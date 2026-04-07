복잡해지는 수사 절차·처리 지연… ‘역설적 전관 전성시대’ 우려

[검찰개혁, 수사·기소 분리 넘어 협력으로]



<2> 피해자는 소외된 개혁

뉴시스

2023년 12월 직장에서 은퇴한 50대 남성 A씨는 배송기사 일을 알아보던 중 화물차 지입 사기를 당했다. 일하려면 화물차가 필요하다는 알선업자들의 말에 중고트럭을 시세보다 비싼 가격에 구매했다. 시세로 7000만원쯤 하는 차량을 1억원에 구입했는데, 당장 자금이 없었던 A씨는 업자들이 제시한 대출까지 받았다. 이자율이 연 10%를 넘었다.



전형적인 지입 사기를 당했다고 생각한 A씨는 이듬해 1월 이들을 처벌해 달라고 경찰에 고소장을 냈다. 그러나 8개월가량 사건을 수사한 담당자는 증거불충분 등을 이유로 사건을 불송치 처분했다. 고소된 이들 중 일부는 조사도 하지 않은 상태였다. A씨는 검찰에 이의를 신청했고, 검사는 그해 11월 경찰에 보완수사를 요구했다.





보완수사는 10개월이 걸렸다. 경찰은 알선업자 중 주범은 일부 사기 혐의가 있다는 취지로 수사 결과를 통보했다. 하지만 다른 공범들에 대해선 기존 무혐의 판단을 유지했고, 검사는 이들에 대한 보완수사를 재차 요구했다. 두 번의 보완수사 요구가 오가는 동안 2년3개월이란 시간이 흘렀다. 경찰은 아직도 사건을 수사 중이다. A씨는 7일 “대출 이자와 원리금, 차량 보관 비용으로 매달 수백만원이 지출되고 있다. 대리기사 운전을 하면서 하루하루 버티고 있는데, 사건 결론이 언제 날지 알 수 없으니 죽을 맛”이라고 했다.





A씨처럼 복잡한 수사 절차와 처리 지연에 따른 피해자들의 고통은 임계점을 향해 가고 있다. 대검찰청에 따르면 2020년 142.1일이었던 형사사건 평균 처리 기간은 2024년 312.7일로 배 이상 늘었다.



이는 지난 수년간 수사제도 개편이 1차 수사기관에 대한 견제와 통제를 완화하는 방향으로 진행되면서 정작 피해자들의 목소리는 소외된 데 따른 결과라는 지적이 제기된다. 모든 경찰 수사 결과를 검찰에 송치하는 전건송치 폐지, 검찰의 보완수사가 보완수사 요구로 대체되는 경향 등이 대표적 원인으로 지목된다. 지난달 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치법 통과로 확정된 검사 수사개시권 박탈 역시 그와 쌍을 이루는 피의자 인권이 논의의 중심이었다. 피해자 구제를 위한 논의는 주변에 머물렀다.



전문가들은 여권의 검찰개혁 강경파 주장대로 공소청의 보완수사권마저 폐지되면 상황은 더욱 심각해질 것이라고 우려한다. 검찰의 보완수사권이 유효한 지금도 전체 송치사건 중 10% 안팎은 보완수사 요구를 통해 다시 경찰 수사 단계로 내려간다. 보완수사마저 사라지면 보완수사 요구가 급증하면서 A씨와 같은 ‘사건 핑퐁 현상’에 따른 사건 처리 지연 현상이 일상화될 수 있다는 것이다.



양성순 법무법인 이채 변호사는 “검사가 직접 보완수사로 처리할 수 있는 사안도 보완수사 요구 절차를 밟게 되면 사건 처리가 한참 길어진다”며 “결론이 나올 때까지 피해 회복이 되지 않으니 피해자 입장에서는 하루하루가 피가 마르는 심정”이라고 말했다. 중수청·공소청 신설에 따라 수사 절차가 복잡해지면 피해자가 맞닥뜨리게 되는 벽은 더 높아질 수밖에 없다.



법조계에선 검찰개혁이 역설적 ‘전관 전성시대’를 불러올 것이란 전망도 나온다. 김예원 장애인권법센터 변호사는 “수사가 이렇게 복잡해지면 피해자들이 ‘혼자서는 도저히 안 되겠다’는 생각을 하게 된다”며 “사건 관할 기관의 내부 사정을 잘 알 것이라는 기대를 하고 전관 변호사를 찾는 흐름이 생길 수밖에 없다”고 지적했다.



