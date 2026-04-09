결국 기름값이 ‘美 아킬레스건’… 트럼프, 시한 88분 남기고 유턴

‘2주 휴전’ 극적 합의 배경

7일 아침 이란에 “문명 소멸” 경고

10시간 뒤 “평화에 근접” 휴전 발표

유가 폭등에 걸프국으로 확전 부담

민간 시설 공습 ‘전쟁 범죄’ 논란도

호르무즈 개방 “전술적 승리” 평가

로이터연합뉴스

“오늘 밤 문명이 완전히 사라지고 다시는 되살아나지 못할 것.”(현지시간 7일 오전 8시6분) “중동 평화에 근접하고 있다.”(같은 날 오후 6시32분)



도널드 트럼프 미국 대통령은 7일 오전 이란을 향해 극언에 가까운 최후통첩을 보낸 뒤 10시간26분 뒤인 같은 날 오후 ‘평화’를 말하며 2주 휴전을 전격 발표했다. 12시간도 안 돼 입장을 180도 바꾸면서 “거의 모든 사안에서 미국과 이란은 이미 합의에 도달했다”고 말했다. 극단을 오가며 예측 불가능성을 높이는 트럼프식 협상기술을 감안해도 이 같은 상황 변화는 이례적이다. 이는 유가 폭등 등에 따른 세계 경제 위기와 이란의 결사항전에 따른 확전 부담이 그만큼 컸음을 방증하는 것으로 볼 수 있다.





트럼프에게 이란의 호르무즈 해협 봉쇄는 유가를 폭등시켜 미국 경제를 흔드는 ‘아킬레스건’이었다. 트럼프는 그동안 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 한국과 일본, 북대서양조약기구(NATO·나토) 등 동맹국들의 참전을 요구했지만 거부당했다. 미국이 호르무즈 해협을 통해 석유를 수입하지 않는다며 애써 무관한 척 메시지를 낸 것도 별 소용이 없었다. 트럼프가 욕설까지 섞어가며 “빌어먹을 호르무즈 해협을 열라”고 공개 발언한 것도 해협 봉쇄가 미국 경제까지 흔드는 것에 대한 좌절감을 드러낸 것이라는 평가가 많았다.





호르무즈 해협 개방을 위해 꺼낸 이란 발전소·교량 등의 민간 인프라 공격도 ‘자충수’가 될 수 있다는 지적이 많았다. 이스라엘과 미국이 이란 민간시설을 공습하면 이란도 비례적으로 이스라엘과 중동 국가에 대해 지속적으로 반격을 해 왔다. 이란 내 민간 인프라에 대한 공격이 확대될 경우 이란이 주변 국가의 담수화 설비와 정유시설에 반격할 수 있어 미국 동맹국에 더 큰 피해가 발생할 수 있다. 특히 이란 유일 원전인 부셰르원전이 공격받을 경우 식수 상당 부분을 담수화 설비에 의지하는 주변국 역시 피폭 위험에서 자유롭지 못하게 된다.



민간시설에 대한 전례 없는 위협은 ‘전쟁범죄’ 논란도 키웠다. 트럼프의 경고 이후 마수드 페제시키안 이란 대통령은 “지금까지 1400만명 이상의 이란인이 나라를 지키기 위해 목숨을 바칠 준비가 되었음을 선언했다”고 말했다. 여기에다 이란 시민들이 교량과 발전소 주변에서 ‘인간 띠’를 만드는 모습까지 포착됐다. 트럼프는 전날 백악관 행사에서 전쟁범죄 가능성 지적에 대해 “전혀 우려하지 않는다”고 했지만 스스로 8개의 전쟁을 끝낸 ‘피스메이커’라고 자부해온 점을 고려하면 정치적 부담이 클 수밖에 없다.



트럼프가 호르무즈 해협 개방을 얻어낸 것은 ‘전술적 승리’라는 평가도 있다. 실제로 트럼프가 파키스탄의 중재로 2주 휴전을 발표하자 국제유가는 급락했다. 트럼프는 이날 휴전 발표 직후 AFP통신과의 전화 인터뷰에서 “완전하고 완벽한 승리다. 의심의 여지가 없다”고 강조했다. 다만 이번 휴전이 이란의 핵 개발 저지나 신정 정권교체 등 애초 전쟁 목표를 달성하기엔 한계가 있다는 반론도 나온다. 뉴욕타임스는 “수사(rhetoric)를 천문학적인 수준으로 격상시킨 트럼프의 전술은 그가 수 주 동안 찾아 헤매던 탈출구를 마련해줬다”면서도 “이번 조치는 전쟁을 초래한 근본적인 문제 중 그 어떤 것도 해결하지 못했다”고 지적했다.



