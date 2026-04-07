野는 단독 청문, 與는 구속 촉구… 국조특위 ‘박상용’ 충돌

국힘 “李 죄지우기 국조” 반발

민주 “朴과 작전 회의” 총공세

“윗선 설득” 추가 녹취도 공개

박선원 더불어민주당 의원이 7일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회’ 전체회의에서 국민의힘 의원과 박상용 검사가 인사하는 사진을 공개하고 있다. 최현규 기자

국민의힘은 7일 더불어민주당이 이재명 대통령 ‘죄 지우기’ 국정조사를 밀어붙이고 있다고 반발하며 박상용 검사를 별도로 불러 청문회를 열었다. 민주당 주도로 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건’ 국정조사특별위원회 회의가 진행되던 시간에 민주당발 조작기소 프레임의 허구성을 밝히겠다며 맞불을 놓은 것이다. 민주당은 박 검사 구속 수사를 촉구하며 공세 수위를 높였다.



국조특위 소속 국민의힘 의원들은 오전 10시부터 진행된 국조특위 회의에서 항의 발언 후 퇴장했다. 나경원 의원은 민주당을 향해 “국회가 해선 안 될 공소취소를 검찰 팔을 비틀어서 하겠다는 것은 여러분이 직권남용 범죄를 저지르고 있다는 얘기”라고 비판했다. 민주당은 “박상용의 대변인들은 나가라”고 반발하며 청문회에 대해선 “작전 회의”라고 깎아내렸다.



송언석(오른쪽) 국민의힘 원내대표가 7일 국회에서 당 주도로 개최한 ‘민주당 공소취소·재판조작 진상규명 청문회’에서 쌍방울 대북송금 사건을 수사했던 박상용 검사와 악수하고 있다. 연합뉴스

이어 11시부터 국민의힘은 단독 청문회를 개최했다. 앞선 3일 박 검사는 국조특위 회의에서 증인선서를 거부한 뒤 이유를 설명하려 했으나 특위 위원장인 서영교 민주당 의원은 발언 기회를 주지 않고 퇴장시켰다. 박 검사는 “저는 한 번도 증언을 거부해 본 적 없고, 늘 선서도 했다”며 “그런데 지금 국정조사는 오로지 저를 위증으로 고소·고발해 그 내용으로 특검을 출범시킨 뒤 (이 대통령을) 공소취소할 것이라는 시나리오를 접했다. 그래서 선서를 거부할 수밖에 없었다”고 설명했다. 법무부 직무정지 결정에 대해선 “선서 거부에 대한 보복”이라고 했다.



청문회에서 국민의힘 의원들은 서민석 변호사가 공개한 박 검사와의 통화 녹취록의 맥락을 따져 물었다. 신동욱 의원은 “제가 듣기에도 검사가 변호인에게 딜을 하는 것으로 읽힐 수 있는데 서 변호사와 아는 사이였느냐”고 물었다. 박 검사는 “재판 과정에서 알게 된 사이고, 실체적 진실에 맞는 자백을 받는 게 제 임무이기에 오간 대화”라고 답했다.



앞서 쌍방울그룹 불법 대북송금 사건 수사 과정에서 이화영 전 경기도 평화부지사는 이재명 당시 경기지사에게 대북송금 사실을 보고했다고 인정했다. 그 과정에서 형량 거래나 진술 조작은 없었고, 핵심 피고인이 자백을 시작한 상황에서 진술을 유지하려 오간 대화라는 게 박 검사 입장이다. 박 검사는 “이 전 부지사는 어느 날은 자백하겠다고 하고 또 어떤 날은 못하겠다고 하고 계속 왔다 갔다 하는 상황이었다”며 “서 변호사는 제게 이 지사가 주범이고, 이 전 부지사는 종범으로 격하시켜 사실상 석방되게 해 달라고 얘기했다”고 말했다.



