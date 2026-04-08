민간 부문서도 ‘사용자성’ 첫 인정
인덕대·성공회대 원청 판정
‘노란봉투법’ 시행 이후 공공 부문에 이어 민간 부문에서도 원청의 사용자성을 인정하는 노동위원회의 첫 판단이 나왔다.
서울지방노동위원회는 7일 공공운수노조 서울지역공공서비스지부가 학교법인 인덕학원(인덕대학교)과 성공회대학교를 상대로 제기한 ‘교섭요구 사실의 공고에 대한 시정 신청 심판 회의’에서 하청 노조의 손을 들어줬다. 사실상 대학이 실질적 사용자라는 점을 인정한 것이다. 노란봉투법으로 불리는 개정 노동조합 및 노동관계조정법 시행 이후 민간 부문에서 교섭요구 사실 공고가 받아들여진 것은 처음이다.
대학 하청 노조는 “간접고용 노동자의 임금은 원청에서 하청사에 지급하는 도급금액에 전적으로 의존한다”며 “대학은 사용자성을 인정하라”고 요구해왔다. 그러면서 대학을 상대로 단체교섭을 요구했지만, 각 대학은 이를 부인하며 교섭요구 사실을 공고하지 않았다. 이번 결정으로 사용자성이 인정되면서 대학은 7일간 교섭요구 사실을 공고해야 한다.
서울지노위는 대학이 하청 근로자의 근로시간 등을 구조적으로 통제하고, 휴게시설 등 작업환경을 개선하기 위한 교섭의제에 실질적 지배력을 가진다고 결론 내렸다. 노조 측은 “대학 간접고용 노동자들의 노동은 원청 공간의 유지와 운영에 필수적이므로 당연한 결정”이라며 반겼다.
세종=황민혁 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사