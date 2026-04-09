[단독] LNG선 수요 둔화에 담보가치 하락… 수은 대출 ‘경고등’

저탄소에 일감 줄며 뱃값 떨어져

이와중에 7700억 추가 금융 검토

리스크 큰 LNG선 금융치중 비판

로이터연합뉴스

수출입은행이 액화천연가스(LNG) 운반선 7척을 건조하는 데 빌려준 자금을 회수하지 못할 위험에 놓였다. 선박을 담보로 대출을 내줬는데 기후 위기 대응 확산으로 LNG 운반선 수요가 줄면서 뱃값이 떨어지고 있어서다. LNG 운반선이 향후 수익을 내지 못하는 ‘좌초 자산’으로 전락할 가능성이 커지고 있지만 수은은 7700억원이 넘는 추가 금융 지원까지 검토 중이다.



8일 국민일보가 차규근 조국혁신당 의원실과 환경 싱크탱크 기후솔루션을 통해 확보한 자료에 따르면 수은이 2022년부터 2024년까지 유럽 국적으로 추정되는 한 해운사의 LNG 운반선 7척에 내준 대출에서 재무 약정 위반이 발생했다.





통상 은행은 선박 가치의 70% 이하로 대출 한도를 제한하거나 선박 운항으로 발생하는 현금흐름이 일정 수준 이상 유지되도록 조건을 건다. 이를 위반하면 추가 담보를 요구하거나 대출을 조기 회수하는 것이 일반적이다.



문제의 해운사는 2022년 11월 LNG 운반선 3척을 인도한 뒤 현금흐름이 마이너스(-)로 돌아섰다. 선박 운항으로 벌어들이는 돈보다 나가는 돈이 더 많아졌다는 뜻이다. 같은 해 11월 선박 2척, 2024년 9월 선박 2척을 각각 인도한 뒤에는 지급여력비율도 기준치 아래로 떨어졌다. 자산과 자본, 현금흐름을 감안할 때 채무를 감당할 능력이 약해졌다는 의미다.



해당 업체는 추가 담보를 내놓거나 대출을 상환하지 않았다. 수은이 이를 ‘일회성 면제’로 처리했기 때문이다. 이 경우 대출을 부실채권으로 분류하지 않아도 돼 수은은 연체율 상승이나 대손충당금 적립 부담을 피할 수 있다.



LNG 운반선의 좌초 위험은 갈수록 커지고 있다. 각국의 탄소 감축 기조에 따라 LNG 운반 수요 자체가 줄어들고 있어서다. 영국 런던대(UCL) 연구에 따르면 현재와 같은 발주 추세가 2030년까지 이어질 경우 2035년에는 LNG 운반선의 22~51%가 일감을 찾지 못한 채 유휴 상태에 놓일 수 있다. 상황이 이런데도 수은은 이달 중 승인을 목표로 총 5억2100만달러(약 7713억원) 규모의 LNG 운반선 신규 금융 지원을 검토하고 있다.



수은은 LNG 운반선 금융에 매진하고 있다. 수은은 2015년 이후 약 10년 동안 그리스·영국·노르웨이 등 해운사에 화석 연료 운반선 관련 금융으로 15조3000억원을 지원했다. 이 가운데 60%가 넘는 9조5000억원이 LNG 운반선에 몰렸다.



차 의원은 “공적 금융기관인 수은이 배를 만들어 어디에 쓸지도 정하지 않은 채 일단 짓고 보자는 해운사에 돈을 내주고 있는 것”이라면서 “대출 심사와 집행에 더 신중해야 한다”고 말했다.



수출입은행 관계자는 “현금흐름 마이너스 전환 등 재무 약정 위반 사항은 선박 인도 초기에 발생했던 것”이라면서 “원리금 회수가 되고 있고 지급 보증도 있어 돈을 떼일 우려는 없을 것으로 본다”고 설명했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김진욱 기자 reality@kmib.co.kr 808 응원 하기 온 세상 소식을 전합니다. 수출입은행이 액화천연가스(LNG) 운반선 7척을 건조하는 데 빌려준 자금을 회수하지 못할 위험에 놓였다. 선박을 담보로 대출을 내줬는데 기후 위기 대응 확산으로 LNG 운반선 수요가 줄면서 뱃값이 떨어지고 있어서다. LNG 운반선이 향후 수익을 내지 못하는 ‘좌초 자산’으로 전락할 가능성이 커지고 있지만 수은은 7700억원이 넘는 추가 금융 지원까지 검토 중이다.8일 국민일보가 차규근 조국혁신당 의원실과 환경 싱크탱크 기후솔루션을 통해 확보한 자료에 따르면 수은이 2022년부터 2024년까지 유럽 국적으로 추정되는 한 해운사의 LNG 운반선 7척에 내준 대출에서 재무 약정 위반이 발생했다.통상 은행은 선박 가치의 70% 이하로 대출 한도를 제한하거나 선박 운항으로 발생하는 현금흐름이 일정 수준 이상 유지되도록 조건을 건다. 이를 위반하면 추가 담보를 요구하거나 대출을 조기 회수하는 것이 일반적이다.문제의 해운사는 2022년 11월 LNG 운반선 3척을 인도한 뒤 현금흐름이 마이너스(-)로 돌아섰다. 선박 운항으로 벌어들이는 돈보다 나가는 돈이 더 많아졌다는 뜻이다. 같은 해 11월 선박 2척, 2024년 9월 선박 2척을 각각 인도한 뒤에는 지급여력비율도 기준치 아래로 떨어졌다. 자산과 자본, 현금흐름을 감안할 때 채무를 감당할 능력이 약해졌다는 의미다.해당 업체는 추가 담보를 내놓거나 대출을 상환하지 않았다. 수은이 이를 ‘일회성 면제’로 처리했기 때문이다. 이 경우 대출을 부실채권으로 분류하지 않아도 돼 수은은 연체율 상승이나 대손충당금 적립 부담을 피할 수 있다.LNG 운반선의 좌초 위험은 갈수록 커지고 있다. 각국의 탄소 감축 기조에 따라 LNG 운반 수요 자체가 줄어들고 있어서다. 영국 런던대(UCL) 연구에 따르면 현재와 같은 발주 추세가 2030년까지 이어질 경우 2035년에는 LNG 운반선의 22~51%가 일감을 찾지 못한 채 유휴 상태에 놓일 수 있다. 상황이 이런데도 수은은 이달 중 승인을 목표로 총 5억2100만달러(약 7713억원) 규모의 LNG 운반선 신규 금융 지원을 검토하고 있다.수은은 LNG 운반선 금융에 매진하고 있다. 수은은 2015년 이후 약 10년 동안 그리스·영국·노르웨이 등 해운사에 화석 연료 운반선 관련 금융으로 15조3000억원을 지원했다. 이 가운데 60%가 넘는 9조5000억원이 LNG 운반선에 몰렸다.차 의원은 “공적 금융기관인 수은이 배를 만들어 어디에 쓸지도 정하지 않은 채 일단 짓고 보자는 해운사에 돈을 내주고 있는 것”이라면서 “대출 심사와 집행에 더 신중해야 한다”고 말했다.수출입은행 관계자는 “현금흐름 마이너스 전환 등 재무 약정 위반 사항은 선박 인도 초기에 발생했던 것”이라면서 “원리금 회수가 되고 있고 지급 보증도 있어 돈을 떼일 우려는 없을 것으로 본다”고 설명했다.김진욱 기자 reality@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지