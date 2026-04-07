무너진 사원과 얼터너티브록… 이란의 위태로운 ‘두 얼굴’

공습 6주, 폐허-평범함 뒤섞인 이란

유가 폭등에도 테헤란 기름값 200원

최후통첩 다가올수록 불안·분노 커져

6일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 교차로에서 한 여성이 이란 국기를 들고 서 있다. AP통신은 이날 현지 르포를 통해 공습의 포화 속에서도 위태로운 일상을 이어가는 이란 국민의 모습을 전했다. AP연합뉴스

미국·이스라엘의 공습이 6주째 이어지는 이란에서 민간시설에 대한 공격이 확대되고 있지만 이란 국민의 일상은 포화 속에서도 계속되고 있다. AP통신이 6일(현지시간) 튀르키예 접경에서 수도 테헤란까지 12시간 이동하며 전한 르포에는 공습의 파편과 평범한 일상이 뒤섞여 있었다.



이란 당국의 허가를 받아 지난 4일 입국한 AP통신 취재진이 전쟁의 흔적을 처음 목도한 곳은 북서부 도시 잔잔이었다. 대형 예배당 ‘호세이니예’와 수 세기 역사를 지닌 건물들, 황금 돔이 파괴된 모습이 눈에 들어왔다. 지역 관계자는 지난달 31일 공습으로 도서관 관리인과 이란 구호단체 적신월사 구조대원이 사망했다고 전했다.



반면 테헤란으로 향하는 길목에서 마주친 다른 도시의 풍경은 사뭇 달랐다. 한 식당에서는 양고기 구이와 밥, 보리 수프, 사프란 음료 등이 제공되고 있었고, 스피커에선 1990년대 얼터너티브록의 상징인 미국 밴드 R.E.M의 ‘Losing My Religion’이 흘러나왔다. 최근 몇 년간 단속 완화로 여성들이 신정체제에서 의무화된 히잡을 쓰지 않은 채 거리를 오가는 모습도 눈에 띄었다.



다만 테헤란에선 긴장감이 다시 높아졌다. 전날 밤 도심 외곽 산악지대에서 대규모 공습이 이뤄졌고, 시내 곳곳에선 파괴된 정부 건물과 경찰서도 목격됐다. 이슬람혁명수비대(IRGC)와 사복 차림의 바시즈 민병대가 있는 검문소도 수차례 거쳐야 했다. 아이러니한 점은 호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 휘발유 가격이 폭등하고 있지만 테헤란 주유소는 정부 보조금 덕분에 갤런(약 4ℓ)당 15센트(약 200원) 수준으로 낮게 유지되고 있다는 점이었다. 1회 구매량이 5갤런(20ℓ)으로 제한된 탓에 대기줄도 보이지 않았다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 통보한 협상 시한(현지시간 8일)이 다가오면서 이란 내에선 위태로운 일상이 완전히 무너져내릴지 모른다는 두려움과 트럼프에 대한 분노가 번지고 있다. BBC는 이날 이란 정부의 인터넷 차단을 뚫고 어렵게 접촉한 테헤란 시민들의 인터뷰를 전했다.



테헤란 시민 카스라(가명·20대)는 “늪에 점점 빠져드는 기분”이라며 “한 달 뒤 가족과 물도 전기도 없이 어둠 속에 앉아 있다가 촛불을 끄고 잠드는 상황을 매일 상상한다”고 토로했다. 또 다른 시민 미나(가명·20대)는 “어머니가 집 안의 모든 빈 병에 물을 채우고 있다”며 “트럼프는 물론 그를 지지하는 이들까지 진심으로 증오한다”고 말했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국·이스라엘의 공습이 6주째 이어지는 이란에서 민간시설에 대한 공격이 확대되고 있지만 이란 국민의 일상은 포화 속에서도 계속되고 있다. AP통신이 6일(현지시간) 튀르키예 접경에서 수도 테헤란까지 12시간 이동하며 전한 르포에는 공습의 파편과 평범한 일상이 뒤섞여 있었다.이란 당국의 허가를 받아 지난 4일 입국한 AP통신 취재진이 전쟁의 흔적을 처음 목도한 곳은 북서부 도시 잔잔이었다. 대형 예배당 ‘호세이니예’와 수 세기 역사를 지닌 건물들, 황금 돔이 파괴된 모습이 눈에 들어왔다. 지역 관계자는 지난달 31일 공습으로 도서관 관리인과 이란 구호단체 적신월사 구조대원이 사망했다고 전했다.반면 테헤란으로 향하는 길목에서 마주친 다른 도시의 풍경은 사뭇 달랐다. 한 식당에서는 양고기 구이와 밥, 보리 수프, 사프란 음료 등이 제공되고 있었고, 스피커에선 1990년대 얼터너티브록의 상징인 미국 밴드 R.E.M의 ‘Losing My Religion’이 흘러나왔다. 최근 몇 년간 단속 완화로 여성들이 신정체제에서 의무화된 히잡을 쓰지 않은 채 거리를 오가는 모습도 눈에 띄었다.다만 테헤란에선 긴장감이 다시 높아졌다. 전날 밤 도심 외곽 산악지대에서 대규모 공습이 이뤄졌고, 시내 곳곳에선 파괴된 정부 건물과 경찰서도 목격됐다. 이슬람혁명수비대(IRGC)와 사복 차림의 바시즈 민병대가 있는 검문소도 수차례 거쳐야 했다. 아이러니한 점은 호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 휘발유 가격이 폭등하고 있지만 테헤란 주유소는 정부 보조금 덕분에 갤런(약 4ℓ)당 15센트(약 200원) 수준으로 낮게 유지되고 있다는 점이었다. 1회 구매량이 5갤런(20ℓ)으로 제한된 탓에 대기줄도 보이지 않았다.도널드 트럼프 미국 대통령이 통보한 협상 시한(현지시간 8일)이 다가오면서 이란 내에선 위태로운 일상이 완전히 무너져내릴지 모른다는 두려움과 트럼프에 대한 분노가 번지고 있다. BBC는 이날 이란 정부의 인터넷 차단을 뚫고 어렵게 접촉한 테헤란 시민들의 인터뷰를 전했다.테헤란 시민 카스라(가명·20대)는 “늪에 점점 빠져드는 기분”이라며 “한 달 뒤 가족과 물도 전기도 없이 어둠 속에 앉아 있다가 촛불을 끄고 잠드는 상황을 매일 상상한다”고 토로했다. 또 다른 시민 미나(가명·20대)는 “어머니가 집 안의 모든 빈 병에 물을 채우고 있다”며 “트럼프는 물론 그를 지지하는 이들까지 진심으로 증오한다”고 말했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지