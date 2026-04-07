李 “손님 먼저” 野에 첫 발언 양보… 與 대표 발언 후 반론 기회 주기도

파란색·빨간색 통합 넥타이 차림

양 대표 손 맞잡고 분위기 풀기도

이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제 협의체 회담에 앞서 기념촬영 중 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 손을 잡고 있다. 뒷줄은 왼쪽부터 강훈식 대통령비서실장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석. 연합뉴스

“두 분이 요즘도 손 안 잡고 그러는 건 아니죠? 연습 한 번 해보세요.” 이재명 대통령은 7일 청와대를 찾은 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표 손을 맞잡게 하고 그 위에 자신의 손을 포갰다. 부드러운 분위기를 연출하려는 의도였다.



이 대통령은 민주당과 국민의힘을 각각 상징하는 파란색과 빨간색이 섞인 넥타이 차림으로 양당 지도부를 환하게 웃으며 맞았다. 이 대통령이 여야 대표를 함께 만난 건 지난해 9월 8일 이후 211일 만이다. 이 대통령은 지난 2월 12일에도 여야 대표 간 오찬 회담을 추진했으나 개최 1시간 전 장 대표의 불참 통보로 무산됐었다.



이 대통령은 “손님 먼저”라며 장 대표에게 첫 발언을 부탁했다. 장 대표는 “먼저 하는 게 익숙하지 않다”며 한 차례 사양한 뒤 발언을 시작했다. 장 대표가 발언 말미에 “다소 불편한 말씀을 길게 드렸지만, 들어주셔서 감사하다”고 말하자 이 대통령은 “전혀 안 불편하다”고 답했다.



이 대통령은 정 대표의 모두발언이 끝나자 “약간 억울하시죠. 제가 나중에 발언하겠다”며 자신의 발언 순서를 다시 장 대표에게 양보하기도 했다. 야당 반대로 대구·경북 행정 통합이 무산돼 아쉽다는 취지의 정 대표 발언에 대한 반론권을 준 것이다. 이 대통령은 “제가 사진만 찍고 선전하려고 하는 게 아니다”며 “야당은 야당대로 역할을 잘하는 게 중요하다. 지적할 것은 지적하고, 부족한 것은 채워 달라. 진지하게 고민하겠다”고 말했다.



이 대통령은 장 대표가 ‘전쟁 추경’의 취지와 맞지 않는 추경 항목이 있다며 “중국인 관광객 짐 날라주는 사업 등에 들어가는 306억원”이라고 언급한 데 대해 “설마 중국 사람만 지원할 리 있겠느냐. 중국 사람으로 한정돼 있으면 삭감하라”고 말했다.



국회 문화체육관광위원회는 전날 추경안 예비심사에서 ‘외래관광객 유치 마케팅 활성화 지원 사업’에 대한 예산안을 25억원 감액한 281억원으로 통과시켰다. 장 대표가 언급한 중국인 관광객 ‘짐캐리 서비스’ 예산 5억원이 전액 삭감됐다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 658 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. “두 분이 요즘도 손 안 잡고 그러는 건 아니죠? 연습 한 번 해보세요.” 이재명 대통령은 7일 청와대를 찾은 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표 손을 맞잡게 하고 그 위에 자신의 손을 포갰다. 부드러운 분위기를 연출하려는 의도였다.이 대통령은 민주당과 국민의힘을 각각 상징하는 파란색과 빨간색이 섞인 넥타이 차림으로 양당 지도부를 환하게 웃으며 맞았다. 이 대통령이 여야 대표를 함께 만난 건 지난해 9월 8일 이후 211일 만이다. 이 대통령은 지난 2월 12일에도 여야 대표 간 오찬 회담을 추진했으나 개최 1시간 전 장 대표의 불참 통보로 무산됐었다.이 대통령은 “손님 먼저”라며 장 대표에게 첫 발언을 부탁했다. 장 대표는 “먼저 하는 게 익숙하지 않다”며 한 차례 사양한 뒤 발언을 시작했다. 장 대표가 발언 말미에 “다소 불편한 말씀을 길게 드렸지만, 들어주셔서 감사하다”고 말하자 이 대통령은 “전혀 안 불편하다”고 답했다.이 대통령은 정 대표의 모두발언이 끝나자 “약간 억울하시죠. 제가 나중에 발언하겠다”며 자신의 발언 순서를 다시 장 대표에게 양보하기도 했다. 야당 반대로 대구·경북 행정 통합이 무산돼 아쉽다는 취지의 정 대표 발언에 대한 반론권을 준 것이다. 이 대통령은 “제가 사진만 찍고 선전하려고 하는 게 아니다”며 “야당은 야당대로 역할을 잘하는 게 중요하다. 지적할 것은 지적하고, 부족한 것은 채워 달라. 진지하게 고민하겠다”고 말했다.이 대통령은 장 대표가 ‘전쟁 추경’의 취지와 맞지 않는 추경 항목이 있다며 “중국인 관광객 짐 날라주는 사업 등에 들어가는 306억원”이라고 언급한 데 대해 “설마 중국 사람만 지원할 리 있겠느냐. 중국 사람으로 한정돼 있으면 삭감하라”고 말했다.국회 문화체육관광위원회는 전날 추경안 예비심사에서 ‘외래관광객 유치 마케팅 활성화 지원 사업’에 대한 예산안을 25억원 감액한 281억원으로 통과시켰다. 장 대표가 언급한 중국인 관광객 ‘짐캐리 서비스’ 예산 5억원이 전액 삭감됐다.한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지