외국인 노동자 장기에 고압공기… 경찰 수사 착수
업체 대표가 에어건 쏴 상해 의혹
“고용노동부 합동 현장조사 진행”
경찰이 경기 화성의 한 제조업체에서 발생한 외국인 노동자에 대한 가혹 행위 의혹 수사에 착수했다.
경기남부경찰청 광역수사대는 화성시 만세구 향남읍 한 도금업체에서 업체 대표가 태국 출신 40대 노동자 A씨 항문 부위에 에어건(공기 분사기)을 쏴 상해를 입힌 의혹을 수사 중이라고 7일 밝혔다. 경찰은 사안이 중대하다면서 이 사건 전담 수사팀을 꾸렸다.
업체 대표 B씨는 지난 2월 20일 A씨에게 접근해 그의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사한 것으로 알려졌다. A씨가 작업대에서 몸을 숙인 채 일하던 중이었다. A씨는 복부가 급격히 부풀어 오르며 호흡 곤란 증세를 보인 것으로 파악됐다. A씨는 현재 불법체류자 신분이다. 2011년 고용허가제(E-9 비자)로 입국해 일하다가 2020년 7월 비자가 만료된 상태다.
B씨는 A씨를 입원시키는 대신 태국으로 돌아가라는 취지로 말한 것으로 조사됐다. A씨는 자신이 소속된 인력사무소 숙소로 옮겨졌다. 숙소에 머무르게 된 A씨는 사고 다음 날인 2월 21일 몸 상태가 더 악화하면서 119 신고를 통해 오산한국병원으로 이송, 응급 수술을 받았다.
경찰은 일부 언론 보도로 사건이 뒤늦게 알려진 뒤 수사를 진행했다. 경찰은 고용노동부 경기지방고용노동청 광역노동기준감독과와 합동으로 현장 조사도 진행할 예정이다. 또 피해자 보호를 위해 심리 상담과 치료비 등을 지원한다는 방침이다.
이번 사건과 관련해 이재명 대통령은 “사회적 약자인 이주노동자에 대한 폭력과 차별은 절대 용납할 수 없는 중대 범죄”라며 철저한 진상 조사를 지시했다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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