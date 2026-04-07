“북핵 옆에 두고 우릴 안 도와”… 또 한국 콕 집어 비판한 트럼프

나토·일본·호주와 함께 거명

“김정은과 관계 좋다” 얘기도

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 백악관 브리핑룸 기자회견에서 F-15E 전투기에 탑승했다 실종된 장교의 구출 과정을 설명하던 중 총을 겨누는 시늉을 하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 유럽과 아시아 동맹국들이 이란 전쟁을 돕지 않았다면서 한국을 다시 겨냥했다. 특히 김정은 북한 국무위원장 이름까지 언급하며 미국의 전임 대통령이 북한의 핵 보유를 막았어야 했다고 강조했다.



트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑룸 기자회견에서 이란 전쟁에서 북대서양조약기구(NATO·나토)의 도움을 받지 못했다고 말하다가 “나토뿐만 아니었다. 누가 또 우리를 돕지 않은 줄 아는가. 한국”이라고 말했다. 이어 “우리는 험지에 4만5000명(실제론 2만8500명)의 (주한미군) 병력을 두고 있으며 핵무기를 많이 갖고 있는 김정은 바로 옆”이라고 했다.



특히 트럼프는 “어떤 (미국) 대통령이 일을 제대로 했다면 김정은은 지금 핵무기를 갖고 있지 못할 것”이라며 “그들은 일을 제대로 하는 게 겁이 났던 것”이라고 말했다. 다만 전임 대통령의 실명은 밝히지 않겠다고 했다.



트럼프는 그러면서도 자신이 김 위원장과 매우 잘 지낸다고 했다. 트럼프는 김 위원장이 조 바이든 전 대통령의 정신적 문제를 비난했다고 주장하며 “그(김 위원장)는 트럼프를 좋아한다. 북한과의 관계가 얼마나 좋은지 볼 수 있을 것”이라고 말했다.



비판 대상엔 호주와 일본도 포함됐다. 일본에 대해선 미국이 5만명의 주일미군을 두고 북한으로부터 지켜주고 있다고 주장했다. 이번 전쟁에서 나토의 비협조적 태도를 재차 비판한 뒤 나토에 대한 불만이 그린란드 병합 과정에서 발단이 됐다고 소개하기도 했다. 트럼프는 “진실을 말하자면 모든 것은 그린란드에서 시작됐다”며 “우리는 그린란드를 원한다. 그들은 우리에게 넘겨주려 하지 않는다. 그래서 내가 ‘안녕(Bye)’이라고 말한 것”이라고 했다.



트럼프는 지난 1일에 이어 전쟁을 도운 국가들은 높이 평가했다. 그는 사우디아라비아와 카타르, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등을 열거한 뒤 “훌륭했다”고 치켜세웠다. 그는 당시 나토와 함께 한국 일본 중국 등을 비판했지만 당시엔 백악관이 연설 영상을 곧바로 지웠다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 유럽과 아시아 동맹국들이 이란 전쟁을 돕지 않았다면서 한국을 다시 겨냥했다. 특히 김정은 북한 국무위원장 이름까지 언급하며 미국의 전임 대통령이 북한의 핵 보유를 막았어야 했다고 강조했다.트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑룸 기자회견에서 이란 전쟁에서 북대서양조약기구(NATO·나토)의 도움을 받지 못했다고 말하다가 “나토뿐만 아니었다. 누가 또 우리를 돕지 않은 줄 아는가. 한국”이라고 말했다. 이어 “우리는 험지에 4만5000명(실제론 2만8500명)의 (주한미군) 병력을 두고 있으며 핵무기를 많이 갖고 있는 김정은 바로 옆”이라고 했다.특히 트럼프는 “어떤 (미국) 대통령이 일을 제대로 했다면 김정은은 지금 핵무기를 갖고 있지 못할 것”이라며 “그들은 일을 제대로 하는 게 겁이 났던 것”이라고 말했다. 다만 전임 대통령의 실명은 밝히지 않겠다고 했다.트럼프는 그러면서도 자신이 김 위원장과 매우 잘 지낸다고 했다. 트럼프는 김 위원장이 조 바이든 전 대통령의 정신적 문제를 비난했다고 주장하며 “그(김 위원장)는 트럼프를 좋아한다. 북한과의 관계가 얼마나 좋은지 볼 수 있을 것”이라고 말했다.비판 대상엔 호주와 일본도 포함됐다. 일본에 대해선 미국이 5만명의 주일미군을 두고 북한으로부터 지켜주고 있다고 주장했다. 이번 전쟁에서 나토의 비협조적 태도를 재차 비판한 뒤 나토에 대한 불만이 그린란드 병합 과정에서 발단이 됐다고 소개하기도 했다. 트럼프는 “진실을 말하자면 모든 것은 그린란드에서 시작됐다”며 “우리는 그린란드를 원한다. 그들은 우리에게 넘겨주려 하지 않는다. 그래서 내가 ‘안녕(Bye)’이라고 말한 것”이라고 했다.트럼프는 지난 1일에 이어 전쟁을 도운 국가들은 높이 평가했다. 그는 사우디아라비아와 카타르, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등을 열거한 뒤 “훌륭했다”고 치켜세웠다. 그는 당시 나토와 함께 한국 일본 중국 등을 비판했지만 당시엔 백악관이 연설 영상을 곧바로 지웠다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지