‘남양주 스토킹 살인’ 부실 대응… 경찰관 16명 무더기 징계위
경찰, 전자기록 위조 2명 수사 의뢰
관계성 범죄 2만2388건 전수 점검
경찰이 남양주 스토킹 살인사건에서 부실 대응이 확인된 경찰관 16명을 징계위원회에 회부하고 전자기록을 위조한 2명을 수사 의뢰했다.
경찰청은 7일 남양주 사건 관련 감찰 조사를 벌인 결과 “경찰 대응 전반에 있어 안이하고 미흡한 점을 확인했다”며 이같이 밝혔다. 관할 경찰서장 및 책임자는 인사 조치를 예고했다.
경찰은 지난 3월 경기도 남양주시에서 전자발찌를 찬 김훈(44)이 과거 교제한 여성을 살해하기까지 피의자 구속과 신변 보호 절차 등 적절한 분리 조치가 이뤄지지 않았다고 판단했다. 경기북부청이 지휘한 구속영장 및 잠정조치 4호(구금) 신청을 관할서인 구리경찰서가 이행하지 않은 점도 주된 부실 대응으로 지적됐다.
현재 수사 의뢰된 남양주 남부경찰서와 구리경찰서 소속 경찰관 2명은 피해자 안전조처 뒤 실시해야 하는 주 1회 모니터링을 누락하고도 마치 한 것처럼 허위보고한 혐의(공전자기록위작)를 받는다. 수사 책임자인 구리경찰서장 박모 총경은 대기발령 상태다. 남양주 남부경찰서장은 이번 인사 조치 대상자에 포함됐다.
경찰은 이번 사건의 후속 조치로 실시한 관계성 범죄 전수점검에서 현재 수사 중인 사건 등 2만2388건 가운데 1626건(7.3%)을 ‘고위험 사건’으로 분류했다. 위험도가 높은 사건의 피의자에 대해선 구속영장(389건)을 신청하거나 유치(460건)했고, 전자장치(371건) 부착을 신청했다고 밝혔다.
경찰청은 전자발찌를 부착하거나 접근 금지가 이뤄진 고위험군에 대해 법무부와 경찰의 정보 공유를 활성화하고, 스토킹 전자장치와 피해자의 스마트워치를 연동해 사각지대를 없애겠다는 방침이다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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