‘불법파견’ 잇단 패소 부담… 선별고용 ‘노노갈등’ 불씨될 수도
포스코, 하청 7000명 직고용 배경
2300명 근로자 지위 확인 소송 중
장기화땐 경영 불확실성 커져 결단
포스코가 7000여명의 하청 노동자를 직고용하기로 한 것을 두고 ‘근로자 지위 확인 소송’에서 잇따라 패소한 것과 관련 있다는 분석이 나온다. 여기에 ‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노동조합 및 노동관계조정법이 시행된 것도 부담으로 작용한 것으로 보인다. 이번 결정으로 하청 노동자의 근로조건이 개선될 것이라는 기대가 커지고 있지만 선별고용 문제나 기존 정규직과의 차별 등 노노(勞勞) 갈등의 불씨가 될 수 있다는 관측도 제기된다.
7일 노동계에 따르면 포스코를 상대로 근로자 지위 확인 소송에 참여한 노동자는 2300명에 달한다. 하청 노동자들은 “사실상 포스코의 지휘·명령을 받는다”며 실질적인 사용자는 원청인 포스코라고 주장해 왔다.
하청 노동자들은 2011년 포스코를 상대로 처음 소송을 제기했고, 2022년 7월 대법원이 하청 노동자의 손을 들어주면서 제철 업계에서 처음으로 불법파견이 인정됐다. 이후 이어진 소송에서도 노동자 측이 연이어 승소했다. 소송전이 장기화하면 임금 차액이나 퇴직금, 각종 복리후생 비용 등 추가적인 재정 부담이 커질 수 있다는 점이 이번 직고용 결정의 배경이 됐다는 해석이 나온다.
노란봉투법 시행으로 법적 리스크를 없애 경영상 불확실성을 줄이려는 의도도 엿보인다. 장인화 포스코그룹 회장은 지난달 24일 정기 주주총회에서 “하청 소송이 장기화할 경우 회사뿐 아니라 관련된 분 모두에게 부담이 될 수밖에 없다”며 “머지않은 시점에 결단을 내리도록 노력하겠다”고 말했다.
김성희 고려대 노동전문대학원 교수는 “불법파견 문제가 계속 남아 있는 상황에서는 포스코는 글로벌 기업으로서의 불확실성도 커질 수밖에 없다”며 “노란봉투법 시행으로 교섭을 복잡하게 하느니 직접고용이 더 나은 선택이라고 판단했을 수 있다”고 말했다.
이번 결정으로 하청 노동자의 고용 안정성과 처우가 개선될 것이라는 긍정적 전망이 나온다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “정규직 임금이 100이라 한다면 하청 근로자의 임금 분포는 70 수준”이라며 “직고용을 한다는 의미는 근로조건을 정규직처럼 해준다는 의미이므로 근로조건이 크게 개선될 수 있다”고 예상했다.
다만 직고용 당사자들이 소통 과정에 적극적으로 참여하지 않았다는 점은 갈등의 불씨로 남았다. 김한주 민주노총 금속노조 언론국장은 “구체적인 직고용 범위와 방식, 고용 보장 여부 등에 대해 사측은 당사자인 하청 노동자들과 전혀 소통하고 있지 않다”고 주장했다. 김 교수도 “선별고용을 하거나 직접고용 후 해고하는 식의 문제가 발생하면 더 큰 갈등을 초래할 수 있다”고 지적했다.
이번에 직고용이 결정된 조업지원 노동자들과 달리 아직 근로자 지위 확인 소송에 대한 법원 판단이 나오지 않은 운송 직무 하청 노동자들은 이번 직고용 대상에 포함되지 않을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.
김유나 황민혁 기자 spring@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사