대형 로펌들은 벌써 검찰개혁 이후 법률시장 변화 대응에 나서는 중이다. 향후 수사 주체가 될 경찰 출신의 몸값이 오르고 있다. 한 유명 로펌은 오는 10월 신설될 중수청에서 근무한 뒤 합류하는 변호사는 ‘파트너 변호사’로 대우하는 파격적인 제안까지 검토하는 것으로 알려졌다.



김 변호사는 이런 현상이 ‘형사사법 서비스의 계층화’로 이어질 것이라고 우려했다. 금전적 여유가 있는 사람은 수사 단계마다 대응이 가능한 변호사를 선임하고, 여유가 없는 피해자들은 사건을 포기하게 될 것이란 얘기다. 김 변호사는 또 “비싼 변호사를 선임할 여력이 없는 평범한 시민들에게는 ‘포기하는 법’만 남게 된다”며 “수사기관은 신뢰를 잃고, 사적 보복이나 극단적 대응에 대한 유혹이 커질 수 있다”고 말했다.



수사 단계에서 피해자들이 겪는 어려움을 가까이서 지켜보는 일선 변호사들은 남은 검찰개혁 논의가 피해자 구제를 우선순위에 두고 이뤄져야 한다고 입을 모았다.



최근 불구속 기소된 정철민 PD의 성추행 의혹 사건 피해자를 대리하는 이은의 변호사는 “예나 지금이나 피해자가 자기 사건을 거의 스스로 수사하다시피 해서 자료를 내고, 담당자를 쫓아다녀야 해결이 되는 구조가 변하지 않고 있다”며 “이번 검찰개혁으로 정치인은 표적 수사 당할 걱정을 덜었겠지만 일반 피해자 입장에선 아무것도 달라진 게 없다”고 지적했다. 그러면서 “검사와 경찰 중 누가 더 낫느냐를 따질 문제가 아니라 실체적 진실의 발견을 위해 지금처럼 한쪽으로 권한을 집중시키는 형태로 개혁하는 게 맞는지 생각해 봐야 한다”고 말했다.



