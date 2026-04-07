靑 “美 협상용 지렛대로 韓 선박 활용 경계”… 강훈식 중동행

“이란, 韓 적대국도 협력국도 아냐”

전쟁 장기화… 물가 상승 불가피

강 실장, 특사로 출국… 원유 확보

강훈식(왼쪽) 대통령 비서실장과 김용범 정책실장이 7일 청와대 춘추관 대브리핑룸에서 중동 사태 관련 기자간담회를 진행하고 있다. 김지훈 기자

청와대는 이란이 호르무즈 해협 통항 문제를 미국에 대한 레버리지(협상용 지렛대)로 활용하고 있어 해협 내 한국 선박 26척을 단독으로 빼내기 어렵다고 밝혔다. 중동 전쟁 장기화로 국내 물가 상승이 불가피한 점을 인정하며, 석유 최고가격제 등 정책 수단 활용과 함께 중장기적 원유·원자재 대체 공급선 확보에 주력하기로 했다.



강훈식 대통령 비서실장은 7일 청와대 기자간담회에서 “이란은 호르무즈 해협 안전을 가지고 미국을 상대로 레버리지 삼아 딜을 하는데, 한국을 소모적으로 쓰는 것을 (정부는) 두려워하고 경계하고 있다”며 “우리가 (이란에) 단초를 제공하면 안 된다. 20척, 100척을 가진 다른 나라와 보조를 맞춰야 우리도 레버리지가 생긴다”고 말했다.



강 실장은 이란이 각국을 우호국·적대국·비전쟁 중간지대로 분류하고 있는 점을 지적하며 “우리는 중간(지대) 정도 포지션”이라고 설명했다. 이어 “현재 해협 안에 2000척 넘는 배가 있고, 80척 정도가 나오고 50척 정도가 들어갔다”며 “우리도 시원하게 우리 배만 빼고 싶지만 이란의 협력국도 아니고 2000척 중 1%에 해당하는 대한민국 배를 빼내는 게 국제정세 속에서 어려운 부분이 있다”고 토로했다.



다만 강 실장은 “선사의 입장, 국제적 협력 구도 등을 고려하면서 안전하게 해협을 통과할 방안을 마련하고 있다”며 “얼마 전 조현 외교부 장관이 (이란과) 통화도 했고, 적대국이 아니라는 점도 확인했다”고 강조했다. 선원 상황에 대해선 “26척 모두 2주치 이상 부식을 준비했고, 4주치 이상의 연료를 확보했다”며 “하선을 원하는 선원은 외교부와 현지 공관에서 승·하선을 지원하고 있다”고 설명했다.



청와대는 중동 상황 장기화에 따른 물가 상승도 인정했다. 김용범 청와대 정책실장은 “물가는 당연히 오른다. 3월도 2.2%로 올랐고, 4월에는 더 높은 수치가 나올 것”이라며 “유가나 화학제품 비중을 감안할 때 어느 정도 불가피하다”고 말했다. 이어 “(석유) 최고가격제 등 여러 방법을 통해 상승 억제를 위한 노력을 할 것”이라고 강조했다. 2차 추가경정예산안에 대해선 “2차 추경은 앞선 얘기고, 일단 1차 추경을 신속 집행하는 게 목표”라고 말했다.



강 실장은 정부가 4월 기준 전년 동월 대비 59%, 5월은 69%의 원유를 확보해 타국보다 상황이 낫다고 설명했다. 다만 중장기적 대체 공급망 확보가 가장 중요하다고 강조했다. 강 실장은 원유, 나프타 등 공급망 확보를 위해 대통령 특사 자격으로 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아 방문차 이날 출국했다. 김정관 산업통상부 장관과 에너지 기업 관계자도 동행한다. 강 실장은 이재명 대통령의 ‘대북 무인기 침투’ 유감 표명에 대해선 “남북 신뢰 회복과 군사적 긴장 완화 필요성에 대한 강한 의지를 표현한 것”이라고 강조했다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 청와대는 이란이 호르무즈 해협 통항 문제를 미국에 대한 레버리지(협상용 지렛대)로 활용하고 있어 해협 내 한국 선박 26척을 단독으로 빼내기 어렵다고 밝혔다. 중동 전쟁 장기화로 국내 물가 상승이 불가피한 점을 인정하며, 석유 최고가격제 등 정책 수단 활용과 함께 중장기적 원유·원자재 대체 공급선 확보에 주력하기로 했다.강훈식 대통령 비서실장은 7일 청와대 기자간담회에서 “이란은 호르무즈 해협 안전을 가지고 미국을 상대로 레버리지 삼아 딜을 하는데, 한국을 소모적으로 쓰는 것을 (정부는) 두려워하고 경계하고 있다”며 “우리가 (이란에) 단초를 제공하면 안 된다. 20척, 100척을 가진 다른 나라와 보조를 맞춰야 우리도 레버리지가 생긴다”고 말했다.강 실장은 이란이 각국을 우호국·적대국·비전쟁 중간지대로 분류하고 있는 점을 지적하며 “우리는 중간(지대) 정도 포지션”이라고 설명했다. 이어 “현재 해협 안에 2000척 넘는 배가 있고, 80척 정도가 나오고 50척 정도가 들어갔다”며 “우리도 시원하게 우리 배만 빼고 싶지만 이란의 협력국도 아니고 2000척 중 1%에 해당하는 대한민국 배를 빼내는 게 국제정세 속에서 어려운 부분이 있다”고 토로했다.다만 강 실장은 “선사의 입장, 국제적 협력 구도 등을 고려하면서 안전하게 해협을 통과할 방안을 마련하고 있다”며 “얼마 전 조현 외교부 장관이 (이란과) 통화도 했고, 적대국이 아니라는 점도 확인했다”고 강조했다. 선원 상황에 대해선 “26척 모두 2주치 이상 부식을 준비했고, 4주치 이상의 연료를 확보했다”며 “하선을 원하는 선원은 외교부와 현지 공관에서 승·하선을 지원하고 있다”고 설명했다.청와대는 중동 상황 장기화에 따른 물가 상승도 인정했다. 김용범 청와대 정책실장은 “물가는 당연히 오른다. 3월도 2.2%로 올랐고, 4월에는 더 높은 수치가 나올 것”이라며 “유가나 화학제품 비중을 감안할 때 어느 정도 불가피하다”고 말했다. 이어 “(석유) 최고가격제 등 여러 방법을 통해 상승 억제를 위한 노력을 할 것”이라고 강조했다. 2차 추가경정예산안에 대해선 “2차 추경은 앞선 얘기고, 일단 1차 추경을 신속 집행하는 게 목표”라고 말했다.강 실장은 정부가 4월 기준 전년 동월 대비 59%, 5월은 69%의 원유를 확보해 타국보다 상황이 낫다고 설명했다. 다만 중장기적 대체 공급망 확보가 가장 중요하다고 강조했다. 강 실장은 원유, 나프타 등 공급망 확보를 위해 대통령 특사 자격으로 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아 방문차 이날 출국했다. 김정관 산업통상부 장관과 에너지 기업 관계자도 동행한다. 강 실장은 이재명 대통령의 ‘대북 무인기 침투’ 유감 표명에 대해선 “남북 신뢰 회복과 군사적 긴장 완화 필요성에 대한 강한 의지를 표현한 것”이라고 강조했다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지