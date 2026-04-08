“베테랑 힘으로 해외시장 공략”… LS일렉, ‘정년 후 재고용’ 확대
정년퇴직자 3분의 1 재고용 정책
북미·베트남 공장 등 숙련공 투입
LS일렉트릭이 전례 없는 전력산업 초호황기를 맞아 정년 퇴직자 재고용 확대를 통해 기술 경쟁력과 사업 연속성 강화에 나서고 있다.
LS일렉트릭은 2010년부터 매년 정년퇴직자의 약 3분의 1을 재고용하는 인사 정책을 시행해오고 있다. 핵심 기술과 장기간 축적된 사업 경험을 보유한 ‘베테랑’ 인력의 유출을 막아 연구·개발(R&D)과 생산, 영업 전반의 연속성을 확보하려는 취지다. 전력 인프라 슈퍼사이클 속 안정적인 기술 경쟁력 확보가 주요 과제로 떠오르면서 기존의 정년 후 재고용을 본격적으로 확대한다는 게 LS일렉트릭 측 설명이다.
지난해에는 전력기기 업계 최초로 ‘정년 후 재고용 위원회’를 설치했다. LS일렉트릭 노사는 지난해 9월 임금·단체협약을 회사에 위임하는 동시에 정년 후 재고용 위원회를 만들어 상생 협력 관계를 강화했다. 고용 안정성 확대와 회사의 발전을 함께 도모하는 ‘윈윈’ 기반을 마련한 것이다.
정년 후 재고용 된 직원들은 해외 생산 거점에서 활약하며 글로벌 사업 확장에도 기여하고 있다. LS일렉트릭은 북미 배전반 제조 자회사 MCM엔지니어링II, 베트남 박닌 공장 등의 개발과 생산 현장에 숙련 인력을 투입해 업무 노하우를 이식한다. 모기업의 기술 DNA와 운영 노하우를 바탕으로 제품 완성도와 품질 신뢰도, 고객 대응력을 끌어올리는 것이 목적이다.
나아가 정부의 일자리 창출 정책에 발맞춰 청년 일자리 확대와 고용취약계층 채용에도 힘쓰고 있다. 지난 20년 간 신입사원 공채 제도를 유지해오는 한편 매년 채용 규모를 확대하고 있다. 지역 우수 인재 확보를 위한 현장실습 인턴 프로그램도 함께 운영 중이다.
LS일렉트릭 관계자는 7일 “축적된 기술과 경험을 가진 기술 명장의 이탈을 막아 글로벌 전력 시장에서 주도권을 확실히 확보해 나가겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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