박재현 윤준식 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2023년 12월 직장에서 은퇴한 50대 남성 A씨는 배송기사 일을 알아보던 중 화물차 지입 사기를 당했다. 일하려면 화물차가 필요하다는 알선업자들의 말에 중고트럭을 시세보다 비싼 가격에 구매했다. 시세로 7000만원쯤 하는 차량을 1억원에 구입했는데, 당장 자금이 없었던 A씨는 업자들이 제시한 대출까지 받았다. 이자율이 연 10%를 넘었다.전형적인 지입 사기를 당했다고 생각한 A씨는 이듬해 1월 이들을 처벌해 달라고 경찰에 고소장을 냈다. 그러나 8개월가량 사건을 수사한 담당자는 증거불충분 등을 이유로 사건을 불송치 처분했다. 고소된 이들 중 일부는 조사도 하지 않은 상태였다. A씨는 검찰에 이의를 신청했고, 검사는 그해 11월 경찰에 보완수사를 요구했다.보완수사는 10개월이 걸렸다. 경찰은 알선업자 중 주범은 일부 사기 혐의가 있다는 취지로 수사 결과를 통보했다. 하지만 다른 공범들에 대해선 기존 무혐의 판단을 유지했고, 검사는 이들에 대한 보완수사를 재차 요구했다. 두 번의 보완수사 요구가 오가는 동안 2년3개월이란 시간이 흘렀다. 경찰은 아직도 사건을 수사 중이다. A씨는 7일 “대출 이자와 원리금, 차량 보관 비용으로 매달 수백만원이 지출되고 있다. 대리기사 운전을 하면서 하루하루 버티고 있는데, 사건 결론이 언제 날지 알 수 없으니 죽을 맛”이라고 했다.A씨처럼 복잡한 수사 절차와 처리 지연에 따른 피해자들의 고통은 임계점을 향해 가고 있다. 대검찰청에 따르면 2020년 142.1일이었던 형사사건 평균 처리 기간은 2024년 312.7일로 배 이상 늘었다.이는 지난 수년간 수사제도 개편이 1차 수사기관에 대한 견제와 통제를 완화하는 방향으로 진행되면서 정작 피해자들의 목소리는 소외된 데 따른 결과라는 지적이 제기된다. 모든 경찰 수사 결과를 검찰에 송치하는 전건송치 폐지, 검찰의 보완수사가 보완수사 요구로 대체되는 경향 등이 대표적 원인으로 지목된다. 지난달 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치법 통과로 확정된 검사 수사개시권 박탈 역시 그와 쌍을 이루는 피의자 인권이 논의의 중심이었다. 피해자 구제를 위한 논의는 주변에 머물렀다.전문가들은 여권의 검찰개혁 강경파 주장대로 공소청의 보완수사권마저 폐지되면 상황은 더욱 심각해질 것이라고 우려한다. 검찰의 보완수사권이 유효한 지금도 전체 송치사건 중 10% 안팎은 보완수사 요구를 통해 다시 경찰 수사 단계로 내려간다. 보완수사마저 사라지면 보완수사 요구가 급증하면서 A씨와 같은 ‘사건 핑퐁 현상’에 따른 사건 처리 지연 현상이 일상화될 수 있다는 것이다.양성순 법무법인 이채 변호사는 “검사가 직접 보완수사로 처리할 수 있는 사안도 보완수사 요구 절차를 밟게 되면 사건 처리가 한참 길어진다”며 “결론이 나올 때까지 피해 회복이 되지 않으니 피해자 입장에서는 하루하루가 피가 마르는 심정”이라고 말했다. 중수청·공소청 신설에 따라 수사 절차가 복잡해지면 피해자가 맞닥뜨리게 되는 벽은 더 높아질 수밖에 없다.법조계에선 검찰개혁이 역설적 ‘전관 전성시대’를 불러올 것이란 전망도 나온다. 김예원 장애인권법센터 변호사는 “수사가 이렇게 복잡해지면 피해자들이 ‘혼자서는 도저히 안 되겠다’는 생각을 하게 된다”며 “사건 관할 기관의 내부 사정을 잘 알 것이라는 기대를 하고 전관 변호사를 찾는 흐름이 생길 수밖에 없다”고 지적했다.대형 로펌들은 벌써 검찰개혁 이후 법률시장 변화 대응에 나서는 중이다. 향후 수사 주체가 될 경찰 출신의 몸값이 오르고 있다. 한 유명 로펌은 오는 10월 신설될 중수청에서 근무한 뒤 합류하는 변호사는 ‘파트너 변호사’로 대우하는 파격적인 제안까지 검토하는 것으로 알려졌다.김 변호사는 이런 현상이 ‘형사사법 서비스의 계층화’로 이어질 것이라고 우려했다. 금전적 여유가 있는 사람은 수사 단계마다 대응이 가능한 변호사를 선임하고, 여유가 없는 피해자들은 사건을 포기하게 될 것이란 얘기다. 김 변호사는 또 “비싼 변호사를 선임할 여력이 없는 평범한 시민들에게는 ‘포기하는 법’만 남게 된다”며 “수사기관은 신뢰를 잃고, 사적 보복이나 극단적 대응에 대한 유혹이 커질 수 있다”고 말했다.수사 단계에서 피해자들이 겪는 어려움을 가까이서 지켜보는 일선 변호사들은 남은 검찰개혁 논의가 피해자 구제를 우선순위에 두고 이뤄져야 한다고 입을 모았다.최근 불구속 기소된 정철민 PD의 성추행 의혹 사건 피해자를 대리하는 이은의 변호사는 “예나 지금이나 피해자가 자기 사건을 거의 스스로 수사하다시피 해서 자료를 내고, 담당자를 쫓아다녀야 해결이 되는 구조가 변하지 않고 있다”며 “이번 검찰개혁으로 정치인은 표적 수사 당할 걱정을 덜었겠지만 일반 피해자 입장에선 아무것도 달라진 게 없다”고 지적했다. 그러면서 “검사와 경찰 중 누가 더 낫느냐를 따질 문제가 아니라 실체적 진실의 발견을 위해 지금처럼 한쪽으로 권한을 집중시키는 형태로 개혁하는 게 맞는지 생각해 봐야 한다”고 말했다.박재현 윤준식 이서현 기자 jhyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지