여기가 중국이야 일본이야… 한 걸음에 두 나라를 만나다

[거기, 그 길] 인천개항누리길

인천개항누리길은 경인국철·수인선 인천역에서 시작해 차이나타운, 개항장 문화지구, 신포국제시장, 개항누리길 상점가, 자유공원, 송월동 동화마을 등으로 이어지는 4.1㎞의 도보관광코스다. 사진은 관광객들이 지난 2일 개항장 문화지구를 걷고 있는 모습. 인천=최현규 기자

차이나타운에 설치된 중국식 전통대문 패루. 인천=최현규 기자

일본 양식의 건물들이 늘어선 개항장 문화지구 내 일본풍 거리. 인천=최현규 기자

닭강정 등 먹거리를 즐기려는 인파로 가득한 신포국제시장. 인천=최현규 기자

“포차거리 확대·개항기 의상 체험… 우리만의 콘텐츠 꾸준히 브랜딩”

박유진 개항누리길 상점가 상인회장