범여권 의원들은 기자회견을 열어 2차 종합특검에 박 검사 구속 수사를 촉구했다. 전용기 민주당 의원은 특위 회의에서 추가 녹취도 공개했다. 서 변호사가 “우리가 입장을 바꾸면 여러 가지는 다른 것은 (수사) 그냥 다 안 하시는 거냐”고 묻자 박 검사가 “윗선을 설득해 내겠다. 안 되더라도 그 전에 미리 말씀드려 뒤통수 맞았다는 생각이 들지 않도록 하겠다”고 발언하는 내용이 담겼다.



이형민 천양우 기자 gilels@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민의힘은 7일 더불어민주당이 이재명 대통령 ‘죄 지우기’ 국정조사를 밀어붙이고 있다고 반발하며 박상용 검사를 별도로 불러 청문회를 열었다. 민주당 주도로 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건’ 국정조사특별위원회 회의가 진행되던 시간에 민주당발 조작기소 프레임의 허구성을 밝히겠다며 맞불을 놓은 것이다. 민주당은 박 검사 구속 수사를 촉구하며 공세 수위를 높였다.국조특위 소속 국민의힘 의원들은 오전 10시부터 진행된 국조특위 회의에서 항의 발언 후 퇴장했다. 나경원 의원은 민주당을 향해 “국회가 해선 안 될 공소취소를 검찰 팔을 비틀어서 하겠다는 것은 여러분이 직권남용 범죄를 저지르고 있다는 얘기”라고 비판했다. 민주당은 “박상용의 대변인들은 나가라”고 반발하며 청문회에 대해선 “작전 회의”라고 깎아내렸다.이어 11시부터 국민의힘은 단독 청문회를 개최했다. 앞선 3일 박 검사는 국조특위 회의에서 증인선서를 거부한 뒤 이유를 설명하려 했으나 특위 위원장인 서영교 민주당 의원은 발언 기회를 주지 않고 퇴장시켰다. 박 검사는 “저는 한 번도 증언을 거부해 본 적 없고, 늘 선서도 했다”며 “그런데 지금 국정조사는 오로지 저를 위증으로 고소·고발해 그 내용으로 특검을 출범시킨 뒤 (이 대통령을) 공소취소할 것이라는 시나리오를 접했다. 그래서 선서를 거부할 수밖에 없었다”고 설명했다. 법무부 직무정지 결정에 대해선 “선서 거부에 대한 보복”이라고 했다.청문회에서 국민의힘 의원들은 서민석 변호사가 공개한 박 검사와의 통화 녹취록의 맥락을 따져 물었다. 신동욱 의원은 “제가 듣기에도 검사가 변호인에게 딜을 하는 것으로 읽힐 수 있는데 서 변호사와 아는 사이였느냐”고 물었다. 박 검사는 “재판 과정에서 알게 된 사이고, 실체적 진실에 맞는 자백을 받는 게 제 임무이기에 오간 대화”라고 답했다.앞서 쌍방울그룹 불법 대북송금 사건 수사 과정에서 이화영 전 경기도 평화부지사는 이재명 당시 경기지사에게 대북송금 사실을 보고했다고 인정했다. 그 과정에서 형량 거래나 진술 조작은 없었고, 핵심 피고인이 자백을 시작한 상황에서 진술을 유지하려 오간 대화라는 게 박 검사 입장이다. 박 검사는 “이 전 부지사는 어느 날은 자백하겠다고 하고 또 어떤 날은 못하겠다고 하고 계속 왔다 갔다 하는 상황이었다”며 “서 변호사는 제게 이 지사가 주범이고, 이 전 부지사는 종범으로 격하시켜 사실상 석방되게 해 달라고 얘기했다”고 말했다.범여권 의원들은 기자회견을 열어 2차 종합특검에 박 검사 구속 수사를 촉구했다. 전용기 민주당 의원은 특위 회의에서 추가 녹취도 공개했다. 서 변호사가 “우리가 입장을 바꾸면 여러 가지는 다른 것은 (수사) 그냥 다 안 하시는 거냐”고 묻자 박 검사가 “윗선을 설득해 내겠다. 안 되더라도 그 전에 미리 말씀드려 뒤통수 맞았다는 생각이 들지 않도록 하겠다”고 발언하는 내용이 담겼다.이형민 천양우 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지