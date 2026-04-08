中 왕이, 美·中회담 앞두고 9일 방북… 北·美대화 조율?
이틀 일정, 양국 고위급 교류 재개
대미 접촉 대비 우호적 환경 해석
전 美관리 “가을 북·미회담 가능”
다음 달 미·중 정상회담을 앞두고 왕이(사진) 중국 외교부장이 9~10일 방북한다. 북한이 북·미 대화 가능성을 염두에 두고 중국과의 고위급 교류를 재개한 것으로 해석된다. 동시에 북한은 이틀 연속 동해상으로 탄도미사일을 발사하며 대남 강경 기조를 재확인했다.
조선중앙통신은 왕 부장이 9일부터 1박2일 일정으로 북한을 방문한다고 8일 밝혔다. 왕 부장의 이번 방북은 2019년 9월 이후 약 6년7개월 만이다. 북한이 다음 달 미·중 정상회담을 앞두고 중국과의 접촉을 확대하며 대미 협상에 대비해 우호적 외교 환경 조성에 나선 것으로 풀이된다. 미·중 정상회담에서 한반도 문제가 의제로 다뤄질 가능성이 있는 만큼 북·중 간 사전 입장 조율이 이뤄질 가능성이 있다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “북한 외무성이 초청했다는 건 북한 측에서 전달할 메시지가 분명히 있다는 것”이라며 “미·중 간 한반도 문제를 둘러싼 메시지 조율과 불안정한 국제 정세 속 북·중 공조 강화를 위한 협력 현안일 가능성이 있다”고 분석했다.
도널드 트럼프 행정부 1기에서 백악관 국가안보보좌관 비서실장을 지낸 프레드 플라이츠 미국우선주의정책연구소(AFPI) 부소장은 이날 서울 용산구 그랜드하얏트 서울에서 기자들과 만나 “올가을 북·미 정상회담이 열릴 가능성이 높다고 본다”고 말했다. 미·중 정상회담이 북·미 협상의 모멘텀이 될 수 있느냐는 물음에 “북한이 당연히 언급될 것”이라며 “미국은 북한과 양자 관계 수립을 원하겠지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 의견을 물을 수는 있다”고 답했다. 빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌는 “트럼프 대통령이 5월 베이징에서 시 주석을 만난 뒤 김 위원장을 만날 확률은 50% 이상”이라고 전망했다.
북한은 반면 남측을 향해서는 연일 군사 도발에 나섰다. 북한은 이날 동해상에 탄도미사일을 발사하며 이틀 연속 무력시위를 이어갔다. 이날 하루 동안 오전과 오후 두 차례 발사를 감행하며 도발 수위를 끌어올렸다. 북한은 전날에도 평양 일대에서 동쪽 방향으로 탄도미사일을 발사했으나, 발사 초기 이상 징후를 보이며 소실된 것으로 분석됐다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “‘적대적 두 국가’를 물리적으로 뒷받침하려는 군사적 행보”라고 설명했다. 청와대국가안보실은 긴급안보상황점검회의를 열고 북한에 도발 행위 중단을 촉구했다.
송태화 최승욱 기자 alvin@kmib.co.kr
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