로 재판 중이었다. 또 A씨 차량에 위치 추적기를 설치한 혐의로 고소돼 경찰 수사도 진행되고 있었다. 김훈은 A씨에게 처벌불원서 제출이나 고소 취하를 요구했지만 받아들여지지 않고 실형 선고가 예상되자 범행한 것으로 파악됐다.
이 사건을 계기로 스토킹 범죄에 관한 부실한 대응이 도마에 올랐다. A씨는 지난 1~2월 차량에서 위치추적 의심 장치를 발견해 신고했는데도 보호 조치를 제대로 받지 못했기 때문이다. 경찰은 이 사건 관련 책임이 있는 경찰 간부 등 16명을 징계위원회에 회부하기로 했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사