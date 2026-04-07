“검찰해체 몰두한 ‘개문발차’ 입법… 국민 상대로 실험 말라”

[인터뷰] 검찰개혁추진단 자문위원 양홍석 변호사



“부작용 돈·권력 없는 서민에 집중

사법 서비스 소외될 수밖에 없어”

국무총리실 산하 검찰개혁추진단 자문위원으로 활동 중인 양홍석 변호사가 7일 서울 서초구의 법무법인 이공 사무실에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 양 변호사는 공소청법·중대범죄수사청법이 ‘검찰 해체’를 목적으로 끼워 맞춘 ‘개문발차식 입법’이라고 비판했다. 권현구 기자

검찰개혁추진단 자문위원으로 활동 중인 양홍석 변호사는 여권 주도로 이뤄진 공소청법·중대범죄수사청법 입법을 두고 “형사사법체계의 합리적 재편이 아닌 ‘검찰 해체’라는 목표를 먼저 세워두고 몰아붙인 ‘개문발차식 입법’”이라고 날을 세웠다.



양 변호사는 “국민을 상대로 정치적 목적의 실험을 해선 안 된다”며 “부작용은 결국 돈과 권력에서 먼 서민에게 집중될 것”이라고 우려했다. 특히 여당 강경파 주장대로 보완수사권을 전면 폐지할 경우에 대해서는 “경찰이 오히려 보완수사 요구의 노예가 될 수 있다”고 예상했다. 국민일보는 7일 서울 서초구의 법무법인 이공 사무실에서 그를 만나 인터뷰했다. 다음은 일문일답.



-공소청법·중수청법에 대한 총평은.



“한마디로 ‘검찰 해체법’이다. 형사사법제도를 어떻게 재편할지 고민하다가 도달한 결론이라기보다 해체라는 목표를 먼저 정해놓고 제도를 끼워 맞춘 결과다. 상당한 공백을 남겨둔 상태에서 조직법만 통과시킨 전형적인 ‘개문발차법’이라고 본다.”



-중수청법 정부안에서 ‘입건(수사 개시) 통보’ 규정이 삭제됐는데.



“중수청에는 우선 수사권이 주어져 있는데, (공소청으로) ‘입건 통보’는 그 수사권의 적정 행사를 통제하기 위해 필요한 규정이다. 여러 수사기관의 수사가 경합하면 중수청의 판단에 따라 사건이 합쳐지거나 분리될 수 있는데, 공소청은 송치 이후에야 알기 때문에 공소제기 시기나 범위 정리가 쉽지 않다.”



-검사의 보완수사권이 폐지되면 경찰에 어떤 영향을 미치나.



“역설적으로 경찰은 보완수사 요구의 노예가 될 것이다. 보완수사권이 없어지면 보완수사 요구가 그만큼 늘어나게 된다. 보완수사 요구가 폭증하면 경찰은 그것을 이행하느라 허덕거리는 상황이 될 수 있다. 경찰의 수사 자율성과 독립성이 오히려 훼손되는 상황이 올 수 있다.”



-검사의 ‘수사 개시 요구권’을 대안으로 내셨는데.



“송치 후 이뤄지는 보완수사 요구와 달리 송치 전이라도 공범이나 추가 범죄 정황이 발견되면 검사가 즉시 수사를 요청하는 제도다. 사건이 검찰로 넘어왔다가 다시 경찰로 내려가는 시간을 줄여 수사 지연을 막고 신속성을 높이려는 취지다. 부당한 수사 개시 요구에 대해서는 경찰에 ‘이의 제기권’을 부여하면 오남용을 막고 상호 협력 관계를 강화할 수 있다.”



-경찰의 ‘불송치 결정권’에는 어떤 문제가 있나.



“부실 수사를 막을 길이 없어진다. 경찰이 불송치하기로 마음먹고 수사를 소홀히 하면 이를 통제할 수단이 마땅치 않다. 이는 ‘면죄부 수사’나 ‘사건 암장’으로 이어질 수 있다. 특히 경찰 전관이 활발히 활동하는, 이른바 ‘전경 예우’를 통한 수사 개입이 비일비재해질 수 있다.



-최대 피해자는 누구인가.



