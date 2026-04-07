시사 전체기사 [포토] 서울 외곽으로 몰리는 거래 입력:2026-04-07 21:21 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 노원구의 한 부동산 중개업소에 7일 매물 광고가 게시돼 있다. 올 들어 서울뿐 아니라 경기도와 인천 아파트 전세 평균가와 중위가 격차가 커지고 있는 것으로 나타났다.뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국힘 “李, 개헌 전 연임 않겠다 선언 건의에 즉답 피해” 2 李 “주차장이 무슨 가업이냐, 기가 찬다” 3 5월 1일 전 국민 쉰다…노동절, 63년 만에 법정 공휴일 지정 4 [단독] 칸쿤 동행 정원오 측근 중용되자 옛 동료가 해촉 민원 5 [속보] 이 대통령, 추경 지원금 논란에 “포퓰리즘 결코 아냐” 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 1분기 영업이익 57조2000억… 사상 최대 2 ‘외화 부자’ 신현송 한은 총재 청문회 15일 개최…쟁점 세 가지 3 환율 잡아야 하는데… 신현송 후보자 금융자산 93%가 외화 4 삼천당제약, 2500억 블록딜 철회… ‘S-PASS’ 가짜 루머도 반박 5 기름값 족쇄에… 정유사·대리점·주유소, 유통망 모두 아우성 해당분야별 기사 더보기 1 입금 20분 후 빌라 전기함서 수거, 숙박시설 가서 흡입… 1시간도 안 걸렸다 2 ‘헌팅 성지’ 된 교보문고…주말 4시 재테크 코너가 명당? 3 족구 못 한다고 귀 깨물고 때리고…선배 소방관의 갑질 만행 4 ‘후진 기어’ 놓고 내린 차량에 치인 보행자 숨져…운전자 입건 5 대전 길거리에서 아내 흉기로 찌른 40대 남성 체포 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 “이란 전역 하루 밤에 제거 가능…45일 휴전안은 진전” 2 트럼프 “한국, 4만5000명 주한미군 주둔에도 우리 안 도와” 또 동맹 ‘갈라치기’ 3 트럼프 “누가 우릴 안 돕는지 아나? 바로 한국” 4 美 장교 “God is Good” 탈출 메시지… 트럼프 “부활절의 기적” 5 [속보] “미국·이란, 휴전 후 종전 2단계 중재안 수령” 해당분야별 기사 더보기 1 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 2 290야드 날린 14세 여중생 김서아 “롤 모델은 넬리 코다와 로리 매킬로이” 3 재벌 3세 아이유와 왕자 변우석의 만남 ‘21세기 대군부인’ 4 가방부터 인형 키링, 운동화까지… 이게 K팝 앨범이라고? 5 ‘군체’ 전지현 “평소 연상호 감독 ‘찐팬’…오랜만의 영화, 설레” 해당분야별 기사 더보기 1 “뇌혈류 흐름에 이상… 귀에서 ‘쉭∼ 쉭’ 소리 나면 의심” 2 발리에서 무슨 일이…토막살인·성폭행에 공지 낸 대사관 3 [오늘 뭐 먹지] 막 씻어낸 초록빛… 씹으면 아삭아삭, 겨울을 건너온 향기 4 외식비 고공행진에 ‘가성비 뷔페’ 뜬다…쇼핑몰 입점·신규 브랜드 잇따라 5 심장 느리게 뛰는 서맥성 부정맥 치료… ‘무전극선 심박동기’ 뜬다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 포스코, 협력사 현장직 7000명 정규직 직접고용 폐엔 나노 보다 ‘미세 플라스틱’이 더 해롭다…“폐암 신호 활성화” ‘수습직원 추행 혐의’ 컬리 김슬아 남편 1심 징역형 집유 이 대통령, 추경 지원금 논란에 “포퓰리즘 결코 아냐” 서울 외곽 아파트 ‘키맞추기’… 3040 실수요, 노원·강서 싹쓸이 기름값 족쇄에… 정유사·대리점·주유소, 유통망 모두 아우성 9급 채용공고 내고, 자녀 5급 채용…서영대 총장 검찰 송치 뱃속 쌍둥이 사망·뇌손상… 대구 대형병원 7곳 임신부 거부 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요