12경기 만에… 채워진 ‘빈 손’

북중미 챔피언스컵 8강서 필드골

손으로 ‘블라블라’ 울분의 세리머니

8일 크루스 아술과의 CONCACAF 챔피언스컵 8강전에서 선제골을 터뜨리는 손흥민. AFP연합뉴스

마침내 손흥민(LAFC)의 올 시즌 첫 필드골이 터졌다.



손흥민은 8일(한국시간) 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에서 전반 30분 선제골을 터뜨렸다. A매치 포함 12경기 만에 터진 올 시즌 2호골이자 첫 필드골이다.



원톱으로 나선 손흥민은 이날 첫 슈팅을 곧바로 득점으로 연결했다. 전반 30분 역습 상황에서 마티외 슈아니에르가 페널티지역 오른쪽에서 올린 크로스를 몸을 날려 골문 안으로 밀어 넣었다. 상대 수비는 문전으로 쇄도하는 손흥민을 따라잡지 못한 채 지켜만 봐야 했다. 손으로 밀쳐도 소용없었다.



득점 후 손흥민은 포효했다. 손으로 입 모양을 만들며 ‘블라블라(어쩌고저쩌고)’를 읊조렸다. 최근 불거진 자신의 기량에 대한 논란을 겨냥한 것으로 보인다. 지난 2월 올 시즌 첫 공식전에서 페널티킥골을 넣은 이후 골 침묵이 길어지자 손흥민이 에이징커브에 들어선 것 아니냐는 의구심이 쏟아진 바 있다.



A매치 이후 소속팀으로 돌아온 손흥민은 펄펄 날고 있다. 지난 5일 올랜도시티와의 미국 메이저리그사커(MLS) 경기에서는 커리어 사상 처음으로 전반에만 4도움을 기록했다. 골 없이도 MLS 베스트 11에 올랐다. 여기에 꽉 막혔던 득점까지 혈이 뚫린 모습이다.



이날 LAFC는 상대의 강한 압박에 힘겹게 경기를 풀어갔으나 손흥민의 선제골로 흐름이 바뀌었다. 다비드 마르티네스의 멀티골이 더해지며 3대 0 완승을 거뒀다. 쐐기골 역시 손흥민의 발끝에서 시작됐다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 마침내 손흥민(LAFC)의 올 시즌 첫 필드골이 터졌다.손흥민은 8일(한국시간) 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에서 전반 30분 선제골을 터뜨렸다. A매치 포함 12경기 만에 터진 올 시즌 2호골이자 첫 필드골이다.원톱으로 나선 손흥민은 이날 첫 슈팅을 곧바로 득점으로 연결했다. 전반 30분 역습 상황에서 마티외 슈아니에르가 페널티지역 오른쪽에서 올린 크로스를 몸을 날려 골문 안으로 밀어 넣었다. 상대 수비는 문전으로 쇄도하는 손흥민을 따라잡지 못한 채 지켜만 봐야 했다. 손으로 밀쳐도 소용없었다.득점 후 손흥민은 포효했다. 손으로 입 모양을 만들며 ‘블라블라(어쩌고저쩌고)’를 읊조렸다. 최근 불거진 자신의 기량에 대한 논란을 겨냥한 것으로 보인다. 지난 2월 올 시즌 첫 공식전에서 페널티킥골을 넣은 이후 골 침묵이 길어지자 손흥민이 에이징커브에 들어선 것 아니냐는 의구심이 쏟아진 바 있다.A매치 이후 소속팀으로 돌아온 손흥민은 펄펄 날고 있다. 지난 5일 올랜도시티와의 미국 메이저리그사커(MLS) 경기에서는 커리어 사상 처음으로 전반에만 4도움을 기록했다. 골 없이도 MLS 베스트 11에 올랐다. 여기에 꽉 막혔던 득점까지 혈이 뚫린 모습이다.이날 LAFC는 상대의 강한 압박에 힘겹게 경기를 풀어갔으나 손흥민의 선제골로 흐름이 바뀌었다. 다비드 마르티네스의 멀티골이 더해지며 3대 0 완승을 거뒀다. 쐐기골 역시 손흥민의 발끝에서 시작됐다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지