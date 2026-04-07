전쟁으로 물가 뛰고 성장 멈춰… IMF 총재 “취약 국가 더 타격”
크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 이란 전쟁 여파로 세계 경제가 물가 상승과 성장 둔화에 함께 직면했다고 경고했다.
게오르기에바 총재는 6일(현지시간) 로이터통신과의 인터뷰에서 “이제 모든 길은 더 높은 물가와 더 낮은 성장으로 이어지고 있다”고 밝혔다.
그는 “세계 석유·가스의 약 5분의 1 이 통과하는 호르무즈 해협을 이란이 사실상 봉쇄하면서 전례 없는 글로벌 에너지 공급 차질이 발생했다”며 “이번 전쟁으로 글로벌 원유 공급이 약 13% 감소했고, 그 영향이 헬륨과 비료 등 연관 산업으로도 확산하고 있다”고 설명했다.
이어 “많은 국가가 전쟁으로 인한 물가 상승을 자국민이 견딜 수 있도록 지원할 재정 여력이 거의 없거나 전혀 없으며, 특히 에너지 비축량이 없는 가난하고 취약한 국가들이 가장 큰 타격을 입을 것”이라고 했다.
게오르기에바 총재는 전쟁이 없었다면 IMF가 세계 경제 성장률 전망치를 2026년 3.3%, 2027년 3.2%로 소폭 높였을 것이라고 밝혔다. 전쟁이 신속히 종식되고 경제가 빠르게 회복되더라도 성장률 전망치는 낮아지고, 인플레이션 전망치는 높아질 것으로 내다봤다. 전쟁 장기화 시 물가와 성장에 미칠 영향은 더욱 커질 것이라고 예상했다.
게오르기에바 총재는 지정학적 긴장, 기술 발전, 기후 충격, 인구 구조 변화 등을 열거하며 “우리가 이번 충격에서 회복한 후에도 다음 충격에 대비해야 한다는 것을 의미한다”고 강조했다. 로이터는 IMF가 14일 ‘세계경제전망’ 보고서를 통해 다양한 시나리오를 제시할 것으로 보인다고 전했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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