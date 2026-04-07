韓 조선 띄운 中… 속내는 ‘美 견제’
中, 韓·美 ‘마스가’ 의식 협력 손짓
중국 관영언론이 한·중 간 경쟁이 치열한 조선 분야에서 협력을 강화하자고 제안했다. 한국이 지난해 미국에 제안한 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’(MAS GA·미국 조선을 다시 위대하게) 견제 성격이 강하다.
관영 영자지 글로벌타임스는 7일 논평에서 “중국과 한국이 지난달 전 세계 선박 수주의 대부분을 차지했다”며 “글로벌 조선산업에서 양국이 지배적 위치를 공고히 했음을 보여주는 지표”라고 전했다. 영국 조선해운시황 전문기관 클락슨에 따르면 지난달 전 세계 선박 수주량 406만CGT(135척) 가운데 중국이 215만CGT(84척)로 53%, 한국이 159만CGT(38척)로 39%를 수주했다.
매체는 한국 조선업의 강점으로 특정 고부가가치 선박 설계와 주요 조선기술 통합에서 심도 있는 전문성을 축적한 점을 들었다. 중국 조선업체들에 필수적인 일부 핵심 부품 제조에서 기술적 우위를 갖고 있다는 점도 부각했다. 반면 중국은 모든 종류의 선박을 건조할 수 있는 능력, 통합된 공급망, 대량 생산 효율성 등이 강점이어서 양국이 협력하면 상호이익이 될 수 있다고 강조했다.
이어 “한국이 고부가가치 부문에서 기술적 강점을 발휘하면서 중국의 산업망과 대규모 생산능력을 활용하면 생산비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있다”며 “중국도 고급 부품의 안정적 공급을 확보하고 더 많은 연구개발 성과를 창출할 수 있다”고 주장했다.
글로벌타임스는 지난해 7월 마스가 프로젝트에 대해 한국의 대미 종속이 심해질 수 있다며 견제구를 날렸다. 8월에는 한국이 건조한 미군용 선박이 대중국 작전에 투입되면 곤란해질 수 있다는 경고도 보냈다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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