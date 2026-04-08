부산시, 노후 주택단지 정비 본격화… 비수도권 첫 고시
화명·금곡·해운대 등 570만㎡ 대상
“2028년 이주, 2031년 입주 전망”
부산시가 20년 이상 된 대단지 택지지구를 통합 재건축하는 도시 재편에 들어간다.
박형준 부산시장은 8일 시청에서 기자회견을 열고 국토교통부 승인을 받은 ‘노후계획도시 정비 기본계획’을 고시했다고 밝혔다. 비수도권은 물론 특·광역시 가운데 처음이다.
1단계 대상지는 화명·금곡지구와 해운대지구로 총 570만㎡ 규모다. 화명·금곡지구는 북구 일대 271만㎡로, 역세권 중심 생활기반시설 확충과 금정산·낙동강을 잇는 그린·블루 네트워크 구축이 추진된다. 기준 용적률은 기존 232%에서 최대 350%로 상향되며 계획 인구는 7만5000명에서 9만7000명으로 늘어난다.
해운대지구는 좌동·중동 일대 305만㎡ 규모로, 신해운대역에서 해운대해수욕장을 잇는 도시 활력축을 중심으로 복합 커뮤니티와 상업·문화 기능을 강화한다. 자율주행 교통체계와 보행 중심 녹지축도 도입된다. 용적률은 기존 250%에서 최대 360%로 상향되며 계획 인구는 11만2000명으로 확대된다.
계획대로 추진될 경우 2028년 해운대·화명신도시 주민 이주 후 재건축이 시작되고 2031년 입주가 시작될 것으로 예상된다.
시는 특별정비계획 자문위원회를 중심으로 패스트트랙 행정체계를 가동한다. 이달 중 화명3동 주민센터에 미래도시지원센터를 설치해 주민 상담과 컨설팅을 제공하고, 주민협의체를 통해 의견 수렴과 갈등 조정을 병행한다. 2단계 대상지인 다대·만덕·모라·개금·당감 지구(약 400만㎡)는 연내 기본계획 고시를 목표로 추진 중이다. 박 시장은 “노후도시를 미래형 도시로 전환해 부산의 새로운 성장 동력을 만들겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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