“돈과 권력이 있는 사람은 어떻게든 길을 찾겠지만 힘없는 서민은 복잡한 절차와 지연되는 시간 속에서 사법 서비스로부터 소외될 수밖에 없다.”



-향후 형사소송법 개정의 대원칙이 있다면.



“형사소송 절차의 가장 중요한 원칙은 ‘안정성’이다. 어떤 특이한 사건이 있더라도 시스템 자체에서 다 소화해낼 수 있어야 한다.”



-정치권에 하고 싶은 말이 있다면.



“‘국민을 상대로 정치적 목적으로 실험하지 마라’고 말하고 싶다. 형사사법제도는 결코 정치적 실험의 도구가 돼서는 안 된다.”



구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1285 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 검찰개혁추진단 자문위원으로 활동 중인 양홍석 변호사는 여권 주도로 이뤄진 공소청법·중대범죄수사청법 입법을 두고 “형사사법체계의 합리적 재편이 아닌 ‘검찰 해체’라는 목표를 먼저 세워두고 몰아붙인 ‘개문발차식 입법’”이라고 날을 세웠다.양 변호사는 “국민을 상대로 정치적 목적의 실험을 해선 안 된다”며 “부작용은 결국 돈과 권력에서 먼 서민에게 집중될 것”이라고 우려했다. 특히 여당 강경파 주장대로 보완수사권을 전면 폐지할 경우에 대해서는 “경찰이 오히려 보완수사 요구의 노예가 될 수 있다”고 예상했다. 국민일보는 7일 서울 서초구의 법무법인 이공 사무실에서 그를 만나 인터뷰했다. 다음은 일문일답.“한마디로 ‘검찰 해체법’이다. 형사사법제도를 어떻게 재편할지 고민하다가 도달한 결론이라기보다 해체라는 목표를 먼저 정해놓고 제도를 끼워 맞춘 결과다. 상당한 공백을 남겨둔 상태에서 조직법만 통과시킨 전형적인 ‘개문발차법’이라고 본다.”“중수청에는 우선 수사권이 주어져 있는데, (공소청으로) ‘입건 통보’는 그 수사권의 적정 행사를 통제하기 위해 필요한 규정이다. 여러 수사기관의 수사가 경합하면 중수청의 판단에 따라 사건이 합쳐지거나 분리될 수 있는데, 공소청은 송치 이후에야 알기 때문에 공소제기 시기나 범위 정리가 쉽지 않다.”“역설적으로 경찰은 보완수사 요구의 노예가 될 것이다. 보완수사권이 없어지면 보완수사 요구가 그만큼 늘어나게 된다. 보완수사 요구가 폭증하면 경찰은 그것을 이행하느라 허덕거리는 상황이 될 수 있다. 경찰의 수사 자율성과 독립성이 오히려 훼손되는 상황이 올 수 있다.”“송치 후 이뤄지는 보완수사 요구와 달리 송치 전이라도 공범이나 추가 범죄 정황이 발견되면 검사가 즉시 수사를 요청하는 제도다. 사건이 검찰로 넘어왔다가 다시 경찰로 내려가는 시간을 줄여 수사 지연을 막고 신속성을 높이려는 취지다. 부당한 수사 개시 요구에 대해서는 경찰에 ‘이의 제기권’을 부여하면 오남용을 막고 상호 협력 관계를 강화할 수 있다.”“부실 수사를 막을 길이 없어진다. 경찰이 불송치하기로 마음먹고 수사를 소홀히 하면 이를 통제할 수단이 마땅치 않다. 이는 ‘면죄부 수사’나 ‘사건 암장’으로 이어질 수 있다. 특히 경찰 전관이 활발히 활동하는, 이른바 ‘전경 예우’를 통한 수사 개입이 비일비재해질 수 있다.“돈과 권력이 있는 사람은 어떻게든 길을 찾겠지만 힘없는 서민은 복잡한 절차와 지연되는 시간 속에서 사법 서비스로부터 소외될 수밖에 없다.”“형사소송 절차의 가장 중요한 원칙은 ‘안정성’이다. 어떤 특이한 사건이 있더라도 시스템 자체에서 다 소화해낼 수 있어야 한다.”“‘국민을 상대로 정치적 목적으로 실험하지 마라’고 말하고 싶다. 형사사법제도는 결코 정치적 실험의 도구가 돼서는 안 된다.”구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지