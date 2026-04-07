특검, 한덕수 항소심 징역 23년 구형
1심 선고형량과 동일 “범행 부인 일관”
한 “국민께 사죄… 계엄선포 저지했다”
내란 특검이 12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 2심에서 1심 선고 형량과 같은 징역 23년을 구형했다.
특검은 7일 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철) 심리로 열린 한 전 총리의 내란중요임무종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건 결심공판에서 이같이 구형했다. 앞서 특검은 1심에서 징역 15년을 구형했으나 1심 재판부가 이보다 무거운 징역 23년을 선고하면서 같은 형량을 구형했다.
특검은 “원심은 국무총리인 피고인이 헌법 준수를 위해 노력할 의무가 있음에도 내란 일원에 가담했다며 징역 23년을 선고했다”며 “하지만 피고인은 항소심에서도 원심과 같은 취지로 범행을 부인하고 기억나지 않는다는 태도로 일관했다”고 밝혔다. 이어 “원심 선고형이 죄책·죄질에 부합하는 형이라 할 수 있다”고 말했다. 특검은 원심에서 허위공문서 행사 부분을 무죄로 본 데 대해서도 반박했다.
한 전 총리는 “50년 동안 (공직에서) 근무해온 저로선 정말 너무나 죄송하고 국민들 앞에 사죄해야 할 일이라 생각한다”면서도 계엄 선포에 동의하거나 가담한 사실이 없고, 오히려 이를 저지하려 했다는 입장을 거듭 밝혔다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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