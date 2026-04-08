LG전자, 1분기 영업이익 1조6736억원… ‘V자’ 반등
전년 대비 32.9% ↑… 흑자전환
로봇용 부품 등 미래 사업 강화
LG전자가 올해 1분기 매출 23조7330억원, 영업이익 1조6736억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 미국의 관세 정책과 미국·이란 전쟁 여파로 경기 불확실성이 확대된 상황에서도 주력인 생활가전 사업의 견고한 성장과 전장 등 기업간거래(B2B) 사업 확대가 실적 상승을 이끈 것으로 분석된다.
LG전자는 7일 이같은 내용의 1분기 잠정 실적(연결 기준)을 공시했다. 매출은 지난해 같은 기간 대비 4.4% 증가하며 1분기 기준 최대치를 달성했고, 특히 영업이익이 32.9% 급증하며 시장 기대치를 뛰어넘었다. 지난해 4분기 1090억원의 영업손실을 냈던 데서 한 분기 만에 ‘V자’ 반등을 그렸다. LG전자는 이달 말 확정 실적을 발표할 계획이다.
LG전자에 따르면 생활가전 사업은 프리미엄 제품과 볼륨존(보급형)을 동시에 공략하고 온라인 판매와 가전 구독 사업 비중을 늘리며 성장을 이어갔다. 미국 관세 정책에 선제적으로 대응해 미국·중남미 생산 비중을 높이고 사업 전반의 원가구조를 개선한 효과가 수익성으로 이어졌다는 설명이다. 플랫폼, 구독, 온라인 판매 등 고수익 사업 성장도 실적을 뒷받침했다. LG전자는 홈로봇, 액추에이터를 비롯한 로봇용 부품 등 차세대 사업에도 적극 투자해 미래 성장 동력을 확보한다는 방침이다.
TV·노트북 사업 등을 담당하는 미디어엔터테인먼트솔루션(MS) 부문은 지난해 2분기부터 3분기 연속 적자를 기록했으나 운영 효율화 기조를 바탕으로 수익성이 개선되고 있는 것으로 분석된다. ‘웹(web)OS’ 플랫폼 사업도 빠르게 성장하고 있다. 올해는 올레드 TV와 마이크로 RGB 등 프리미엄 LCD TV, 라이프스타일 TV 등 차별적 라인업을 앞세워 효율적 운영을 지속한다는 계획이다.
전장(VS) 사업은 수주잔고를 기반으로 안정적인 성장세를 보였다. 원가구조 개선으로 전년 동기 대비 수익성이 좋아졌고 해외 고객사가 많은 사업 특성상 고환율 기조도 긍정적으로 작용했다. 냉난방공조(ES) 사업은 중동 전쟁 등의 여파로 시장 불확실성이 커지면서 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 줄었다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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