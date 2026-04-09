“같이 갑시다” HD현대, 협력사에 원재료 공급
계열사 통해 에틸렌 등 선제확보
정책금융 연계 금융지원도 시행
HD현대가 중동사태 장기화로 원재료 수급이 어려워 생산 차질을 빚고 있는 중소 협력사 지원을 확대한다.
HD현대는 선박 건조 핵심 원재료인 에틸렌과 도료 원료 등을 선제적으로 확보해 협력사들에 공급하겠다고 8일 밝혔다. 원재료 공급 불안 확대와 가격 상승으로 생산에 어려움을 겪는 중소 협력사들이 대상이다.
우선 정유·석유화학 계열사를 통해 원재료 확보에 나선다. HD현대케미칼을 통해 에틸렌 총 2000t을 수급했으며, 다음달부터 협력사 요청에 따라 공급할 예정이다. 에틸렌은 선박 강재 절단에 사용되는 조선업의 핵심 원재료다. HD현대오일뱅크를 통해 도료의 핵심 원료인 자일렌 등을 협력사에 지원하는 방안도 검토하고 있다.
정책금융과 연계한 금융 지원도 시행한다. HD현대는 올해 초 총 4000억 규모의 ‘수출공급망 강화 보증상품’을 조성했다. 조선, 건설기계, 전력기기 관련 사업의 협력사가 담보 없이도 자금을 조달할 수 있는 기반을 마련해 협력사들의 원재료 수급에 필요한 유동성 확보를 돕는다는 방침이다. 이달 중 첫 협력사 지원을 시작해 본격적인 시행에 나선다.
HD현대 관계자는 “대외 불확실성이 커질수록 협력사들의 부담은 커질 수밖에 없다”며 “핵심 원재료를 선제적으로 확보하고 금융 지원을 병행해 협력사들이 안정적으로 생산 활동을 이어갈 수 있도록 실질적인 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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