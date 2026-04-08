서울 휘발유값 2000원 돌파… 오늘부터 공영주차장 5부제

3차 최고가격 전까지 계속 오를 듯

수요일은 끝자리 3·8번 출입 제한

서울 지역 평균 휘발유 가격이 7일 ℓ당 2000원을 돌파했다. 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 전날 대비 11.2원 오른 2001.5원이었다. 서울 영등포구 한 주유소에 휘발유 2145원, 경유 2145원으로 가격이 표시돼 있다. 권현구 기자

중동 사태에 따른 고유가 영향으로 7일 서울 지역 휘발유 평균 가격이 ℓ당 2000원을 돌파했다. 러시아·우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 상승한 2022년 7월 25일 이후 약 3년8개월 만에 ‘휘발유 2000원’ 시대에 재진입했다.



한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 전날 대비 11.2원 오른 2001.5원으로 집계됐다. 경유 평균 가격도 13.5원 오른 1981.5원으로 2000원에 육박했다. 전국 주유소 휘발유·경유 평균 가격은 각각 1966.9원, 1958.2원이었다. 서울 외에도 제주 지역 휘발유 평균 가격(2020.1원)이 2000원을 넘었다. 전국 평균 가격도 조만간 2000원을 넘어설 것으로 보인다.



미국과 이란의 협상 타결 지연 우려 등으로 국제 유가는 상승세를 이어가고 있다. 아시아 지역 원유 가격 기준인 두바이유는 6일(현지시간) 기준 전날 대비 2.71% 오른 배럴당 120.43달러를 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유도 이날 오전 기준 각각 112.79달러, 109.70달러로 상승 곡선을 이어갔다.



오는 10일 3차 석유 최고가격제 시행을 앞두고 주유소 가격도 오름세를 지속할 전망이다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 정부세종청사 브리핑에서 “주유소 마진 등을 고려하면 상승 폭이 가파르진 않더라도 가격은 꾸준히 상승할 것으로 예상한다”며 “3차 최고가격은 국민 부담과 수요 관리, 정유사 손실 보전으로 인한 정부 재정 부담 등을 균형 있게 고려해 결정할 방침”이라고 말했다.





고유가에 따른 에너지 절약 조치의 일환으로 8일 0시부터 전국 공영주차장에 대한 승용차 5부제(요일제)도 실시된다. 지방정부가 운영하는 유료 노상·노외주차장이 대상이다. 차량번호 끝자리 숫자에 따라 해당 요일별로 출입이 제한된다. 시행 첫날인 8일은 수요일로 끝자리 3·8번이 출입 제한 대상이다. 출입 차단기가 설치된 주차장은 차량번호 인식 후 자동으로 입차가 제한된다. 장애인 차량(동승 포함)과 국가유공자, 임신부, 미취학 유아 동승 차량, 전기차, 수소차, 의료 소방 등 특수목적 차량 등은 5부제 대상에서 제외된다.



전통시장·관광지 인근 등 지역 여건에 맞춰 5부제 제외 주차장도 운영된다. 서울시는 총 75개 공영주차장을 대상으로 5부제를 시행하되 전통시장 인근과 주거 밀집지역 등 33개소는 정상 운영한다는 방침이다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중동 사태에 따른 고유가 영향으로 7일 서울 지역 휘발유 평균 가격이 ℓ당 2000원을 돌파했다. 러시아·우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 상승한 2022년 7월 25일 이후 약 3년8개월 만에 ‘휘발유 2000원’ 시대에 재진입했다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 전날 대비 11.2원 오른 2001.5원으로 집계됐다. 경유 평균 가격도 13.5원 오른 1981.5원으로 2000원에 육박했다. 전국 주유소 휘발유·경유 평균 가격은 각각 1966.9원, 1958.2원이었다. 서울 외에도 제주 지역 휘발유 평균 가격(2020.1원)이 2000원을 넘었다. 전국 평균 가격도 조만간 2000원을 넘어설 것으로 보인다.미국과 이란의 협상 타결 지연 우려 등으로 국제 유가는 상승세를 이어가고 있다. 아시아 지역 원유 가격 기준인 두바이유는 6일(현지시간) 기준 전날 대비 2.71% 오른 배럴당 120.43달러를 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유도 이날 오전 기준 각각 112.79달러, 109.70달러로 상승 곡선을 이어갔다.오는 10일 3차 석유 최고가격제 시행을 앞두고 주유소 가격도 오름세를 지속할 전망이다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 정부세종청사 브리핑에서 “주유소 마진 등을 고려하면 상승 폭이 가파르진 않더라도 가격은 꾸준히 상승할 것으로 예상한다”며 “3차 최고가격은 국민 부담과 수요 관리, 정유사 손실 보전으로 인한 정부 재정 부담 등을 균형 있게 고려해 결정할 방침”이라고 말했다.고유가에 따른 에너지 절약 조치의 일환으로 8일 0시부터 전국 공영주차장에 대한 승용차 5부제(요일제)도 실시된다. 지방정부가 운영하는 유료 노상·노외주차장이 대상이다. 차량번호 끝자리 숫자에 따라 해당 요일별로 출입이 제한된다. 시행 첫날인 8일은 수요일로 끝자리 3·8번이 출입 제한 대상이다. 출입 차단기가 설치된 주차장은 차량번호 인식 후 자동으로 입차가 제한된다. 장애인 차량(동승 포함)과 국가유공자, 임신부, 미취학 유아 동승 차량, 전기차, 수소차, 의료 소방 등 특수목적 차량 등은 5부제 대상에서 제외된다.전통시장·관광지 인근 등 지역 여건에 맞춰 5부제 제외 주차장도 운영된다. 서울시는 총 75개 공영주차장을 대상으로 5부제를 시행하되 전통시장 인근과 주거 밀집지역 등 33개소는 정상 운영한다는 방침이다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지