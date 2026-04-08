경찰 “대전 안전공업 화재경보기 누군가 껐다”
대표 등 5명 과실치사상 혐의 입건
“화재 원인 불법증축 공간 여러 곳”
대전 안전공업에서 화재가 발생한 직후 화재경보기가 누군가의 조작으로 꺼진 것으로 조사됐다. 피해를 키운 건물 내 복층 구조의 불법 증축물 역시 공장 여러 곳에 설치돼 있던 것으로 나타났다.
대전경찰청 광역수사대는 손주환 대표이사 등 안전공업 관계자 5명을 업무상 과실치사상 혐의로 입건했다고 7일 밝혔다. 경찰은 “화재경보기가 울리다 바로 꺼졌다. 이후 대피방송이 없었다”는 직원들 진술을 확보했다. 실제로 소방 당국이 촬영한 공장 본관 내 화재경보기 제어설비 사진에는 사이렌, 대피방송 등과 관련된 4개의 스위치가 있었지만 모두 꺼진 상태였다.
조대현 대전청 광역수사대장은 “경보기가 울린 이후 누군가 4개의 버튼을 조작해 경보를 껐다”고 밝혔다. 이어 “경보기에 최초 접촉한 것으로 특정된 직원은 4개 버튼을 끈 것이 아니라 다른 버튼을 눌렀다고 진술했다. 진위 규명이 필요한 상황”이라고 말했다.
동관 휴게공간과 같은 복층 구조의 불법 증축물이 1개가 아니라 여러 개였던 것으로 파악됐다. 설비라인이 있는 공간의 복층에는 절삭유 탱크 등을 설치해 놓았다는 내부 진술이 나왔고, 사무동에도 다른 용도에 활용된 것으로 보이는 복층이 있었다고 한다.
조 대장은 “동관 휴게시설에는 소화기와 유도등, 화재감지기 등 3개의 설비만 설치돼 있었다. 그 외 비상대피로나 소화전이 있어야 했는데 설치되지 않았다”고 말했다. 또 “복층 구조가 불법으로 지어졌다면 지정된 소방설비나 시설이 제대로 설치되지 않았을 가능성이 크다. 결국 대피가 어려워 피해가 커졌을 것”이라고 설명했다.
대전시청에 마련됐던 희생자 합동분향소는 이날 안전공업 인근 문평공원으로 옮겨졌다. 추모 행사를 한 유가족 20여명은 고인의 이름을 부르며 오열했다. 손 대표 등 경영진도 이곳을 찾아 유가족들에게 엎드려 사죄했지만 가족들의 거센 항의에 쫓기듯 분향소를 빠져나갔다.
안전공업 화재는 지난달 20일 대전 대덕구 문평동 공장에서 발생했다. 이 사고로 14명이 숨지고 60명이 다쳤다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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