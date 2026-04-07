[단독] 칸쿤 동행 정원오 측근 중용되자 옛 동료가 해촉 민원

직장내 괴롭힘으로 2017년 사퇴

3년 지나 무효소송 냈다가 패소

소송 중 성동구서 발탁 승승장구

사진=윤웅 기자

정원오(사진) 더불어민주당 서울시장 예비후보의 멕시코 칸쿤 출장에 동행했던 측근 A씨는 몸담았던 민달팽이유니온에서 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목돼 2017년 사퇴했다. 하지만 이후 서울시 청년정책위원회 공동위원장, 한국사회적기업진흥원 이사 등 정부·서울시 주요 산하 기관에 중용되자 직전 동료가 해촉 민원을 제기했던 것으로 파악됐다.



A씨는 결국 2020년 직장 내 괴롭힘 징계 무효 소송을 냈으나 최종 패소했다. 그럼에도 소송 기간 성동구청에 채용돼 고속 승진을 거듭하면서 구청이 직장 내 괴롭힘 가해 사실에 안이하게 대처한 게 아니냐는 지적이 나온다.



7일 국민일보 취재를 종합하면 A씨는 2020년 9월 민달팽이유니온을 상대로 징계 무효 및 동료들에 대한 손해배상 청구 소송을 냈다. A씨는 직장 내 괴롭힘 사건 가해자로 지목돼 2017년 12월 위원장직에서 사퇴했다. 해당 단체 고충처리위원회는 A씨의 고압적 태도와 권위적 언행, 감정 기복에 따른 주관적 업무평가, 괴롭힘·사과 반복 등을 가해행위로 적시하며 두 달 정직을 권고했다. 당시 “제가 책임지고 물러나는 것이 공동체 회복을 위한 최선의 판단”이라며 사퇴했던 A씨는 3년여 후 “피해자의 주관적 감정에만 근거한 징계는 무효”라며 돌연 소송에 나선 것이다.



A씨는 민달팽이유니온 동료를 상대로도 손해배상 소송을 냈다. 판결문에 따르면 동료 B씨는 2018년 9월 서울시 등에 직장 내 괴롭힘 가해자로 사퇴한 이력이 있는 A씨는 해임돼야 한다는 내용의 민원을 냈는데, A씨는 이를 취업방해 행위라며 위자료 1000만원을 지급할 것을 요구한 것이다. 당시 상황에 대해 잘 아는 관계자는 “A씨가 민달팽이유니온 위원장 활동 등을 바탕으로 발탁됐을 텐데 그를 발탁한 기관에선 이런 문제가 있는 것을 아는지, 알면서도 발탁한 것인지 등 문의를 한 것으로 안다”고 전했다.



법원은 A씨 주장을 모두 받아들이지 않았다. 1심 재판부는 “A씨가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 사실을 인정하는 취지 입장문을 발표하는 등 B씨가 허위사실로 민원을 제기했다고 볼 수 없다”고 판시했다. 대법원은 2024년 5월 A씨의 최종 패소를 확정했다.



그사이 A씨는 2021년 6월 성동구청에 임기제 다급 청년정책 분야 공무원으로 채용됐고, 2025년 10월 가급 구정기획전문관으로 재채용됐다. 야권은 “A씨가 주무관급에서 수년도 안 돼 국장급으로 승진했다”며 인사 특혜 의혹을 제기하고 있다. A씨는 현재 성동구청에서 나와 정 후보 캠프에서 활동 중인 것으로 알려졌다. 김재섭 국민의힘 의원은 “정 후보가 몰랐으면 무능, 알았으면 공범”이라고 비판했다. 민주당 박주민·전현희 예비후보도 선거법 위반 의혹이 제기된 정 후보 측의 여론조사 홍보물을 두고 경선 일정 유예나 명확한 경고 등 긴급 조치가 필요하다는 내용의 입장문을 전날 당 지도부에 전달했다.



정우진 이형민 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 662 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 정원오(사진) 더불어민주당 서울시장 예비후보의 멕시코 칸쿤 출장에 동행했던 측근 A씨는 몸담았던 민달팽이유니온에서 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목돼 2017년 사퇴했다. 하지만 이후 서울시 청년정책위원회 공동위원장, 한국사회적기업진흥원 이사 등 정부·서울시 주요 산하 기관에 중용되자 직전 동료가 해촉 민원을 제기했던 것으로 파악됐다.A씨는 결국 2020년 직장 내 괴롭힘 징계 무효 소송을 냈으나 최종 패소했다. 그럼에도 소송 기간 성동구청에 채용돼 고속 승진을 거듭하면서 구청이 직장 내 괴롭힘 가해 사실에 안이하게 대처한 게 아니냐는 지적이 나온다.7일 국민일보 취재를 종합하면 A씨는 2020년 9월 민달팽이유니온을 상대로 징계 무효 및 동료들에 대한 손해배상 청구 소송을 냈다. A씨는 직장 내 괴롭힘 사건 가해자로 지목돼 2017년 12월 위원장직에서 사퇴했다. 해당 단체 고충처리위원회는 A씨의 고압적 태도와 권위적 언행, 감정 기복에 따른 주관적 업무평가, 괴롭힘·사과 반복 등을 가해행위로 적시하며 두 달 정직을 권고했다. 당시 “제가 책임지고 물러나는 것이 공동체 회복을 위한 최선의 판단”이라며 사퇴했던 A씨는 3년여 후 “피해자의 주관적 감정에만 근거한 징계는 무효”라며 돌연 소송에 나선 것이다.A씨는 민달팽이유니온 동료를 상대로도 손해배상 소송을 냈다. 판결문에 따르면 동료 B씨는 2018년 9월 서울시 등에 직장 내 괴롭힘 가해자로 사퇴한 이력이 있는 A씨는 해임돼야 한다는 내용의 민원을 냈는데, A씨는 이를 취업방해 행위라며 위자료 1000만원을 지급할 것을 요구한 것이다. 당시 상황에 대해 잘 아는 관계자는 “A씨가 민달팽이유니온 위원장 활동 등을 바탕으로 발탁됐을 텐데 그를 발탁한 기관에선 이런 문제가 있는 것을 아는지, 알면서도 발탁한 것인지 등 문의를 한 것으로 안다”고 전했다.법원은 A씨 주장을 모두 받아들이지 않았다. 1심 재판부는 “A씨가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 사실을 인정하는 취지 입장문을 발표하는 등 B씨가 허위사실로 민원을 제기했다고 볼 수 없다”고 판시했다. 대법원은 2024년 5월 A씨의 최종 패소를 확정했다.그사이 A씨는 2021년 6월 성동구청에 임기제 다급 청년정책 분야 공무원으로 채용됐고, 2025년 10월 가급 구정기획전문관으로 재채용됐다. 야권은 “A씨가 주무관급에서 수년도 안 돼 국장급으로 승진했다”며 인사 특혜 의혹을 제기하고 있다. A씨는 현재 성동구청에서 나와 정 후보 캠프에서 활동 중인 것으로 알려졌다. 김재섭 국민의힘 의원은 “정 후보가 몰랐으면 무능, 알았으면 공범”이라고 비판했다. 민주당 박주민·전현희 예비후보도 선거법 위반 의혹이 제기된 정 후보 측의 여론조사 홍보물을 두고 경선 일정 유예나 명확한 경고 등 긴급 조치가 필요하다는 내용의 입장문을 전날 당 지도부에 전달했다.정우진 이형민 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지