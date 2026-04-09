매킬로이 “낙관주의로 평정심 유지… 우승 자신”

[여기는 오거스타]

매킬로이 “코스 경험 가장 중요”

임성재 “아시아인도 우승 가능”

김시우 “전보다 자신있게 플레이”



“환상적이다. 그린 재킷을 입고 기자회견을 할 수 있다는 것은 정말 기분 좋은 일이다.”



마스터스 토너먼트 사전 공식 기자회견에 생애 처음으로 디펜딩 챔피언 자격으로 참석한 로리 매킬로이(북아일랜드)의 소감이다. 제90회 마스터스 개막을 이틀 앞둔 7일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열린 기자회견에서 매킬로이는 ‘타이틀 방어에 가장 어려운 요소가 무엇이냐’는 질문에 “나머지 90명의 선수”라고 너스레를 떨었다.



그는 “이곳은 다른 메이저 대회와 달리 우승권에 드는 선수들이 비슷하다. 코스 경험이 그만큼 중요하다”며 “현재 컨디션과 샷감은 좋다. 이제는 내가 우승할 수 있다는 것을 알기 때문에 이전보다 조금 더 편안하게 경기에 임할 수 있을 것 같다”고 밝혔다. 이처럼 대회 2연패에 대한 강한 자신감을 드러낸 매킬로이는 “최악의 날에도 희망을 찾는 ‘영원한 낙관주의자’인 아버지의 성격을 내가 물려받은 것 같다”고 말했다.



지난 대회 우승의 가장 큰 원동력으로는 과잉 반응 자제로 꼽았다. 매킬로이는 “목요일에 더블 보기를 두 번 했을 때도, 금요일 전반에 타수를 줄이지 못했을 때도 당황하지 않았다”며 “인내심을 갖고 기다렸더니 보상이 돌아왔다. 예전 같으면 무리하게 핀을 공략하다가 무너졌을 상황에서 평정심을 유지한 게 가장 큰 차이였다”고 설명했다.



올해로 7년 연속 마스터스에 출전하는 임성재는 이날 기자회견에서 ‘마스터스가 아시아 골프 성장에 어떤 도움을 줬나’라는 질문에 “내가 처음 출전한 마스터스에서 2위를 기록한 게 ‘아시아인도 우승할 수 있다’는 희망을 보여준 것 같다”고 답했다.



임성재는 처음 출전한 2020년 대회에서 공동 2위에 올라 한국인 역대 최고 성적(최경주 공동 3위)을 경신했다. 이는 2021년 마쓰야마 히데키(일본)가 우승하기 전까지 아시아 선수 최고 성적이었다.



임성재는 ‘그린 자켓을 입게 되면 어떨 것 같냐’고 묻자 “상상만 해도 소름이 돋는다. 내 골프 인생 전체를 통틀어 최고의 사건이 될 것”이라며 “내가 가장 좋아하는 색이 마스터스의 상징인 그린이고, 마스터스는 내가 가장 우승하고 싶은 대회”라고 강조했다.



김시우도 이날 한국 언론과의 인터뷰에서 “아이언이 나쁘지 않아서 전보다 자신 있게 플레이할 수 있을 것 같다”고 말했다.



마스터스에 9번째 출전하는 김시우는 2019년 공동 12위가 가장 좋은 성적이었다. 올해 아직까지 우승 경험은 없지만 데뷔 이후 가장 안정적인 시즌을 보내고 있어서 이번 대회 ‘톱10’ 진입이 기대된다. 그는 “항상 왔던 대회인데 작년에 못 왔다. 이번에 다시 오니 정말 좋다”고 소회를 밝혔다.



개막 전날인 8일 열리는 파3 콘테스트에 김시우는 아내·아들과 함께 나서고, 임성재는 배우 송중기를 캐디로 대동할 예정이다.



오거스타=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “환상적이다. 그린 재킷을 입고 기자회견을 할 수 있다는 것은 정말 기분 좋은 일이다.”마스터스 토너먼트 사전 공식 기자회견에 생애 처음으로 디펜딩 챔피언 자격으로 참석한 로리 매킬로이(북아일랜드)의 소감이다. 제90회 마스터스 개막을 이틀 앞둔 7일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열린 기자회견에서 매킬로이는 ‘타이틀 방어에 가장 어려운 요소가 무엇이냐’는 질문에 “나머지 90명의 선수”라고 너스레를 떨었다.그는 “이곳은 다른 메이저 대회와 달리 우승권에 드는 선수들이 비슷하다. 코스 경험이 그만큼 중요하다”며 “현재 컨디션과 샷감은 좋다. 이제는 내가 우승할 수 있다는 것을 알기 때문에 이전보다 조금 더 편안하게 경기에 임할 수 있을 것 같다”고 밝혔다. 이처럼 대회 2연패에 대한 강한 자신감을 드러낸 매킬로이는 “최악의 날에도 희망을 찾는 ‘영원한 낙관주의자’인 아버지의 성격을 내가 물려받은 것 같다”고 말했다.지난 대회 우승의 가장 큰 원동력으로는 과잉 반응 자제로 꼽았다. 매킬로이는 “목요일에 더블 보기를 두 번 했을 때도, 금요일 전반에 타수를 줄이지 못했을 때도 당황하지 않았다”며 “인내심을 갖고 기다렸더니 보상이 돌아왔다. 예전 같으면 무리하게 핀을 공략하다가 무너졌을 상황에서 평정심을 유지한 게 가장 큰 차이였다”고 설명했다.올해로 7년 연속 마스터스에 출전하는 임성재는 이날 기자회견에서 ‘마스터스가 아시아 골프 성장에 어떤 도움을 줬나’라는 질문에 “내가 처음 출전한 마스터스에서 2위를 기록한 게 ‘아시아인도 우승할 수 있다’는 희망을 보여준 것 같다”고 답했다.임성재는 처음 출전한 2020년 대회에서 공동 2위에 올라 한국인 역대 최고 성적(최경주 공동 3위)을 경신했다. 이는 2021년 마쓰야마 히데키(일본)가 우승하기 전까지 아시아 선수 최고 성적이었다.임성재는 ‘그린 자켓을 입게 되면 어떨 것 같냐’고 묻자 “상상만 해도 소름이 돋는다. 내 골프 인생 전체를 통틀어 최고의 사건이 될 것”이라며 “내가 가장 좋아하는 색이 마스터스의 상징인 그린이고, 마스터스는 내가 가장 우승하고 싶은 대회”라고 강조했다.김시우도 이날 한국 언론과의 인터뷰에서 “아이언이 나쁘지 않아서 전보다 자신 있게 플레이할 수 있을 것 같다”고 말했다.마스터스에 9번째 출전하는 김시우는 2019년 공동 12위가 가장 좋은 성적이었다. 올해 아직까지 우승 경험은 없지만 데뷔 이후 가장 안정적인 시즌을 보내고 있어서 이번 대회 ‘톱10’ 진입이 기대된다. 그는 “항상 왔던 대회인데 작년에 못 왔다. 이번에 다시 오니 정말 좋다”고 소회를 밝혔다.개막 전날인 8일 열리는 파3 콘테스트에 김시우는 아내·아들과 함께 나서고, 임성재는 배우 송중기를 캐디로 대동할 예정이다.오거스타=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지