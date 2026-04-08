하르그섬 폭격 뒤 “오늘밤 문명 사라질 것”
미·이란 평화냐 확전이냐 갈림길
트럼프 협상 시한 앞두고 또 압박
이란 “1400만명 목숨 바칠 각오”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 최후통첩 시한을 12시간여 앞두고 “오늘 밤 문명이 완전히 사라지고 다시는 되살아나지 못할 것”이라고 밝혔다. 또 이란의 석유 수출 심장인 하르그섬을 비롯한 기반 시설을 공격하며 압박 강도를 최고조로 끌어올렸다.
트럼프 대통령은 7일(현지시간) 트루스소셜에 “그런 일이 일어나길 바라지 않지만, 아마도 그렇게 될 것”이라며 이같이 말했다. 앞서 트럼프는 이란과의 협상 최후통첩 시한을 이날 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 유예했다. 그는 전날 기자회견에서 ‘7일 오후 8시가 최종 시한이냐’는 질문에 “그렇다”고 답했다.
다만 트럼프는 극적 타결 가능성은 열어뒀다. 그는 “그러나 이제 완전히 새로운 정권이 수립돼 이전과 다르고, 현명하며, 덜 극단적인 사고방식을 가진 이들이 주도권을 잡았으므로 어쩌면 혁명적으로 놀라운 일이 일어날지도 모른다”고 밝혔다. 그러면서 “오늘 밤, 길고 복잡한 세계 역사에서 가장 중요한 순간 중 하나를 맞이하고 우리는 그 답을 알게 될 것”이라며 “47년 간 이어진 갈취와 부패, 그리고 죽음의 역사가 마침내 끝날 것이다. 이란의 위대한 국민들에게 신의 가호가 있기를!”이라고 남겼다.
하르그섬에 대한 미군의 공격이 재개됐다는 보도도 나왔다. 온라인 매체 악시오스는 이날 미국 관리를 인용해 “하르그섬 군사 타깃에 대한 공습을 실시했다”고 보도했다. 이란 메흐르통신도 하르그섬 곳곳에서 폭발음이 들렸다고 전했다. 메흐르통신은 또 이란 이스파한주 부지사를 인용해 “미국·시온주의자(이스라엘)가 커션 지역의 야히아어버드 철도 교량을 공격했다”며 “이 공격으로 민간인 2명이 순교하고 3명이 다쳤다”고 전했다. 이스라엘군은 앞서 페르시아어 엑스 계정에 “열차에 탑승하거나 선로 주변에 있으면 생명을 위협받는다”고 경고했다.
트럼프는 전날 기자회견에서 “이란의 모든 발전소는 가동을 멈추고 불타며 폭발해 더는 사용되지 않게 될 것”이라며 “우리가 원한다면 4시간 안에 그 일이 벌어질 수 있다”고 위협했다.
마수드 페제시키안 이란 대통령은 엑스에 “지금까지 1400만명 이상의 이란인이 나라를 지키기 위해 목숨을 바칠 준비가 되었음을 선언했다”며 항전 의지를 드러냈다. 이슬람혁명수비대도 성명에서 “미국 지도자들은 우리의 기반 시설을 공격했을 때 그들의 어떤 자산이 우리 사정권에 들어오는지 계산조차 못한다”며 “미국 테러 부대가 레드라인을 넘는다면 우리의 대응은 중동 지역을 넘어설 것”이라고 경고했다.
워싱턴=임성수 특파원, 김철오 기자
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