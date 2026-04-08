추미애, 경기지사 후보 확정… 친명도 현직도 누른 강성당원
강성 개혁 등 권리당원 결집 이끌어
승리땐 첫 여성 광역단체장 탄생
인물난 국힘, 후보 추가 공모 돌입
더불어민주당 추미애(사진) 의원이 6·3 지방선거 경기지사 후보로 확정됐다. 당내 유일 여성 광역단체장 후보인 만큼 본선에서 승리하면 헌정사상 ‘첫 여성 광역단체장’이 탄생하게 된다.
소병훈 중앙당 선거관리위원장은 7일 여의도 민주당 당사에서 “추미애 후보가 경기지사 후보자로 선출됐다”고 밝혔다. 추 후보는 김동연 경기지사, 한준호 의원과의 본경선에서 과반을 득표하며 결선 없이 후보로 직행했다.
이번 경선은 막판까지 결선 가능성이 유력하게 거론됐지만 결과는 추 후보의 완승으로 귀결됐다. 그동안 친명(친이재명)계로 분류되는 한준호 의원이 이재명 대통령과의 친분을 과시하며 조직 결집을 시도하고 추격하는 흐름도 있었지만, 권리당원 표심을 뒤집기에는 역부족이었다. 현직 프리미엄을 앞세운 김동연 경기지사 역시 권리당원 중심의 경선 구도를 넘어서지 못했다는 평가가 나온다.
반면 추 후보는 강성 개혁 이미지를 구축한 채 독자적 지지층을 재확인했다. 6선 의원과 법무부 장관 등의 정치적 무게감에 더해 최근 국회 법제사법위원장으로 검찰개혁 입법을 주도하면서 권리당원들의 결집을 이끌었다는 평가다. 당내에선 “한 의원이 친명 지지층 일부를 흡수하며 막판 변수로 떠올랐지만 전체 판세를 흔들 수준은 아니었다”는 분석도 나온다.
다만 본선 경쟁력은 또 다른 과제로 남는다. 당내 강성 개혁파 이미지가 중도층 확장에 걸림돌로 작용할 수 있다는 지적도 있다. 인물난을 겪고 있는 국민의힘은 이날 경기지사 후보 추가 공모에 들어갔다.
현재 민주당은 경기 포함 총 7개 광역단체장 후보를 확정했다. 대구는 김부겸 전 국무총리, 인천은 박찬대 의원, 강원은 우상호 전 청와대 정무수석, 경남은 김경수 전 지사가 각각 후보로 나선다. 전북에서는 ‘돈 봉투 의혹’이 잇따르며 선거판이 급격히 흔들리고 있다.
정청래 민주당 대표는 이날 전북지사 경선 후보인 이원택 의원에 대해 윤리감찰단 긴급 감찰을 지시했다. 이 의원이 참석했던 술자리 비용을 제3자가 대납했다는 의혹이 불거진 데 따른 조치다. 앞서 김관영 전북지사는 ‘대리기사비 명목 현금 제공’ 의혹으로 이미 당 윤리감찰을 거쳐 제명됐다. 해당 장면이 CCTV가 공개되면서 경찰과 선관위가 동시 조사에 착수하기도 했다.
경선 후보 2명이 연달아 감찰 대상에 오르면서 이날 최고위원회의에서는 “사실관계 확인 이후 경선을 치러야 한다”는 요구도 있었던 것으로 알려졌다. 당은 예정대로 8~10일 경선을 진행한다는 방침이다.
윤예솔 오주환 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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