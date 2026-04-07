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[포토] 서울 외곽으로 몰리는 거래

입력:2026-04-07 21:21
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서울 노원구의 한 부동산 중개업소에 7일 매물 광고가 게시돼 있다. 올 들어 서울뿐 아니라 경기도와 인천 아파트 전세 평균가와 중위가 격차가 커지고 있는 것으로 나타났다.

뉴시스

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