이란도 자국에 대한 민간 인프라 공격 시 반격에 나서겠다고 했지만 에너지 수출 기반 등이 피해를 보게 되면 그 피해는 되돌리기 힘든 상황이었다. 미국의 공격에 대한 대응 차원에서 민간 인프라에 인간 띠를 앞세운 건 이란 입장에서도 그만큼 절박하다는 의미로 볼 수 있다. 또 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 국제사회의 비판이 이란에 차츰 집중될 수 있다는 점도 부담이었다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “오늘 밤 문명이 완전히 사라지고 다시는 되살아나지 못할 것.”(현지시간 7일 오전 8시6분) “중동 평화에 근접하고 있다.”(같은 날 오후 6시32분)도널드 트럼프 미국 대통령은 7일 오전 이란을 향해 극언에 가까운 최후통첩을 보낸 뒤 10시간26분 뒤인 같은 날 오후 ‘평화’를 말하며 2주 휴전을 전격 발표했다. 12시간도 안 돼 입장을 180도 바꾸면서 “거의 모든 사안에서 미국과 이란은 이미 합의에 도달했다”고 말했다. 극단을 오가며 예측 불가능성을 높이는 트럼프식 협상기술을 감안해도 이 같은 상황 변화는 이례적이다. 이는 유가 폭등 등에 따른 세계 경제 위기와 이란의 결사항전에 따른 확전 부담이 그만큼 컸음을 방증하는 것으로 볼 수 있다.트럼프에게 이란의 호르무즈 해협 봉쇄는 유가를 폭등시켜 미국 경제를 흔드는 ‘아킬레스건’이었다. 트럼프는 그동안 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 한국과 일본, 북대서양조약기구(NATO·나토) 등 동맹국들의 참전을 요구했지만 거부당했다. 미국이 호르무즈 해협을 통해 석유를 수입하지 않는다며 애써 무관한 척 메시지를 낸 것도 별 소용이 없었다. 트럼프가 욕설까지 섞어가며 “빌어먹을 호르무즈 해협을 열라”고 공개 발언한 것도 해협 봉쇄가 미국 경제까지 흔드는 것에 대한 좌절감을 드러낸 것이라는 평가가 많았다.호르무즈 해협 개방을 위해 꺼낸 이란 발전소·교량 등의 민간 인프라 공격도 ‘자충수’가 될 수 있다는 지적이 많았다. 이스라엘과 미국이 이란 민간시설을 공습하면 이란도 비례적으로 이스라엘과 중동 국가에 대해 지속적으로 반격을 해 왔다. 이란 내 민간 인프라에 대한 공격이 확대될 경우 이란이 주변 국가의 담수화 설비와 정유시설에 반격할 수 있어 미국 동맹국에 더 큰 피해가 발생할 수 있다. 특히 이란 유일 원전인 부셰르원전이 공격받을 경우 식수 상당 부분을 담수화 설비에 의지하는 주변국 역시 피폭 위험에서 자유롭지 못하게 된다.민간시설에 대한 전례 없는 위협은 ‘전쟁범죄’ 논란도 키웠다. 트럼프의 경고 이후 마수드 페제시키안 이란 대통령은 “지금까지 1400만명 이상의 이란인이 나라를 지키기 위해 목숨을 바칠 준비가 되었음을 선언했다”고 말했다. 여기에다 이란 시민들이 교량과 발전소 주변에서 ‘인간 띠’를 만드는 모습까지 포착됐다. 트럼프는 전날 백악관 행사에서 전쟁범죄 가능성 지적에 대해 “전혀 우려하지 않는다”고 했지만 스스로 8개의 전쟁을 끝낸 ‘피스메이커’라고 자부해온 점을 고려하면 정치적 부담이 클 수밖에 없다.트럼프가 호르무즈 해협 개방을 얻어낸 것은 ‘전술적 승리’라는 평가도 있다. 실제로 트럼프가 파키스탄의 중재로 2주 휴전을 발표하자 국제유가는 급락했다. 트럼프는 이날 휴전 발표 직후 AFP통신과의 전화 인터뷰에서 “완전하고 완벽한 승리다. 의심의 여지가 없다”고 강조했다. 다만 이번 휴전이 이란의 핵 개발 저지나 신정 정권교체 등 애초 전쟁 목표를 달성하기엔 한계가 있다는 반론도 나온다. 뉴욕타임스는 “수사(rhetoric)를 천문학적인 수준으로 격상시킨 트럼프의 전술은 그가 수 주 동안 찾아 헤매던 탈출구를 마련해줬다”면서도 “이번 조치는 전쟁을 초래한 근본적인 문제 중 그 어떤 것도 해결하지 못했다”고 지적했다.이란도 자국에 대한 민간 인프라 공격 시 반격에 나서겠다고 했지만 에너지 수출 기반 등이 피해를 보게 되면 그 피해는 되돌리기 힘든 상황이었다. 미국의 공격에 대한 대응 차원에서 민간 인프라에 인간 띠를 앞세운 건 이란 입장에서도 그만큼 절박하다는 의미로 볼 수 있다. 또 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 국제사회의 비판이 이란에 차츰 집중될 수 있다는 점도 부담이었다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지