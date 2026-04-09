“강성 지지층 막강 파워 확인”… 추미애 과반에 술렁이는 與
[정치 언박싱]
다른 지역 후보들도 당심에 구애
더불어민주당 경기지사 경선에서 추미애 후보의 과반 득표가 다른 지역 경선 판도에 반향을 일으키고 있다. 경기지사 경선에서 강성 지지층 영향력이 재확인되며 이들 표심을 잡으려는 후보들의 움직임이 두드러지는 모양새다.
추 후보는 8일 국회 기자회견에서 경선 투표 결과와 관련해 “(권리당원들의) 지지세가 확실히 더 뭉쳤다는 결과를 통보받았다”고 설명했다. 10%의 여성 가산점이 과반 득표에 영향을 줬느냐는 질문에는 “가산점 유무와 상관없이 (과반을 넘겼다)”라고 답했다. 전현희 서울시장 예비후보도 이날 라디오 인터뷰에서 “추 후보가 국회 법제사법위원장으로서 사법개혁 등에 앞장선 점이 당원 결집을 끌어낸 것 같다”며 “저도 법사위원이라 기대를 하고 있다”고 말했다.
박주민 서울시장 예비후보는 라디오 인터뷰 도중 ‘원조 명픽(이재명의 선택)은 나인가’라는 사회자 질문에 ‘X’ 팻말을 들어 눈길을 끌었다. 진행자가 “대부분 이건 ‘O’를 든다”고 하자 박 후보는 “선거 과정에 명픽이라는 게 어떻게 있겠느냐”고 반문했다. 이어 박 후보는 페이스북에 추 후보와 찍은 사진을 올리며 “저 역시 그동안 검찰개혁 등 개혁의 현장에서 함께 호흡해 왔다”고 강조했다.
강성 지지층 사이에선 정원오 서울시장 예비후보의 ‘박원순·오세훈 비교’ 발언이 논란이 됐다. 정 후보는 전날 인터뷰에서 “박원순 전 시장, 오세훈 시장이 똑같다. 대권을 바라보기 시작하면서 스탠스가 흔들리고 그로부터 이상한 일이 막 생기고 이상한 고집을 피웠다”고 말했다. 논란이 확산하자 정 후보는 이날 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 “동일 선상의 비교로 상처받으신 분들께는 송구하다”며 고개를 숙였다. 당 관계자는 “경기지사 경선 이후 ‘민주당 코어는 역시 강성’이라는 얘기가 회자되고 있다”고 말했다.
조국 조국혁신당 대표는 추 후보의 본선 진출로 보궐선거가 예정된 경기 하남갑을 거론하며 험지 출마를 시사했다. 조 대표는 “쉬워 보이는 곳을 택한다는 느낌이 들 수 있는 지역은 택하지 않겠다”고 공언했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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