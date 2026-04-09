삼천당제약에 덴 코스닥 액티브 ETF ‘비명’

주요 운용사들 서둘러 지분 털어

공급계약 의문 제기에 주가 폭락



‘삼천스닥’(코스닥 지수 3000) 기대를 타고 인기를 끌었던 코스닥 액티브 상장지수펀드(ETF)가 삼천당제약 주가 급락 사태의 직격탄을 맞았다. 관련 ETF 상품들은 보유했던 삼천당제약 주식을 서둘러 정리하며 추가 손실 차단에 나섰다. 이 과정에서 시장 수익률을 크게 밑도는 성적을 내면서 투자자 불만도 커지고 있다.



8일 금융투자업계에 따르면 주요 코스닥 액티브 ETF들은 삼천당제약 비중을 사실상 0% 수준까지 낮추고 있다. 타임(TIME) 코스닥액티브는 지난달 10일 상장 첫날만 해도 삼천당제약 비중이 6.27%였지만, 이날 1.05%까지 축소했다. 같은 날 상장한 코액트(KoAct) 코스닥액티브는 1.93%였던 보유 비중을 모두 털어 현재는 관련 지분이 없다. 삼천당제약 손절 과정에서 발생한 손실 여파로 이들 ETF의 상장 이후 수익률은 각각 -15.27%, -13.48%를 기록 중이다. 같은 기간 코스닥지수 수익률(-4.2%)과 비교하면 부진이 두드러진다.



운용업계 한 관계자는 “액티브 ETF는 시장이 좋을 때는 초과 수익을 내기 쉽지만, 반대로 하락장에서는 지수보다 낙폭이 더 커질 수 있다”며 “이 경우 투자자들은 패시브 ETF보다 높은 보수를 문제 삼을 가능성이 크다”고 말했다.



삼천당제약 주가가 급락한 계기는 지난달 30일 공시한 미국 파트너사와의 경구용 당뇨병·비만 치료제 관련 라이선스 계약이었다. 회사는 이 계약을 통해 약 1500억원을 확보하고, 향후 10년간 제품 판매 수익의 90%를 받는다고 밝혔지만 시장은 곧 의문을 제기하기 시작했다. 계약 구조와 특허 관계 등 핵심 세부 내용이 충분히 공개되지 않았다는 점이 논란이 됐다.



지난 7일 전인석 삼천당제약 대표가 서울 서초구 본사에서 직접 기자간담회를 열어 의혹 해명에 나섰지만 시장의 의구심은 오히려 더 커졌다. 회사의 핵심 특허인 ‘에스패스(S-PASS)’가 대만 업체 명의로 출원된 사실이 알려지면서 특허권 소유 논란까지 불거졌다. 삼천당제약 주가는 미국 라이선스 계약 체결 공시 이후 이날까지 7거래일 동안 59.03% 폭락했다. 논란이 확산하자 바이오 업종에 집중 투자하는 액티브 ETF들 역시 삼천당제약 지분 축소에 속도를 내고 있다. 타이거(TIGER) 기술이전바이오액티브는 지난달 17일까지만 해도 삼천당제약 비중이 7.06%였지만, 현재는 전량 매도한 상태다. TIME K바이오액티브 역시 삼천당제약 비중이 한때 13.62%에 달했지만 이날 기준으로 한 주도 보유하지 않고 있다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘삼천스닥’(코스닥 지수 3000) 기대를 타고 인기를 끌었던 코스닥 액티브 상장지수펀드(ETF)가 삼천당제약 주가 급락 사태의 직격탄을 맞았다. 관련 ETF 상품들은 보유했던 삼천당제약 주식을 서둘러 정리하며 추가 손실 차단에 나섰다. 이 과정에서 시장 수익률을 크게 밑도는 성적을 내면서 투자자 불만도 커지고 있다.8일 금융투자업계에 따르면 주요 코스닥 액티브 ETF들은 삼천당제약 비중을 사실상 0% 수준까지 낮추고 있다. 타임(TIME) 코스닥액티브는 지난달 10일 상장 첫날만 해도 삼천당제약 비중이 6.27%였지만, 이날 1.05%까지 축소했다. 같은 날 상장한 코액트(KoAct) 코스닥액티브는 1.93%였던 보유 비중을 모두 털어 현재는 관련 지분이 없다. 삼천당제약 손절 과정에서 발생한 손실 여파로 이들 ETF의 상장 이후 수익률은 각각 -15.27%, -13.48%를 기록 중이다. 같은 기간 코스닥지수 수익률(-4.2%)과 비교하면 부진이 두드러진다.운용업계 한 관계자는 “액티브 ETF는 시장이 좋을 때는 초과 수익을 내기 쉽지만, 반대로 하락장에서는 지수보다 낙폭이 더 커질 수 있다”며 “이 경우 투자자들은 패시브 ETF보다 높은 보수를 문제 삼을 가능성이 크다”고 말했다.삼천당제약 주가가 급락한 계기는 지난달 30일 공시한 미국 파트너사와의 경구용 당뇨병·비만 치료제 관련 라이선스 계약이었다. 회사는 이 계약을 통해 약 1500억원을 확보하고, 향후 10년간 제품 판매 수익의 90%를 받는다고 밝혔지만 시장은 곧 의문을 제기하기 시작했다. 계약 구조와 특허 관계 등 핵심 세부 내용이 충분히 공개되지 않았다는 점이 논란이 됐다.지난 7일 전인석 삼천당제약 대표가 서울 서초구 본사에서 직접 기자간담회를 열어 의혹 해명에 나섰지만 시장의 의구심은 오히려 더 커졌다. 회사의 핵심 특허인 ‘에스패스(S-PASS)’가 대만 업체 명의로 출원된 사실이 알려지면서 특허권 소유 논란까지 불거졌다. 삼천당제약 주가는 미국 라이선스 계약 체결 공시 이후 이날까지 7거래일 동안 59.03% 폭락했다. 논란이 확산하자 바이오 업종에 집중 투자하는 액티브 ETF들 역시 삼천당제약 지분 축소에 속도를 내고 있다. 타이거(TIGER) 기술이전바이오액티브는 지난달 17일까지만 해도 삼천당제약 비중이 7.06%였지만, 현재는 전량 매도한 상태다. TIME K바이오액티브 역시 삼천당제약 비중이 한때 13.62%에 달했지만 이날 기준으로 한 주도 보유하지 않고 있다.이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지